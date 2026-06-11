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Resonance : A Plague Tale Legacy en remet une couche avec 7 minutes de gameplay
La bande-annonce du Summer Game Fest ne vous a pas suffit ? Bon bah prenez maintenant 7 minutes de gameplay pour Resonance : A Plague Tale Legacy, titre qu'on a déjà bien présenté il y a quelques jours dont on résume : un spin-off de A Plague Tale pour délaisser le duo au profit de Sophia pour une expérience beaucoup plus porté vers l'action et les énigmes, et ce dans un cadre tout neuf plus propice à l'aventure.

Sortie prévue le 27 août, et comme le précédent, ça se passera sur PC/PS5/XBS ainsi que dans le Game Pass.

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publié le 11/06/2026 à 16:45 par Gamekyo
commentaires (5)
piratees publié le 11/06/2026 à 17:05
sympa le gow façon français
weik publié le 11/06/2026 à 17:15
Les animations sont quand même assez rigides et elles font pas du tout naturelles.

Va falloir que les studios commencent à bosser sur ça car ça commence à être vachement contrasté avec le rendu graphique des jeux je trouve.

Sinon à voir pour le reste mais j'ai peur que ça soit un peu l'épisode de trop.
dalbog publié le 11/06/2026 à 18:05
piratees

N'insulte pas Gow s'il te plaît.

Ici c'est dépassé dans tous les domaines sauf artistiquement ça va.
jackfrost publié le 11/06/2026 à 18:31
sympa le gow façon français
magneto860 publié le 11/06/2026 à 18:47
En préco à 42 € seulement chez Auchan.
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Fiche descriptif
Resonance : A Plague Tale Legacy
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Nom : Resonance : A Plague Tale Legacy
Support : PC
Editeur : Focus Entertainment
Développeur : Asobo Studio
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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