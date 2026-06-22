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Electronic Arts : vers de multiples vagues de licenciements à venir, qui affecteront plusieurs secteurs
Après la chaleur, peut-être la pluie, mais surtout la tempête de licenciements qui nous attend en juillet et pendant que l'on parle majoritairement de Xbox mais pas que (Nacon, PlayStation/Bungie, Don't Nod, Quantic Dream<…), Electronic Arts ne va apparemment pas se faire prier pour un coup de ménage lui aussi.

L'analyste Destin Legarie vient en effet de faire état de plusieurs vagues à venir chez l'éditeur, dont « une première relativement modeste » mais d'autres qui suivront, affectant plusieurs secteurs. On imagine que comme d'autres, le secteur marketing sera impacté (merci l'IA) mais côté studios, difficile de ne pas penser à Bioware déjà en rumeur d'une nouvelle réduction d'effectifs, de même que les studios affiliés à Battlefield. On croise au moins les doigts pour Respawn, dont on continue d'attendre le reveal de Star Wars Jedi 3.
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publié le 22/06/2026 à 12:15 par Gamekyo
commentaires (15)
rider288 publié le 22/06/2026 à 12:28
Mais ca existe encore EA ? A part les jeux de sport, et 2-3 jeux tout les 2-3 ans, je l'ai est connu bien plus productives.
rogeraf publié le 22/06/2026 à 12:28
Ca promet pour BF7. Déja que le 6 est discutable sur pas mal de choses. Le suivi est pas trop mal avec le nouveau bazar, ca fait plaisir quand meme. Mais EA ca pète tout on dirait meme leurs meilleurs licences.

Ramenez nous Medal of Honor
cyr publié le 22/06/2026 à 12:29
Perso si le jeux video fait vivre personne, j'arrêterai de jouer .....déjà avec les hausses de prix des consoles.....
marcus62 publié le 22/06/2026 à 12:33
Ces licenciements semblent toucher presque tout le monde.

EA, Ubisoft, c’est plus ce que c’était…
rogeraf publié le 22/06/2026 à 12:33
Need for speed aussi .... Dead.
liberty publié le 22/06/2026 à 12:40
Pas mal ! D'un côté EA développe la pub dynamique en direct dans les jeux payant, developpe grâce à l'IA pour moins chère et vire quand l'argent rentre aussi . C'est beau !
sussudio publié le 22/06/2026 à 12:59
L'avenir appartiendra aux boites qui pourront maintenir ou augmenter leur productivité avec moins de salariés, voir la société Block de l'ex pdg de Twitter (Jack Dorsey) avait viré 40% de ses salariés et que son action avait flambé de +20% en bourse.
liberty publié le 22/06/2026 à 13:14
sussudio a un moment va falloir sérieusement imaginer des solutions pour l'avenir. L'IA et la Robotique remplace l'humain ok. Mais a qui vendre si les humains n'ont plus de Boulot ? La seul solution c'est le revenu universel. Comme ça l'économie tournent, les boîtes s'enrichissent grâce au robot et a l'IA, et les humains peuvent vivre de passion. Tout les mondes est gagnant.
romgamer6859 publié le 22/06/2026 à 13:49
A part BF et star wars c'est pas foufou ces derniers temps
gamjys publié le 22/06/2026 à 14:23
Décidément, ce ne sont que des mauvaises nouvelles dans le secteur, et ça ne semble pas près de s'arrêter.
schwarzie publié le 22/06/2026 à 14:38
rogeraf : Need For Speed, Burnout, Mercenaries (ils ont fermé le studio en 2009), Le Parrain (le 3e opus n'est jamais sorti), et plain d'autres projets/licences, EA est devenu bien fade sur cette dernière décennie.
rogeraf publié le 22/06/2026 à 15:20
schwarzie Reste fifoot, sont bien fade mais pas leur chiffre d'affaire. Ca doit amasser du pognon quand meme
keiku publié le 22/06/2026 à 16:03
Tous ce passe comme annoncé il y a bien 8-9 ans de ca...
EA, ubisoft, activision... la chute était prévue
link49 publié le 22/06/2026 à 16:04
Ca va mal en ce moment.
zanpa publié le 22/06/2026 à 16:39
Ils ont tous vécu comme des rois pendants d’années et on tous recruter comme des cochons pendants le Covid

C’est le retour des choses à la normal ! Qu’ils réduisent aussi leur dépenses en marketing à verser des chèques de batard à tous les streamers du marcher ..
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Battlefield 6
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Nom : Battlefield 6
Support : PC
Editeur : Electronic Arts
Développeur : DICE
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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