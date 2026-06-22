Xbox : chez Compulsion Games, on commence à boucler ses valises en urgence

On le sait tous : juillet risque de sévèrement piquer du côté des Xbox Game Studios (mais pas que) et Compulsion Games fait partie de ceux qui ont la corde au cou. Rien d'officiel certes, mais les bruits de couloirs sont assourdissants entre probable fermeture ou éventuellement revente (vraiment peu de chances), et les premiers concernés ont décidé de ne pas perdre de temps.A en effet été découvert une mise à jour simultanée de multiples profils LinkedIn d'employés de Compulsion attestant ouvertement chercher du boulot ailleurs, ou dans des termes plus posés « être ouverts à de nouvelles opportunités ».Si tout se passe comme attendu, Compulsion Games n'aura vécu que 13 ans, d'abord avec le sympathique mais vite oubliéavant d'être happé par Xbox en pleine vague d'achats compulsifs, le temps de boucler(pas bien marquant non plus) pour terminer avec, aussi joli dans sa DA que creux dans son gameplay.