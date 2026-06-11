Resonance : A Plague Tale Legacy en remet une couche avec 7 minutes de gameplay

La bande-annonce du Summer Game Fest ne vous a pas suffit ? Bon bah prenez maintenant 7 minutes de gameplay pour, titre qu'on a déjà bien présenté il y a quelques jours dont on résume : un spin-off depour délaisser le duo au profit de Sophia pour une expérience beaucoup plus porté vers l'action et les énigmes, et ce dans un cadre tout neuf plus propice à l'aventure.Sortie prévue le 27 août, et comme le précédent, ça se passera sur PC/PS5/XBS ainsi que dans le Game Pass.