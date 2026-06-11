Resonance : A Plague Tale Legacy en remet une couche avec 7 minutes de gameplay
La bande-annonce du Summer Game Fest ne vous a pas suffit ? Bon bah prenez maintenant 7 minutes de gameplay pour Resonance : A Plague Tale Legacy, titre qu'on a déjà bien présenté il y a quelques jours dont on résume : un spin-off de A Plague Tale pour délaisser le duo au profit de Sophia pour une expérience beaucoup plus porté vers l'action et les énigmes, et ce dans un cadre tout neuf plus propice à l'aventure.
Sortie prévue le 27 août, et comme le précédent, ça se passera sur PC/PS5/XBS ainsi que dans le Game Pass.
Va falloir que les studios commencent à bosser sur ça car ça commence à être vachement contrasté avec le rendu graphique des jeux je trouve.
Sinon à voir pour le reste mais j'ai peur que ça soit un peu l'épisode de trop.
N'insulte pas Gow s'il te plaît.
Ici c'est dépassé dans tous les domaines sauf artistiquement ça va.