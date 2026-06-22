Electronic Arts : vers de multiples vagues de licenciements à venir, qui affecteront plusieurs secteurs Electronic Arts : vers de multiples vagues de licenciements à venir, qui affecteront plusieurs secteurs

Après la chaleur, peut-être la pluie, mais surtout la tempête de licenciements qui nous attend en juillet et pendant que l'on parle majoritairement de Xbox mais pas que (Nacon, PlayStation/Bungie, Don't Nod, Quantic Dream<…), Electronic Arts ne va apparemment pas se faire prier pour un coup de ménage lui aussi.



L'analyste Destin Legarie vient en effet de faire état de plusieurs vagues à venir chez l'éditeur, dont « une première relativement modeste » mais d'autres qui suivront, affectant plusieurs secteurs. On imagine que comme d'autres, le secteur marketing sera impacté (merci l'IA) mais côté studios, difficile de ne pas penser à Bioware déjà en rumeur d'une nouvelle réduction d'effectifs, de même que les studios affiliés à Battlefield. On croise au moins les doigts pour Respawn, dont on continue d'attendre le reveal de Star Wars Jedi 3.