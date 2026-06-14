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Rhythm Heaven Groove : le point avant la sortie
Seulement une semaine après Star Fox, c'est Rhythm Heaven Groove qui viendra se poser sur supports Switch (exclu Switch 1 mais c'est rétrocompatible pas d'inquiétude), précisément le 2 juillet au prix de 39,99€.

La branche US de Nintendo nous a diffusé un trailer overview pour revenir le concept rythmique minimaliste à la DA rigolote, qui aura même droit à un semblant de mode « Histoire » et plusieurs mini-jeux jusqu'à 4.

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aeris201, nicolasgourry, escobar
publié le 14/06/2026 à 10:42 par Gamekyo
commentaires (6)
aeris201 publié le 14/06/2026 à 10:48
Day one

Ya jamais eu une si longue attente entre un nouvel episode et le précédent. Cet humour et ce sound design de folie m'a manqué

Vivement
tlj publié le 14/06/2026 à 11:40
Trop intransigeant comme jeu pour moi. Il faut limite avoir l’oreille absolue pour réussir à passer certains niveau et ce, très top dans le jeu. Difficulté trop mal calibrée pour alors que le jeu a tout pour être fun en etant accessible à tous
tlj publié le 14/06/2026 à 11:41
* tôt
choroq publié le 14/06/2026 à 11:45
a la version gba, tellement fun, et le seul que j'ai fait, mais oui le 100% j'en ai chier, j'aurais plus la patience, faudrait un mode easy, mais c'est du rythme alors on l'a ou pas.
skk publié le 14/06/2026 à 12:25
tlj A quel moment il faut avoir l'oreille absolue alors que c'est un jeu de rythme?
arrrghl publié le 14/06/2026 à 13:34
le rythme ça se travail hein ..
Gras
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Fiche descriptif
Rhythm Heaven Groove
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Nom : Rhythm Heaven Groove
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : music
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