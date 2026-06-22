Après FFVII Revelation, Naoki Hamaguchi va pouvoir enfin faire autre chose qu'un remake
Réalisateur de la « trilogie » FFVII dont le futur Final Fantasy Revelation, Naoki Hamaguchi en a encore pour un an, hors éventuels DLC/extensions, avant de passer à autre chose et cette autre chose impliquera enfin pour lui du NEUF.
Plus loquace chez Bloomberg que Game Informer, l'homme a déclaré que son prochain projet ne sera pas un remake, sans pour autant balayer les envies de la communauté pour un remake de Final Fantasy VI, juste que si cela venait à arriver (qui sait ce que Square Enix prépare), ce sera un autre qui se chargera de cette lourde tâche.
Pour le reste il ne peut évidemment trop en dire, mais sous-entend clairement que son prochain projet sera de l'ordre du AAA, sans en préciser la nature même s'il est difficile de ne pas mettre un jeton sur Final Fantasy XVII vu le passif du bonhomme.
Final Fantasy Revelation arrivera au printemps 2027, directement sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
Moi je demanderais juste un ptit WoFF 2
Qu'ils se contentes de faire un jeu avec un bon gameplay, de la vrai explo, plein de zones/boss optionnels et une bonne histoire, ça sera deja ça.
Maintenant avec Square Enix, j'arrête de prédire, on a limite eu un fond d'écran pour l'anniversaire de FF IX