7 ans après son lancement, Dead or Alive 6 passe enfin le million de ventes

Suite au lancement il y a quelques jours de(PC/PS5/XBS), Koei Tecmo annonce que cet épisode a, toutes versions confondues, dépassé le million de ventes, ce qui est on peut le dire plutôt déplorable en 7 ans au regard des autres jeux du genre. Même le dernier, considéré comme un flop par Bandai Namco qui n'a jamais donné suite, a dépassé les 2 millions plus rapidement que cela.La franchise a au moins le mérite de préparer un tout nouvel épisode, et on nous promet qu'entre temps,continuera de bénéficier de multiples mises à jour.