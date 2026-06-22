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La Steam Machine sortira donc la semaine prochaine, à plus de 1000 balles
Hier soir et sans communiqué préalable, Valve a choisi le moment où votre serviteur se noyait dans la sueur infernale pour finaliser ses plans de lancement de la Steam Machine… avec un lancement dans seulement une semaine là où on s'attendait à septembre. Il y a peut-être une raison à cette sortie plus rapide qu'attendue : il n'y en aura pas pour tout le monde vu le faible stock, mais là encore, il y a une autre raison.

1039 balles minimum, tel est le tarif annoncé largement supérieur aux prévisions aussi bien pour Valve qui le reconnaît publiquement via Eurogamer, les bruits de couloirs évoquant un objectif initial aux alentours de 800€ avant l'explosion des coûts de développement.

Plus précisément :

- Steam Machine 512Go : 1039€
- Steam Machine 512Go + Steam Controller : 1108€
- Steam Machine 2To : 1359€
- Steam Machine 2 To + Steam Controller : 1428€

Les specs :

- Semi-custom AMD Zen 4 6C / 12T
- 16GB DDR5 + 8GB GDDR6 VRAM
- 512GB NVMe SSD / 2TB NVMe SSD selon le modèle
- Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit ethernet
- Integrated Steam Controller wireless adapter
- SteamOS 3

Maintenant, le problème va être de convaincre le public (qui devra passer par une précommande sous loterie dès ce jeudi 25 juin) avec un tarif plus ou moins équivalent à une PS5 Pro + 1 Xbox Series X (ou une Switch 2), surtout quand les specs sont loin d'être l'argument clé, parfois à peine au-dessus d'une PS5, parfois même en-dessous dans le cas de Forza Horizon 6.

L'appareil est certes très joli, sorte de petit cube renvoyant à l'ère GameCube, mais les questions se posent légitimement sur la nature de la cible : les consoleux auront peu de raisons de regarder, et les joueurs PC peuvent maintenant tous disposer sans exception de SteamOS 3 pour des specs supérieurs au même tarif.

D'où là encore peut-être un lancement qui ressemble davantage à un coup d'essai pour attirer uniquement les curieux fortunés, le temps que la situation autour de la RAM s'arrange (un jour ?) pour qu'il soit possible d'espérer voir le prix descendre de quelques crans.

Et sinon, Half-Life 3 ?

- Lien pour les prix et précommandes

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Qui a aimé ?
publié le 23/06/2026 à 07:01 par Gamekyo
commentaires (65)
evasnake publié le 23/06/2026 à 07:06
flop en vue
rider288 publié le 23/06/2026 à 07:16
Pas assez cher, dommage
mattewlogan publié le 23/06/2026 à 07:18
Mdr
Qui va acheter ce bousin
tab publié le 23/06/2026 à 07:25
Et ben… sans lecteur sans manette sans jeux….
kameofever publié le 23/06/2026 à 07:26
Le truc positif c'est que le très faible volume de vente risque de dissuader Sony de sortir une PS6 dans ces conditions tarifaires.
Le truc négatif c'est que Steam n'est pas prêt de ressortir une console de salon.
Par contre j'imagine bien Nintendo et Sony se frotter les mains en augmentant de nouveau leurs tarifs.
squall294 publié le 23/06/2026 à 07:33
Un peu inutile comme machine, non ? Mieux vaut se faire un PC à se prix la. :/
choroq publié le 23/06/2026 à 07:38
je passe, prix dissuasif, j'attends surtout le steam deck 2, mais bon, il tire trop sur la corde du 1, une misère, à ce rythme, je vais prendre une switch 2 oled.
akinen publié le 23/06/2026 à 07:48
Et dire qu’à une époque, présenter une manette sans console a créé un scandale.

Aujourd’hui, acheter une console sans lecteur et sans manette, c’est ok.

C’est considéré comme un pc full demat donc, mais à quoi bon acheter un PC aussi cher quand la config vaut à peine moins qu’une PS5?

Bientôt une console sans alim (cr: Nintendo), sans cable hdmi, sans OS, carte reseau?

