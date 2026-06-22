La Steam Machine sortira donc la semaine prochaine, à plus de 1000 balles
Hier soir et sans communiqué préalable, Valve a choisi le moment où votre serviteur se noyait dans la sueur infernale pour finaliser ses plans de lancement de la Steam Machine… avec un lancement dans seulement une semaine là où on s'attendait à septembre. Il y a peut-être une raison à cette sortie plus rapide qu'attendue : il n'y en aura pas pour tout le monde vu le faible stock, mais là encore, il y a une autre raison.
1039 balles minimum, tel est le tarif annoncé largement supérieur aux prévisions aussi bien pour Valve qui le reconnaît publiquement via Eurogamer, les bruits de couloirs évoquant un objectif initial aux alentours de 800€ avant l'explosion des coûts de développement.
Maintenant, le problème va être de convaincre le public (qui devra passer par une précommande sous loterie dès ce jeudi 25 juin) avec un tarif plus ou moins équivalent à une PS5 Pro + 1 Xbox Series X (ou une Switch 2), surtout quand les specs sont loin d'être l'argument clé, parfois à peine au-dessus d'une PS5, parfois même en-dessous dans le cas de Forza Horizon 6.
L'appareil est certes très joli, sorte de petit cube renvoyant à l'ère GameCube, mais les questions se posent légitimement sur la nature de la cible : les consoleux auront peu de raisons de regarder, et les joueurs PC peuvent maintenant tous disposer sans exception de SteamOS 3 pour des specs supérieurs au même tarif.
D'où là encore peut-être un lancement qui ressemble davantage à un coup d'essai pour attirer uniquement les curieux fortunés, le temps que la situation autour de la RAM s'arrange (un jour ?) pour qu'il soit possible d'espérer voir le prix descendre de quelques crans.
Qui va acheter ce bousin
Le truc négatif c'est que Steam n'est pas prêt de ressortir une console de salon.
Par contre j'imagine bien Nintendo et Sony se frotter les mains en augmentant de nouveau leurs tarifs.
Aujourd’hui, acheter une console sans lecteur et sans manette, c’est ok.
C’est considéré comme un pc full demat donc, mais à quoi bon acheter un PC aussi cher quand la config vaut à peine moins qu’une PS5?
Bientôt une console sans alim (cr: Nintendo), sans cable hdmi, sans OS, carte reseau?
À quand la console sans RAM, sans HDD voir sans carte mère? Et pourquoi pas le boitier entier à commander à part?
À quand la console sans RAM, sans HDD voir sans carte mère? Et pourquoi pas le boitier entier à commander à part?
bah tu décris xbox, xbox c'est un gamepass qui s'exécute sur un pc ,un mobile, ou une machine de salon et donc le hardware n'est plus lié au jeu
(Et la manette, un ovni, niveau prise en mains je sais pas ce que ça va donner)
En perf finalement ca vaut le coup ou pas ?
Si il n'y avait pas eu d'augmentation du prix de la Ram, vous pensez qu'elle aurait pu sortir a quel prix finalement ?
Vu le prix, le casque VR va piquer aussi ?
Que ce soit ouvert ou pas, le concept vendu est « j’achète, je branche, je joue ».
Bref, le bide est écrit !
thelastone +1 j'aurais dis 700 car pas de lecteur mais oui 800 aurait été la limite.
Ca a beau être vendu comme une console Steam est addapté a une configuration non fixe comme le pc, donc il faudra parametrer chaque jeu
mais je n'ai vu nul part que ca a été marketer comme tu le dis
C'est d'ailleurs marketter comme un pc de salon, idéal pour les stream rien de plus, et il insiste sur le fait que c'est un pc
Les joueurs consoles vont restés sur PS5/Switch/XB et les joueurs PC vont pas s'amuser à acheter ce truc car ils peuvent avoir bien mieux en montant leur PC pour le même prix...sans compter que leur Steam OS est aussi dispo pour tout le monde aujourd'hui.
Non vraiment je pige pas
Le truc négatif c'est que Steam n'est pas prêt de ressortir une console de salon.
Par contre j'imagine bien Nintendo et Sony se frotter les mains en augmentant de nouveau leurs tarifs.
