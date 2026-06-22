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Xbox : chez Compulsion Games, on commence à boucler ses valises en urgence
On le sait tous : juillet risque de sévèrement piquer du côté des Xbox Game Studios (mais pas que) et Compulsion Games fait partie de ceux qui ont la corde au cou. Rien d'officiel certes, mais les bruits de couloirs sont assourdissants entre probable fermeture ou éventuellement revente (vraiment peu de chances), et les premiers concernés ont décidé de ne pas perdre de temps.

A en effet été découvert une mise à jour simultanée de multiples profils LinkedIn d'employés de Compulsion attestant ouvertement chercher du boulot ailleurs, ou dans des termes plus posés « être ouverts à de nouvelles opportunités ».

Si tout se passe comme attendu, Compulsion Games n'aura vécu que 13 ans, d'abord avec le sympathique mais vite oublié Contrast avant d'être happé par Xbox en pleine vague d'achats compulsifs, le temps de boucler We Happy Few (pas bien marquant non plus) pour terminer avec South of Midnight, aussi joli dans sa DA que creux dans son gameplay.

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publié le 28/06/2026 à 02:56 par Gamekyo
commentaires (14)
raoh38 publié le 28/06/2026 à 07:22
3 jeux, aucun personnage marquant....
kizito5 publié le 28/06/2026 à 08:12
Bon débarras, un studio de mange-merdes. Il n'y a pas de place pour ce genre de studios dans l'industrie actuelle.
kizito5 publié le 28/06/2026 à 08:15
Pour rappel, la community manager de Compulsion Games "déteste les gamers", pour + d'infos sur ce studio de la honte :
https://x.com/Grummz/status/1775546126277714293
shambala93 publié le 28/06/2026 à 08:35
SOM est un mauvais jeu. Faut accepter aussi l’idée d’être renvoyé parce que mauvais. Le problème est la ligne éditoriale ! Pas un n’a eu le courage de remettre en cause tous ces jeux qui n’ont aucun intérêt mais qui coûtent extrêmement chers.
romgamer6859 publié le 28/06/2026 à 08:54
Des hypocrites sur X s'en offusquent mais bizarrement ils n'ont pas joué au jeu, moi si, la BO est très bonne et l'univers était sur le papier intéressant, mais le reste a 10 ans de retard (gameplay, level design, boucle de gameplay, etc.)
zekk publié le 28/06/2026 à 08:54
shambala93 Il faut avouer qu'au delà de la DA, le studio n'est pas bon, c'est triste pour les travailleurs, mais même sans restructuration, le studio aurait surement fermé
nicoliafox publié le 28/06/2026 à 09:08
La politique de Spencer de laisser carte blanche aux studios parait excellente sur le papier mais concrètement ca n'a fait que des jeux que personne n'a demandé et que personne n'a acheté. Bien sur il faut des nouvelles licences, des nouvelles idées...Mais ayez au minimum un cœur de cible. Tu vends pas des consoles avec South of Midnight.
zanpa publié le 28/06/2026 à 09:15
Encore une Jeux woke qui bide
grievous32 publié le 28/06/2026 à 09:19
Zanpa c'est vraiment ultra limité comme façon de penser pour le coup.

South of Midnight était plutôt cool, un bon jeu dans l'ensemble. Pas de quoi être très bon dû à son gameplay et sa boucle trop répétitive, mais il était bien. C'est con de pas garder un studio qui peut apporter du contenu au Game Pass.

Même chose pour Senua, c'est encore plus con de l'avoir annoncé à un showcase en Day One Game Pass qui plus est, pour ensuite dire "ah bah non, on ferme".
fan2jeux publié le 28/06/2026 à 09:41
South of midnight est woke?
Bizarre je suis au chapitre 6 de ce jeu et en quoi ce jeu est woke? Donnez moi des precisions
niflheim publié le 28/06/2026 à 10:13
fan2jeux parce que le personnage principal est noire.

South of Midnight se passe en Louisiane https://www.office-tourisme-usa.com/louisiane-hauts-lieux-de-lheritage-afro-americain/

Tu vois le niveau, ça vole pas haut quoi, comme à chaque fois
mck publié le 28/06/2026 à 10:17
Studio tout juste moyen, 3 jeux pour 2 flops et demi... Et bientôt, on va entendre : « Xbox est sans cœur, ils font des licenciements massifs. » Sans Xbox, ça aurait fermé depuis longtemps, ou au minimum licencié bien avant.

Par contre, par pitié... ne touchez pas à Arkane. Les jeux sont bons, il y a une vraie identité. Il faut les aider à faire des jeux qui se vendent, mais sur le reste, c'est déjà très solide.
zekk publié le 28/06/2026 à 10:34
fan2jeux ça crie au wokisme pour un oui ou pour un non
churos45 publié le 28/06/2026 à 10:42
fan2jeux ceux qui ont fait le jeu savent qu'il n'y a rien de woke dans le jeu. Ça gueule juste parce que Sweet Baby a été impliqué mais on sait même pas pourquoi
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South of Midnight
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Nom : South of Midnight
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Compulsion Games
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X
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