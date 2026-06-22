Xbox : chez Compulsion Games, on commence à boucler ses valises en urgence
On le sait tous : juillet risque de sévèrement piquer du côté des Xbox Game Studios (mais pas que) et Compulsion Games fait partie de ceux qui ont la corde au cou. Rien d'officiel certes, mais les bruits de couloirs sont assourdissants entre probable fermeture ou éventuellement revente (vraiment peu de chances), et les premiers concernés ont décidé de ne pas perdre de temps.
A en effet été découvert une mise à jour simultanée de multiples profils LinkedIn d'employés de Compulsion attestant ouvertement chercher du boulot ailleurs, ou dans des termes plus posés « être ouverts à de nouvelles opportunités ».
Si tout se passe comme attendu, Compulsion Games n'aura vécu que 13 ans, d'abord avec le sympathique mais vite oublié Contrast avant d'être happé par Xbox en pleine vague d'achats compulsifs, le temps de boucler We Happy Few (pas bien marquant non plus) pour terminer avec South of Midnight, aussi joli dans sa DA que creux dans son gameplay.
https://x.com/Grummz/status/1775546126277714293
South of Midnight était plutôt cool, un bon jeu dans l'ensemble. Pas de quoi être très bon dû à son gameplay et sa boucle trop répétitive, mais il était bien. C'est con de pas garder un studio qui peut apporter du contenu au Game Pass.
Même chose pour Senua, c'est encore plus con de l'avoir annoncé à un showcase en Day One Game Pass qui plus est, pour ensuite dire "ah bah non, on ferme".
Bizarre je suis au chapitre 6 de ce jeu et en quoi ce jeu est woke? Donnez moi des precisions
South of Midnight se passe en Louisiane https://www.office-tourisme-usa.com/louisiane-hauts-lieux-de-lheritage-afro-americain/
Tu vois le niveau, ça vole pas haut quoi, comme à chaque fois
Par contre, par pitié... ne touchez pas à Arkane. Les jeux sont bons, il y a une vraie identité. Il faut les aider à faire des jeux qui se vendent, mais sur le reste, c'est déjà très solide.