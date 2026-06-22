Après FFVII Revelation, Naoki Hamaguchi va pouvoir enfin faire autre chose qu'un remake

Réalisateur de la « trilogie » FFVII dont le futur, Naoki Hamaguchi en a encore pour un an, hors éventuels DLC/extensions, avant de passer à autre chose et cette autre chose impliquera enfin pour lui du NEUF.Plus loquace chez Bloomberg que Game Informer, l'homme a déclaré que son prochain projet ne sera pas un remake, sans pour autant balayer les envies de la communauté pour un remake de, juste que si cela venait à arriver (qui sait ce que Square Enix prépare), ce sera un autre qui se chargera de cette lourde tâche.Pour le reste il ne peut évidemment trop en dire, mais sous-entend clairement que son prochain projet sera de l'ordre du AAA, sans en préciser la nature même s'il est difficile de ne pas mettre un jeton survu le passif du bonhomme.arrivera au printemps 2027, directement sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.