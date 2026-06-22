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RDV : du Sonic et du Capcom cette semaine
On préférerait un grand calme de l'actualité cette semaine mais ce n'est pas non plus comme si la canicule concernait toute la planète. Donc ajoutons deux RDV au calendrier avec déjà ce soir l'habituel event Sonic du 23 juin, cette fois dans le cadre des 35 ans avec toute une foule d'invitées pour on l'espère repartir avec de belles annonces, en tempérant néanmoins vos attentes vu que SEGA indique déjà qu'ils ne couvriront pas tout ce qui est actuellement en préparation.

On bascule direct au jeudi 25 juin (23h00) pour un nouveau Capcom Spotlight avec 3 jeux :

- Monster Hunter Stories 3 (pour évoquer la prochaine update)
- Onimusha : Way of the Sword
- Dragon's Dogma 2 : Dark Arisen



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publié le 23/06/2026 à 06:00 par Gamekyo
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Sonic Frontiers
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Nom : Sonic Frontiers
Support : PC
Editeur : Sega
Développeur : Sonic Team
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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