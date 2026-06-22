La Steam Machine sortira donc la semaine prochaine, à plus de 1000 balles

Hier soir et sans communiqué préalable, Valve a choisi le moment où votre serviteur se noyait dans la sueur infernale pour finaliser ses plans de lancement de la Steam Machine… avec un lancement dans seulement une semaine là où on s'attendait à septembre. Il y a peut-être une raison à cette sortie plus rapide qu'attendue : il n'y en aura pas pour tout le monde vu le faible stock, mais là encore, il y a une autre raison.1039 balles minimum, tel est le tarif annoncé largement supérieur aux prévisions aussi bien pour Valve qui le reconnaît publiquement via Eurogamer, les bruits de couloirs évoquant un objectif initial aux alentours de 800€ avant l'explosion des coûts de développement.Plus précisément :- Steam Machine 512Go : 1039€- Steam Machine 512Go + Steam Controller : 1108€- Steam Machine 2To : 1359€- Steam Machine 2 To + Steam Controller : 1428€Les specs :- Semi-custom AMD Zen 4 6C / 12T- 16GB DDR5 + 8GB GDDR6 VRAM- 512GB NVMe SSD / 2TB NVMe SSD selon le modèle- Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit ethernet- Integrated Steam Controller wireless adapter- SteamOS 3Maintenant, le problème va être de convaincre le public (qui devra passer par une précommande sous loterie dès ce jeudi 25 juin) avec un tarif plus ou moins équivalent à une PS5 Pro + 1 Xbox Series X (ou une Switch 2), surtout quand les specs sont loin d'être l'argument clé, parfois à peine au-dessus d'une PS5, parfois même en-dessous dans le cas deL'appareil est certes très joli, sorte de petit cube renvoyant à l'ère GameCube, mais les questions se posent légitimement sur la nature de la cible : les consoleux auront peu de raisons de regarder, et les joueurs PC peuvent maintenant tous disposer sans exception de SteamOS 3 pour des specs supérieurs au même tarif.D'où là encore peut-être un lancement qui ressemble davantage à un coup d'essai pour attirer uniquement les curieux fortunés, le temps que la situation autour de la RAM s'arrange (un jour ?) pour qu'il soit possible d'espérer voir le prix descendre de quelques crans.Et sinon,