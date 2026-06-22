Stranger Than Heaven : cinq époques, mais qui prendront soin de ne pas trop aborder l'Histoire

Masayoshi Yokoyama est parti faire un petit tour chez Automaton pour parler un peu de, prochain morceau majeur de RGG Studio qui permettra de varier un peu les choses entre deuxLe lancement est prévu pour le 15 janvier 2027 (PC, PS5, XBS, Game Pass) et voici les petites choses qui sont ressorties de cette rapide interview :- Le nom du jeu vient des suggestions des équipes internationales pour directement uniformiser la marque à travers le monde. Notons que le PDG de Sega n'avait aucun problème pour un titre en anglais, mais voulait de base quelque chose de plus simple comme « Dragon Punch » (vachement original).- Toutes les villes ne feront pas la même taille et certaines seront plus petites que dans les habitudes récentes du studio, mais pour compenser, le nombre de bâtiments accessibles sera bien plus important.- Chaque époque proposera ses propres mini-jeux, et pour ce qui est des annexes, elles « prendront une direction totalement différentes des jeux Like a Dragon ».- On nous prévient que le scénario sera centré sur le héros et ses rencontres, avec peu de mentions sur les événements réels durant chaque période. On imagine en effet qu'un studio japonais n'a pas trop envie d'aborder la politique du pays en 1943…- De façon plus légère, Yokoyama reconnaît avoir pris un peu de liberté historique pour les besoins du scénario. En simple exemple, l'Hôtel New Akao, central dans la période 1951, n'a en réalité été construit qu'en 1954.- Forcément, pour le scénario et l'évolution du héros, il ne sera pas possible de revenir dans le passé (et donc les villes associées). Les portes restent néanmoins ouvertes pour un mode spécial post-launch (type NG+) pour nous laisser cette liberté.- Yokoyama reconnaît que pour l'heure, l'occident est bien plus attiré que le Japon pour cette nouvelle licence, mais compte sur le TGS pour rétablir l'équilibre avec de toutes nouvelles infos.