PS Plus Extra : le programme de juin + tentative de sorties diluées à la Game Pass

PlayStation nous fournit la liste des prochains jeux PS Plus Extra (& Premium) à télécharger dès mardi prochain pour les concernés, et il faut bien reconnaître de suite que le programme est plutôt alléchant avec plusieurs titres majeurs, qu'importe leur âge, et en bonus comme annoncé durant le State of Playpour les nostalgiques.PS Plus Extra :PS Plus Premium :Et même si ça ne nous concerne pas encore, Sony semble vouloir singer le Game Pass avec un programme dilué au fil des jours plutôt qu'en un seul jet, mettant en place quelques tests sur seulement trois territoires pour le moment (USA, UK, Japon). Par exemple,sera proposé dès le 10 juin aux USA/UK, alors queattendra le 23 juin etle 30.Sur les autres territoires européens dont la France, c'est la totale le 16, comme d'habitude.