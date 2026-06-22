Suikoden Star Leap : une sortie en trois temps

On l'avait oublié, même si l'annonce n'est pas non plus si vieille (mars 2025) maisest toujours en vie et si l'on peut s'attendre à une nouvelle mise au point pour la période du TGS en septembre, Konami estime que les choses sont suffisamment avancées pour affiner certains plans.Alors non pas de date, mais un lancement en trois temps :- D'abord le Japon, uniquement mobile.- Ensuite « le reste du monde », toujours mobile.- Enfin lancement Steam, simultanément sur tous les territoires.Car pour rappel, malgré une jolie gueule, on parle d'un F2P néanmoins considéré comme un épisode central pour l'éditeur (attention au marketing) dont on nous promet que l'essentiel des micro-transactions et du gacha seront limités à des persos guest des anciens jeux.