Bloomberg : Tencent va poursuivre ses économies en abandonnant plusieurs investissements au Japon Bloomberg : Tencent va poursuivre ses économies en abandonnant plusieurs investissements au Japon

Laissons notre cher Liquidus se reposer mais ne cassons pas non plus le rythme en poursuivant dans la salve de mauvaises nouvelles, avec ici Tencent qui confirme son lent recul du marché japonais après avoir sorti le chéquier infini durant la période post-covid.



Selon des sources proches du dossier, en tout cas chez Bloomberg, le géant chinois serait en train de réévaluer l'intérêt de ses actions chez Marvelous, plus très porteur à ses yeux ou en tout cas moins que la sacro-sainte IA qui est en train de foutre un bordel monstre dans le coût des composants. D'autres studios japonais seraient concernés pour une revente des parts (et donc des investissements futurs), sauf les plus stables, notamment Kadokawa/FromSoftware.



On rappelle que dans ce lent abandon du marché japonais par les investisseurs chinois a récemment été ressenti par une probable mais pas encore officialisée mise à mort de Gang of Dragon (du créateur de Like a Dragon, de base par NetEase), et on commence à se demander si Hideaki Itsuno (Dragon's Dogma, Devil May Cry) a bien fait de quitter Capcom pour fonder un studio en collaboration... avec Tencent.