À quand la console sans RAM, sans HDD voir sans carte mère? Et pourquoi pas le boitier entier à commander à part?
hatefield publié le 23/06/2026 à 07:50
1500 balles pour des perf ultra minables.
keiku publié le 23/06/2026 à 07:59
akinen c'est pas une console c'est un pc... d'ailleurs toute console qui n'est pas un système fermer n'est pas une console mais un pc (donc si la helix inclu steam ce n'est donc pas une console non plus)

À quand la console sans RAM, sans HDD voir sans carte mère? Et pourquoi pas le boitier entier à commander à part?

bah tu décris xbox, xbox c'est un gamepass qui s'exécute sur un pc ,un mobile, ou une machine de salon et donc le hardware n'est plus lié au jeu
cyr publié le 23/06/2026 à 08:03
Même moins chère, je pense que seul un public éclairé de passionné n'ira pas.

(Et la manette, un ovni, niveau prise en mains je sais pas ce que ça va donner)
cyr publié le 23/06/2026 à 08:04
Mais va t'elle faire mieux que la ouya? Mystère.
romgamer6859 publié le 23/06/2026 à 08:12
A part 2 types sur X personne ne défend ça et heureusement (on compare pas la steam machine à la pro mais plutôt à la ps5 standard et ça fait mal)
rogeraf publié le 23/06/2026 à 08:17
Tu l'attends ton Half life 3 utopique ......

En perf finalement ca vaut le coup ou pas ?

Si il n'y avait pas eu d'augmentation du prix de la Ram, vous pensez qu'elle aurait pu sortir a quel prix finalement ?

Vu le prix, le casque VR va piquer aussi ?
keith92 publié le 23/06/2026 à 08:18
Mais merde, quels sont les jeux exclusifs qui sortiront dessus ? Il n'y en a pas
mrvince publié le 23/06/2026 à 08:19
Mais comment ils peuvent sortir ça ? Même pas plus puissant qu'une ps5 pro et encore plus chère ? Wtf. Cette perte de temps et d'argent.
thelastone publié le 23/06/2026 à 08:20
A 800 max balles ça aurait été un bon compromis entre console de salon et pc mais la ..
liberty publié le 23/06/2026 à 08:32
Shanks pire l'édition a 1428 euros tu peux avoir une Switch 2, une PS5, et une Series X. Genre la total des consoles pour jouer a tout et partout.
akinen publié le 23/06/2026 à 08:59
keiku ils viennent concurrencer les consoles et tout le monde sait que c’est un pc livré tout en un.

Que ce soit ouvert ou pas, le concept vendu est « j’achète, je branche, je joue ».
shadowmarshal publié le 23/06/2026 à 09:01
Ils auraient dû annuler la sortie de la Steam Machine 1, Attendre 2,3 ans et sortir directement la Steam machine 2.
icebergbrulant publié le 23/06/2026 à 09:06
Quel suic... heu... quel courage de proposer les pré-commandes le même jour que les pré-commandes GTA 6

Bref, le bide est écrit !
newtechnix publié le 23/06/2026 à 09:16
Rien ne va dans l'offre: puissance et prix

thelastone +1 j'aurais dis 700 car pas de lecteur mais oui 800 aurait été la limite.
keiku publié le 23/06/2026 à 09:18
akinen ouais enfin, c'est plutot j'achète , je branche, je creer un compte, je télécharge, je patch, je règle la configuration du jeux pour avoir quelque chose de présentable, et puis seulement je joue...

Ca a beau être vendu comme une console Steam est addapté a une configuration non fixe comme le pc, donc il faudra parametrer chaque jeu

mais je n'ai vu nul part que ca a été marketer comme tu le dis

C'est d'ailleurs marketter comme un pc de salon, idéal pour les stream rien de plus, et il insiste sur le fait que c'est un pc
kratoszeus publié le 23/06/2026 à 09:19
Meme pas la wifi 7 a ce prix la lol
newtechnix publié le 23/06/2026 à 09:22
akinen dire qu'à une époque on avait même de base incluse une deuxième manette
gasmok2 publié le 23/06/2026 à 09:39
Mais en dehors des carctéristiques, à qui s'adresse de truc?
Les joueurs consoles vont restés sur PS5/Switch/XB et les joueurs PC vont pas s'amuser à acheter ce truc car ils peuvent avoir bien mieux en montant leur PC pour le même prix...sans compter que leur Steam OS est aussi dispo pour tout le monde aujourd'hui.