Hors sujet car même si cela s'appelle Steam Machine ou tout autre nom, cela reste avant tout un PC sur mesure et un OS dérivé de Linux. C'est un peu à l'image de ce que Commodore nous avait proposé avec leur CD32 qui n'était ni plus ni moins un Amiga 1200 consolisé.
Valve nous avait déjà proposé un tel produit, il y a pas mal d'année : flop. A priori, il retente le coup surement en raison d'un excès de confiance suite aux ventes honorables des Steamdecks.
Mais cela reflète une certaine réalité économique.
Donc sincèrement... Comme ça ou comme ca, cela reste une niche
La matos à pas l'air dingue, impossible de projeter une idée du rendu, même pas un titre vitrine bien optimisé pour promouvoir le bousin.
Très étrange de la part de Steam.
keith92 C'est juste un Steam Deck de salon, c'est pas plus compliqué que ça.
akinen keiku Tu patch rien sur Steam, c'est le jeu qui se met à jour sur le serveur de manière silencieuse, c'est pas comme sur console où t'as un pkg compressé qui va extraire les fichiers (l'installation) puis où il va falloir mettre un patch day one ou autre même après 10 ans, ça marche pas du tout comme ça, le jeu que tu vas télécharger sera la dernière version. La configuration des jeux c'est pour les nerds, le mieux c'est de laisser par défaut, surtout sur un Steam Deck ou ici, bien sur que non il faut pas paramétrer chaque jeu, la moquette ça ne se fume pas.
oreillesal Si le matos n'a pas l'air dingue, au contraire tu devrais avoir une idée du rendu. Sinon vu les benchmarks YouTube, pour le prix c'est vraiment pas fameux, c'est comme si Apple sortait une console.
Même si ma tour est beaucoup plus imposante que la Steam Machine, qui n’est pas un problème en soi.
Elle est plus puissante et les composants à l’intérieur commencent à dater un peu…
Et je préfère mettre 800-1000€ dans une prochaine carte graphique (RTX 5000 Super ou RTX 6000) pour remplacer ma RTX 3070 actuelle que dans cette Steam Machine hors de prix ou remplacer ma PS5 par la Pro pour GTA VI en fin d’année…
Le prix de la PS6 et de la prochaine Xbox risque de piquer sévère aussi…
Perso je sens que tout le marché JV va se casser la gueule avec la PS6 et la Helix. Ça va être hors de prix, les gens vont trouver d'autres passe-temps.
Ou rester plus longtemps sur les consoles actuelles, déjà très chères.
Sachant qu’il y aura du cross-gen pendant plusieurs années…
Mais, oui des consoles next-gen à plus de 1000€, ce sera l’échec assuré.
Car oui elle rivalise pas face a des tours PC custom et les consoles en terme de perf brute / prix.
Mais faut pas oublier que c'est une machine qui cumule certains avantages des consoles (fermé, plus stable, plug n play) et du PC ( outil d'étude et de travail, catalogue PC bcp plus complet, pas d'abonnement online, settings des jeux bcp plus configurables, FPS et résolution unlock donc pas besoin de patch d upgrade, mods, etc...)
Le pire c’est qu’il y’a une douille avec les barrettes de mémoire si on veut en ajouter un.
Il y’a des consoles qui ont 8go x2 et d’autres juste une barrette de 16go de mémoire.
Ceux qui en ont une peuvent ajouté une autre, et ceux qui en ont deux doivent sacrifier une des barrette car il y a deux emplacement.
Et la version avec deux barrettes est moins performante.
moi mon steam il me dit une mise a jour est disponible pour le jeu, cliquer pour la télécharge... donc oui steam patch les jeux...,ca télécharge ,ca installe donc ca patch...
Et la configuration, c'est comme sur pc tu dois passer dedans et la ca sera encore bien plus nécéssaire vu la puissance du bousin...
Ça fait quand même chère pour ces deux propositions. Tant pis !
Quand tu laisse Steam décider des paramètres par défaut, ça te met pas la même chose que tout le monde, c'est décidé en fonction du matériel que t'as (ça scan la vram, ram, CPU etc), pour le Steam Deck c'est encore plus précis puisque c'est spécifique avec l'écran, les pads tactiles, la gyro etc. Et au delà de ça, même une manette de PS1 elle est reconnue par Steam, ça met les boutons PS dans les jeux etc.
patrickleclairvoyant T'emmerde pas, monte un PC ITX avec de la DDR4