Sea of Thieves file aussi vers le cinéma Sea of Thieves file aussi vers le cinéma

Nos confrères de Entertainment Weekly viennent de balancer l'information en exclusivité : Sea of Thieves va à son tour voguer vers les salles obscures avec une adaptation cinématographique signée d'une collaboration entre Xbox et Hisako Films, société fondée par Daniel Cretton, réalisateur qui s'est fait fait connaître ces dernières années grâce à Marvel avec Shang-Chi et le mois prochain Spider-Man : Brand New Day. On ne sait pas si l'homme prendra directement en charge la réalisation de Sea of Thieves qui, surprise, sera en Live Action.



Pour ce qui est de l'adaptation elle-même, son existence n'est en revanche pas surprenante vu l'envie pour Xbox de pousser le cross-média, oubliant les déboires de Halo pour mettre en avant l'énorme coup commercial de Minecraft (3e plus gros succès de l'histoire des adaptations de l'univers JV), qui aura d'ailleurs une suite, sans oublier le film Live Gears of War chez Netflix.