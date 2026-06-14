Rhythm Heaven Groove : le point avant la sortie

Seulement une semaine après, c'estqui viendra se poser sur supports Switch (exclu Switch 1 mais c'est rétrocompatible pas d'inquiétude), précisément le 2 juillet au prix de 39,99€.La branche US de Nintendo nous a diffusé un trailer overview pour revenir le concept rythmique minimaliste à la DA rigolote, qui aura même droit à un semblant de mode « Histoire » et plusieurs mini-jeux jusqu'à 4.