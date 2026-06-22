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Après FFVII Revelation, Naoki Hamaguchi va pouvoir enfin faire autre chose qu'un remake
Réalisateur de la « trilogie » FFVII dont le futur Final Fantasy Revelation, Naoki Hamaguchi en a encore pour un an, hors éventuels DLC/extensions, avant de passer à autre chose et cette autre chose impliquera enfin pour lui du NEUF.

Plus loquace chez Bloomberg que Game Informer, l'homme a déclaré que son prochain projet ne sera pas un remake, sans pour autant balayer les envies de la communauté pour un remake de Final Fantasy VI, juste que si cela venait à arriver (qui sait ce que Square Enix prépare), ce sera un autre qui se chargera de cette lourde tâche.

Pour le reste il ne peut évidemment trop en dire, mais sous-entend clairement que son prochain projet sera de l'ordre du AAA, sans en préciser la nature même s'il est difficile de ne pas mettre un jeton sur Final Fantasy XVII vu le passif du bonhomme.

Final Fantasy Revelation arrivera au printemps 2027, directement sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

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link49
publié le 22/06/2026 à 15:13 par Gamekyo
commentaires (17)
thor publié le 22/06/2026 à 15:27
J'aurais plutôt dit XVIII, j'imagine que comme d'habitude XVII a dû entrer en pré-production dès XVI bouclé.
Moi je demanderais juste un ptit WoFF 2
altendorf publié le 22/06/2026 à 15:30
Et si c'était pas le moment de faire un véritable reboot de FF et son lore pour construire une véritable histoire au long cours.
guiguif publié le 22/06/2026 à 15:39
altendorf Bah des histoires au long cours, ils l'ont deja fait avec FF10 et FF13, ça n'a pas trop pris Pusi rebooter quoi ? Tu veux qu'ils jettent toutes l'identité de la saga comme les chocobos, mogs, invoc ect ?

Qu'ils se contentes de faire un jeu avec un bon gameplay, de la vrai explo, plein de zones/boss optionnels et une bonne histoire, ça sera deja ça.
altendorf publié le 22/06/2026 à 15:57
guiguif Oui je sais pas exactement, peut-être quelque chose de différent
zekk publié le 22/06/2026 à 16:00
altendorf c’est toujours un peu la reboot
ouken publié le 22/06/2026 à 16:11
Qui reviennent aux sources comme tout le monde a fait et on aura enfin un bon FF
grospich publié le 22/06/2026 à 16:13
altendorf C'est un peu ce que fait FF14.
magnetic publié le 22/06/2026 à 16:16
Alors si ils attendent le gars pour se lancé sur FF17 y a un soucis quelque part^^ l'année prochaine FF16 aura 4 ans.
wickette publié le 22/06/2026 à 16:46
Il a fait un bon boulot de directeur, l'intervalle de sortie entre chaque opus du FFVII remake est vraiment optimal.


Maintenant avec Square Enix, j'arrête de prédire, on a limite eu un fond d'écran pour l'anniversaire de FF IX
korou publié le 22/06/2026 à 16:48
J’y crois de moins en moins. Franchement qu’ils reviennent aux sources comme ce qu’il va se passer avec Resonance. J’ai l’impression qu’ils n’arriveront plus à faire un bon ff numéroté AAA.
brook1 publié le 22/06/2026 à 16:57
Qu'il arrête de dissoudre les équipes de développement dès qu'ils finissent un projet serait un bon début.
jenicris publié le 22/06/2026 à 16:58
korou t'as pas aimé Rebirth?
alucardhellsing publié le 22/06/2026 à 17:14
J'espere qu'apres rebirth , un remake du 6 sera mis sur la table d'ici quelques années
ouken publié le 22/06/2026 à 17:38
korou
mwaka971 publié le 22/06/2026 à 17:41
Chaque FF est différent, chacun à ses détracteurs et ses adorateurs, je pense il est impossible de combler les fans de FF car chacun a pas le meme jeu en référence pour les attentes
zekk publié le 22/06/2026 à 17:43
mwaka971
korou publié le 22/06/2026 à 18:19
jenicris si si , mais je le mets à part étant donné que c’est un remake d’un épisode génial. C’est ça le truc, les bons ff risquent d’être des remakes maintenant :/
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Final Fantasy VII Revelation
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Nom : Final Fantasy VII Revelation
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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