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PS Plus Extra : le programme de juin + tentative de sorties diluées à la Game Pass
PlayStation nous fournit la liste des prochains jeux PS Plus Extra (& Premium) à télécharger dès mardi prochain pour les concernés, et il faut bien reconnaître de suite que le programme est plutôt alléchant avec plusieurs titres majeurs, qu'importe leur âge, et en bonus comme annoncé durant le State of Play Gitaroo Man pour les nostalgiques.

PS Plus Extra :

- Sonic x Shadow Generation
- Final Fantasy XVI
- Kingdom Come : Deliverance
- Life is Strange : Double Exposure
- Black Desert
- Blades of Fire
- Farming Simulator 25

PS Plus Premium :

- Gitaroo Man


Et même si ça ne nous concerne pas encore, Sony semble vouloir singer le Game Pass avec un programme dilué au fil des jours plutôt qu'en un seul jet, mettant en place quelques tests sur seulement trois territoires pour le moment (USA, UK, Japon). Par exemple, Sonic x Shadow Generations sera proposé dès le 10 juin aux USA/UK, alors que Kingdom Come Deliverance attendra le 23 juin et Blades of Fire le 30.

Sur les autres territoires européens dont la France, c'est la totale le 16, comme d'habitude.

1
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link49
publié le 11/06/2026 à 13:40 par Gamekyo
commentaires (7)
spartan1985 publié le 11/06/2026 à 13:44
Gitaroo Man ce sera réservé aux abonnés PS Plus ou je peux l'acheter à part ?
zekk publié le 11/06/2026 à 13:55
Bon mois
magneto860 publié le 11/06/2026 à 14:18
Pas de jeux avec forte réputation mais trois licences fortes + le préquel d'un jeu nominé aux Games Awards l'année dernière. Ca change.

Si je me réabonne au Black Friday (mais j'en doute), je pense que je ferai les deux jeux de droite.
ravyxxs publié le 11/06/2026 à 14:43
- Final Fantasy XVI, pas accroché, du tout du tout...
aros publié le 11/06/2026 à 15:15
ravyxxs
Génial à jouer pourtant (dans les combats). Après tout le monde n'appréciera pas sa structure sûrement redondante qui rappelle fortement FFXIV, mais vu que j'ai adoré y jouer, de jouer à FFXVI m'a rappelé cette époque. Et malgré tout le tapage autour des altérations d'états qui, en jeu, ne m'ont absolument pas manquées (finalement), j'ai passé un vrai bon moment dessus.

Pour ma part, j'ai nettement préféré FFXVI à FFXV dans sa Royale Edition, et même d'ailleurs à FFVII Remake.

Quant à FFVII REUNION, sa suite, bah le jeu est génial à jouer (parce qu'il est vraiment génial à jouer, les minis-jeux sont formidables et les personnages sont vraiment au poil, le jeu est beau, tout ça...), mais le reste... au secours... !

FFVII, pour moi (n'ayant jamais fait le jeu original, qui au contraire de FFVI n'a cessé de me tomber des mains en dépit de ma bonne volonté), c'est vraiment Crisis Core : Final Fantasy VII (ce jeu-là il m'a marqué sur PSP) et le film Advent Children (en DVD), mais les remakes de FFVII...

Et dire que j'avais patiemment attendu le remake du jeu déjà du temps de la Playstation 3 pour m'y mettre vraiment (ce qui est infiniment plus facile, certes), mais c'est la déception ; car ils ont voulu trop en faire (trois 3 jeux quand même), de sorte que l'histoire est diluée à un point où t'en arrive à 50 heures de jeu que t'en es encore à courir après les hommes en noirs parce que le jeu sait trop bien t'encourager pour aller faire tout autre chose, tout le temps. Des choses soit très très bien menées, soit plus géniales que de suivre l'histoire parce que ça piétine et ça piétine et que t'es en conséquence plus tenté encore d'aller faire autre choses, surtout jouer aux cartes (mieux encore que le Triple Triad de FFXIV), la plus grande réussite de FFVII REUNION.
ouken publié le 11/06/2026 à 15:16
Heureusement que je suis plus abonné à ce truc infâme et cher pour ce que c'est
l3andr3 publié le 11/06/2026 à 19:15
ravyxxs je compatis ... ce n'était pas terrible
Gras
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Fiche descriptif
Final Fantasy XVI
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Nom : Final Fantasy XVI
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : N.C
Genre : action-RPG
Autres versions : Playstation 5
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