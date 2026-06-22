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Clutch s'offre une bonne grosse présentation
Comme promis durant le Summer Game Fest, Maverick Games a livré un aperçu bien concret de sa licence Clutch au travers de près d'une heure de présentation pour ce que l'on peut appeler le rival naturel de Forza Horizon (c'est des anciens de Playground).

La première partie du Live fait un focus sur le scénario, effectivement bien plus poussé que d'habitude sans non plus tomber dans le grand cinéma : on suivra Theo et sa sœur Cass (deux orphelins), le premier étant doté d'un tempérament un peu plus explosif que la moyenne, l'ayant poussé à se lancer dans le monde des courses illégales suite à l'adoption de règles de sécurité dans les officielles, jusqu'au drame.

On notera en vrac que :

- Modification de l'interface selon les sessions en cours (officielles ou illégales).
- Présence d'un harpon (!) pour prendre des virages ultra serrées dans les courses clandestines.
- Dans les courses clandestines, le style compte davantage que la position.
- On pourra comme attendu contrôler le perso à pied, mais uniquement dans des endroits clés.

Sortie prévue au printemps 2027 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

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yanssou, liquidus, ravyxxs
publié le 28/06/2026 à 14:59 par Gamekyo
commentaires (3)
liquidus publié le 28/06/2026 à 16:20
Bonne honnêtement ça donne envie, curieux je suis.
ravyxxs publié le 28/06/2026 à 16:27
Vivement, il est temps de mettre un coup de pied au cul à Forza Horizon (ennuyant le 6 au final comme le 5), par des anciens devs de Forza Horizon
kenpokan publié le 28/06/2026 à 17:26
Monaco est vraiment bien fait !
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Clutch
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Nom : Clutch
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Maverick Games
Genre : course
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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