PS Plus Extra : le programme de juin + tentative de sorties diluées à la Game Pass

PlayStation nous fournit la liste des prochains jeux PS Plus Extra (& Premium) à télécharger dès mardi prochain pour les concernés, et il faut bien reconnaître de suite que le programme est plutôt alléchant avec plusieurs titres majeurs, qu'importe leur âge, et en bonus comme annoncé durant le State of Play Gitaroo Man
pour les nostalgiques.
PS Plus Extra :
- Sonic x Shadow Generation
- Final Fantasy XVI
- Kingdom Come : Deliverance
- Life is Strange : Double Exposure
- Black Desert
- Blades of Fire
- Farming Simulator 25
PS Plus Premium :
- Gitaroo Man
Et même si ça ne nous concerne pas encore, Sony semble vouloir singer le Game Pass avec un programme dilué au fil des jours plutôt qu'en un seul jet, mettant en place quelques tests sur seulement trois territoires pour le moment (USA, UK, Japon). Par exemple, Sonic x Shadow Generations
sera proposé dès le 10 juin aux USA/UK, alors que Kingdom Come Deliverance
attendra le 23 juin et Blades of Fire
le 30.
Sur les autres territoires européens dont la France, c'est la totale le 16, comme d'habitude.
Si je me réabonne au Black Friday (mais j'en doute), je pense que je ferai les deux jeux de droite.
Génial à jouer pourtant (dans les combats). Après tout le monde n'appréciera pas sa structure sûrement redondante qui rappelle fortement FFXIV, mais vu que j'ai adoré y jouer, de jouer à FFXVI m'a rappelé cette époque. Et malgré tout le tapage autour des altérations d'états qui, en jeu, ne m'ont absolument pas manquées (finalement), j'ai passé un vrai bon moment dessus.
Pour ma part, j'ai nettement préféré FFXVI à FFXV dans sa Royale Edition, et même d'ailleurs à FFVII Remake.
Quant à FFVII REUNION, sa suite, bah le jeu est génial à jouer (parce qu'il est vraiment génial à jouer, les minis-jeux sont formidables et les personnages sont vraiment au poil, le jeu est beau, tout ça...), mais le reste... au secours... !
FFVII, pour moi (n'ayant jamais fait le jeu original, qui au contraire de FFVI n'a cessé de me tomber des mains en dépit de ma bonne volonté), c'est vraiment Crisis Core : Final Fantasy VII (ce jeu-là il m'a marqué sur PSP) et le film Advent Children (en DVD), mais les remakes de FFVII...
Et dire que j'avais patiemment attendu le remake du jeu déjà du temps de la Playstation 3 pour m'y mettre vraiment (ce qui est infiniment plus facile, certes), mais c'est la déception ; car ils ont voulu trop en faire (trois 3 jeux quand même), de sorte que l'histoire est diluée à un point où t'en arrive à 50 heures de jeu que t'en es encore à courir après les hommes en noirs parce que le jeu sait trop bien t'encourager pour aller faire tout autre chose, tout le temps. Des choses soit très très bien menées, soit plus géniales que de suivre l'histoire parce que ça piétine et ça piétine et que t'es en conséquence plus tenté encore d'aller faire autre choses, surtout jouer aux cartes (mieux encore que le Triple Triad de FFXIV), la plus grande réussite de FFVII REUNION.