Non vraiment je pige pas
jobiwan publié le 23/06/2026 à 09:52
kameofever Le truc positif c'est que le très faible volume de vente risque de dissuader Sony de sortir une PS6 dans ces conditions tarifaires.
Le truc négatif c'est que Steam n'est pas prêt de ressortir une console de salon.
Par contre j'imagine bien Nintendo et Sony se frotter les mains en augmentant de nouveau leurs tarifs.

Hors sujet car même si cela s'appelle Steam Machine ou tout autre nom, cela reste avant tout un PC sur mesure et un OS dérivé de Linux. C'est un peu à l'image de ce que Commodore nous avait proposé avec leur CD32 qui n'était ni plus ni moins un Amiga 1200 consolisé.

Valve nous avait déjà proposé un tel produit, il y a pas mal d'année : flop. A priori, il retente le coup surement en raison d'un excès de confiance suite aux ventes honorables des Steamdecks.
nyseko publié le 23/06/2026 à 10:07
Cela va être clairement très compliqué pour eux.

Mais cela reflète une certaine réalité économique.
liberty publié le 23/06/2026 à 10:31
gasmok2 le problème c'est qu'avec ce prix, ça ne s'adresse plus a personne. Les joueurs consoles, ont pouvait s'intéresser au jeux PC pour 750 euros ok. Vite amorti entre les jeux gratuits et les jeux moins chère que sur console. Mais la avec ce prix, cette configuration... Ni les joueurs consoles vont se lancer dedant, ni le joueur PC qui a déjà mieux. A la limite il aurait juste du fabriquer un Dock pour le Steam Deck ça aurait été plus intéressant pour certains
janolife publié le 23/06/2026 à 10:48
Peut-être s’ils avaient annoncé Half Life 3 en exclu en même temps aurait pu faire passer la pilule…
keith92 publié le 23/06/2026 à 10:54
janolife C'est ce que je dis. Si c'est une console, où sont les jeux exclu Steam Machine ? C'est le premier élément de motivation d'achat d'une console. Or, il n'y en a pas. Donc, je ne comprends pas.
solarr publié le 23/06/2026 à 11:04
gamekyo "parfois au-dessus d'une PS5" : comment le savoir, on s'empresse trop vite à mon avis ; car la puce est custom et il y a bien d'un côté un CPU, et de l'autre un GPU ? et no nun SoC ? si tel est le cas, on devrait plutôt attendre les tests.
janolife publié le 23/06/2026 à 11:07
keith92 on est d’accord
sasquatsch publié le 23/06/2026 à 11:21
Tu mets HL3... Le cube se vendra comme de petits pains... Chez les vieux...
Donc sincèrement... Comme ça ou comme ca, cela reste une niche
brook1 publié le 23/06/2026 à 11:35
thelastone S'il n'y avait pas la crise actuelle, elle aurait été certainement dans ce prix-là.
22 publié le 23/06/2026 à 11:35
Pas surpris mais flop en vue...
ioop publié le 23/06/2026 à 11:45
inutile ils vont en vendre 1000 ....
oreillesal publié le 23/06/2026 à 12:03
Au delà du prix hors sol, c'est le manque de présentation et de communication digne de ce nom qu'il manque.

La matos à pas l'air dingue, impossible de projeter une idée du rendu, même pas un titre vitrine bien optimisé pour promouvoir le bousin.

Très étrange de la part de Steam.
jaysennnin publié le 23/06/2026 à 12:07
Allez ce sera projet helix pour moi
5120x2880 publié le 23/06/2026 à 12:09
tab Il servirait à quoi le lecteur ? C'est une console Steam, Steam qui a justement rendu les lecteurs obsolètes il y a plus de 20 ans.

keith92 C'est juste un Steam Deck de salon, c'est pas plus compliqué que ça.

akinen keiku Tu patch rien sur Steam, c'est le jeu qui se met à jour sur le serveur de manière silencieuse, c'est pas comme sur console où t'as un pkg compressé qui va extraire les fichiers (l'installation) puis où il va falloir mettre un patch day one ou autre même après 10 ans, ça marche pas du tout comme ça, le jeu que tu vas télécharger sera la dernière version. La configuration des jeux c'est pour les nerds, le mieux c'est de laisser par défaut, surtout sur un Steam Deck ou ici, bien sur que non il faut pas paramétrer chaque jeu, la moquette ça ne se fume pas.

