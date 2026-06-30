7 ans après son lancement, Dead or Alive 6 passe enfin le million de ventes
Suite au lancement il y a quelques jours de Dead or Alive 6 : Last Round (PC/PS5/XBS), Koei Tecmo annonce que cet épisode a, toutes versions confondues, dépassé le million de ventes, ce qui est on peut le dire plutôt déplorable en 7 ans au regard des autres jeux du genre. Même le dernier SoulCalibur, considéré comme un flop par Bandai Namco qui n'a jamais donné suite, a dépassé les 2 millions plus rapidement que cela.
La franchise a au moins le mérite de préparer un tout nouvel épisode, et on nous promet qu'entre temps, Last Round continuera de bénéficier de multiples mises à jour.
Vendre 1 millions a 50€ de moyenne est plus valorisant que de vendre 1 millions a 20€ de moyenne......
Le nombre de copie est une choses, mais le prix est un indicateur essentiel.
Après peut-être qu'il a jamais eu de campagne de promotion, je le surveille pas.
Il y a le prix du jeu DOA 6 (70 €), le prix pour avoir 20 personnages (60 €) et plus de 30 DLCs cosmétiques (entre 3 et 25 € par DLC) pour ceux qui jouent pour regarder.
La version Last Round à 40 euros inclut le jeu de base et les personnages. C'est l'édition complète version DOA (sans les tenues).
30 ? Il y en a eu plus de 140 mdr. (144 exactement)
qu'il refasse un vrai bon dead or alive comme le 2 sans intégrer des microtransaction, et ils en vendront bien plus,même moi je serais acheteur...
j'ai lacher mortal kombat pour la même raison, ce n'était plus un jeux mais un magasin de cosmétique