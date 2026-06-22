Stranger Than Heaven : cinq époques, mais qui prendront soin de ne pas trop aborder l'Histoire
Masayoshi Yokoyama est parti faire un petit tour chez Automaton pour parler un peu de Stranger Than Heaven, prochain morceau majeur de RGG Studio qui permettra de varier un peu les choses entre deux Like a Dragon.
Le lancement est prévu pour le 15 janvier 2027 (PC, PS5, XBS, Game Pass) et voici les petites choses qui sont ressorties de cette rapide interview :
- Le nom du jeu vient des suggestions des équipes internationales pour directement uniformiser la marque à travers le monde. Notons que le PDG de Sega n'avait aucun problème pour un titre en anglais, mais voulait de base quelque chose de plus simple comme « Dragon Punch » (vachement original).
- Toutes les villes ne feront pas la même taille et certaines seront plus petites que dans les habitudes récentes du studio, mais pour compenser, le nombre de bâtiments accessibles sera bien plus important.
- Chaque époque proposera ses propres mini-jeux, et pour ce qui est des annexes, elles « prendront une direction totalement différentes des jeux Like a Dragon ».
- On nous prévient que le scénario sera centré sur le héros et ses rencontres, avec peu de mentions sur les événements réels durant chaque période. On imagine en effet qu'un studio japonais n'a pas trop envie d'aborder la politique du pays en 1943…
- De façon plus légère, Yokoyama reconnaît avoir pris un peu de liberté historique pour les besoins du scénario. En simple exemple, l'Hôtel New Akao, central dans la période 1951, n'a en réalité été construit qu'en 1954.
- Forcément, pour le scénario et l'évolution du héros, il ne sera pas possible de revenir dans le passé (et donc les villes associées). Les portes restent néanmoins ouvertes pour un mode spécial post-launch (type NG+) pour nous laisser cette liberté.
- Yokoyama reconnaît que pour l'heure, l'occident est bien plus attiré que le Japon pour cette nouvelle licence, mais compte sur le TGS pour rétablir l'équilibre avec de toutes nouvelles infos.
Cette fois j'espère qu'il feront pas le coup du NG+ en DLC
En tout cas on a bien la confirmation: c'est un jeu destiné plus aux occidentaux. Why not mais Snoopy et 2 Pâques sérieux...Pour les 40/50's: Rocky Marciano, Joe Louis ou Sugar Ray aurait été plus classe Alors oui je sais, c'est pour attiré les "jeunes" mais oh quel "jeunes"?: Doggy style a 54 ans et 2Pac no comment!
Mais je suis trop hypé par le jeu, bien plus que GTA6 alors même Booba* ou Gims* je prend
*non la je déconne