oreillesal Si le matos n'a pas l'air dingue, au contraire tu devrais avoir une idée du rendu. Sinon vu les benchmarks YouTube, pour le prix c'est vraiment pas fameux, c'est comme si Apple sortait une console.
grospich publié le 23/06/2026 à 12:12
Si même nous, les passionnés, n'en veulent pas de cette steam machine, alors le grand public...
marcus62 publié le 23/06/2026 à 12:39
Oui c’est beaucoup trop cher…

Même si ma tour est beaucoup plus imposante que la Steam Machine, qui n’est pas un problème en soi.
Elle est plus puissante et les composants à l’intérieur commencent à dater un peu…

Et je préfère mettre 800-1000€ dans une prochaine carte graphique (RTX 5000 Super ou RTX 6000) pour remplacer ma RTX 3070 actuelle que dans cette Steam Machine hors de prix ou remplacer ma PS5 par la Pro pour GTA VI en fin d’année…

Le prix de la PS6 et de la prochaine Xbox risque de piquer sévère aussi…
tripy73 publié le 23/06/2026 à 12:50
Clairement le pire moment pour sortir une machine de ce type, à 750€ je pense que certains joueurs qui ne cherchent pas à avoir tous les jeux en 4k/60fps auraient été intéressé pour avoir un mini ordi sous la TV, mais à ce prix là c'est même pas la peine...
grospich publié le 23/06/2026 à 12:51
"Le prix de la PS6 et de la prochaine Xbox risque de piquer sévère aussi…"

Perso je sens que tout le marché JV va se casser la gueule avec la PS6 et la Helix. Ça va être hors de prix, les gens vont trouver d'autres passe-temps.
marcus62 publié le 23/06/2026 à 12:53
grospich :

Ou rester plus longtemps sur les consoles actuelles, déjà très chères.
Sachant qu’il y aura du cross-gen pendant plusieurs années…

Mais, oui des consoles next-gen à plus de 1000€, ce sera l’échec assuré.
5120x2880 publié le 23/06/2026 à 13:00
marcus62 C'est pas si cher l'ITX
gamjys publié le 23/06/2026 à 13:07
Ça va être un flop retentissant.
vers0 publié le 23/06/2026 à 13:19
Il y en as ici qui croient sérieusement que steam veut exploser les charts hardware ou concurrencer les console deja présente
ducknsexe publié le 23/06/2026 à 13:33
Le Bide de l été. Le nouveau tube de valve
51love publié le 23/06/2026 à 13:36
A 750€ c'était pas si mauvais niveau prix initialement prévu.

Car oui elle rivalise pas face a des tours PC custom et les consoles en terme de perf brute / prix.

Mais faut pas oublier que c'est une machine qui cumule certains avantages des consoles (fermé, plus stable, plug n play) et du PC ( outil d'étude et de travail, catalogue PC bcp plus complet, pas d'abonnement online, settings des jeux bcp plus configurables, FPS et résolution unlock donc pas besoin de patch d upgrade, mods, etc...)
rendan publié le 23/06/2026 à 13:39
Toutes consoles ressemblant à un cube fait un flop de toute façon donc celle-ci ne fera pas exception
tab publié le 23/06/2026 à 13:58
5120x2880 je sais bien que le lecteur ne servirait à rien, mais justement le prix dingue par rapport à une ps5
tristram publié le 23/06/2026 à 14:02
bon ben a voir le prix de la machine MS qui embarque Steam si c'est toujours le cas mais celle ci c'est un gros NOPE
patrickleclairvoyant publié le 23/06/2026 à 14:08
Je l'attendais tellement depuis 8 mois! Je voulais consacrer 1to à l’émulation, enfin faire BloodBorne en 4k60 et le reste de stockage pour les jeux Steam et GOG.
Le pire c’est qu’il y’a une douille avec les barrettes de mémoire si on veut en ajouter un.
Il y’a des consoles qui ont 8go x2 et d’autres juste une barrette de 16go de mémoire.
Ceux qui en ont une peuvent ajouté une autre, et ceux qui en ont deux doivent sacrifier une des barrette car il y a deux emplacement.
Et la version avec deux barrettes est moins performante.
soulfull publié le 23/06/2026 à 14:13
Futur flop,ensuite ils vont la bazarder à prix cassé.
supasaiyajin publié le 23/06/2026 à 14:19
C'est dommage. Je me suis dit que ça allait peut être faire un peu de concurrence, mais à ce prix, et avec des specs faiblardes, c'est plié.
keiku publié le 23/06/2026 à 14:23
5120x2880 Tu patch rien sur Steam, c'est le jeu qui se met à jour sur le serveur de manière silencieuse, c'est pas comme sur console où t'as un pkg compressé qui va extraire les fichiers (l'installation) puis où il va falloir mettre un patch day one ou autre même après 10 ans, ça marche pas du tout comme ça, le jeu que tu vas télécharger sera la dernière version. La configuration des jeux c'est pour les nerds, le mieux c'est de laisser par défaut, surtout sur un Steam Deck ou ici, bien sur que non il faut pas paramétrer chaque jeu, la moquette ça ne se fume pas.

