Clutch s'offre une bonne grosse présentation

Comme promis durant le Summer Game Fest, Maverick Games a livré un aperçu bien concret de sa licenceau travers de près d'une heure de présentation pour ce que l'on peut appeler le rival naturel de(c'est des anciens de Playground).La première partie du Live fait un focus sur le scénario, effectivement bien plus poussé que d'habitude sans non plus tomber dans le grand cinéma : on suivra Theo et sa sœur Cass (deux orphelins), le premier étant doté d'un tempérament un peu plus explosif que la moyenne, l'ayant poussé à se lancer dans le monde des courses illégales suite à l'adoption de règles de sécurité dans les officielles, jusqu'au drame.On notera en vrac que :- Modification de l'interface selon les sessions en cours (officielles ou illégales).- Présence d'un harpon (!) pour prendre des virages ultra serrées dans les courses clandestines.- Dans les courses clandestines, le style compte davantage que la position.- On pourra comme attendu contrôler le perso à pied, mais uniquement dans des endroits clés.Sortie prévue au printemps 2027 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.