moi mon steam il me dit une mise a jour est disponible pour le jeu, cliquer pour la télécharge... donc oui steam patch les jeux...,ca télécharge ,ca installe donc ca patch...

Et la configuration, c'est comme sur pc tu dois passer dedans et la ca sera encore bien plus nécéssaire vu la puissance du bousin...
shambala93 publié le 23/06/2026 à 14:27
Ses deux atouts sont l’esthétique de la machine qui passe partout dans un salon et le catalogue Steam.

Ça fait quand même chère pour ces deux propositions. Tant pis !
pimoody publié le 23/06/2026 à 14:50
Ils vont jouer sur la lotterie et le peu d’unités dispo en disant « out of stock », ça fonctionnera quelques mois peut-être, mais en l’état bien entendu que ça ne peut pas démocratiser steam sur ce secteur. Le prix est indécent et les specs inintéressantes.
5120x2880 publié le 23/06/2026 à 14:52
keiku Tu dis que c'est toi qui patch à la base, moi je te contredit en disant que c'est Steam qui le fait, les patchs s'appliquent tout seul sur ta bibliothèque tant que Steam est lancé (peut-être désactivé chez toi), et si tu n'installe pas le patch, que tu supprime le jeu et que tu retélécharge, tu n'auras pas de patch à installer puisque ce sera patché coté serveur, c'est beaucoup plus pragmatique, et non ça n'installe pas, si tu coches « lancer le jeu après le téléchargement » tu verras que ce sera direct, si tu viens d'installer ton OS, t'auras l'installation des bibliothèques c'est tout.

Quand tu laisse Steam décider des paramètres par défaut, ça te met pas la même chose que tout le monde, c'est décidé en fonction du matériel que t'as (ça scan la vram, ram, CPU etc), pour le Steam Deck c'est encore plus précis puisque c'est spécifique avec l'écran, les pads tactiles, la gyro etc. Et au delà de ça, même une manette de PS1 elle est reconnue par Steam, ça met les boutons PS dans les jeux etc.

patrickleclairvoyant T'emmerde pas, monte un PC ITX avec de la DDR4
5120x2880 publié le 23/06/2026 à 14:56
tab Bah du coup il y a pas de lecteur de disquettes non plus
patrickleclairvoyant publié le 23/06/2026 à 14:56
5120x2880 C’est le cas, j’ai vu des pc avec 32go ddr5 et RTX 5070 12go, ssd 1to pour 1600€
5120x2880 publié le 23/06/2026 à 14:59
patrickleclairvoyant Ça reste mega cher, sûrement du pré-monté, et vaut mieux une 5080 avec de la DDR4 qu'une 5070 avec de la DDR5
patrickleclairvoyant publié le 23/06/2026 à 15:05
5120x2880 Non, je parle de la ram pour le ddr 5. Bah j’en cherché un truc au prix équivalant à la Steam Machine 2to, mais qui est 2 à 3 fois plus puissante.
5120x2880 publié le 23/06/2026 à 15:28
patrickleclairvoyant Bah oui, vaut mieux payer de la ram DDR4 et investir la différence dans le GPU que de prendre de la DDR5 et rabaisser le GPU pour ça. Pour ce qui est de l'équivalent, une A07 + RX 7600 ça semble pas mal (300€ en neuf, à toi d'ajouter le reste), ce sera un peu plus puissant, à la fin ça coûtera moins cher, ce sera un poil plus transportable (le A07 tien dans une main et rentre mieux dans un sac) et surtout ce sera évolutif, ça te fera pas un poids mort dont il faudra te débarrasser dans 3 ans.
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