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7 ans après son lancement, Dead or Alive 6 passe enfin le million de ventes
Suite au lancement il y a quelques jours de Dead or Alive 6 : Last Round (PC/PS5/XBS), Koei Tecmo annonce que cet épisode a, toutes versions confondues, dépassé le million de ventes, ce qui est on peut le dire plutôt déplorable en 7 ans au regard des autres jeux du genre. Même le dernier SoulCalibur, considéré comme un flop par Bandai Namco qui n'a jamais donné suite, a dépassé les 2 millions plus rapidement que cela.

La franchise a au moins le mérite de préparer un tout nouvel épisode, et on nous promet qu'entre temps, Last Round continuera de bénéficier de multiples mises à jour.

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publié le 30/06/2026 à 07:25 par Gamekyo
commentaires (12)
cyr publié le 30/06/2026 à 08:06
Et c'est quoi le prix moyen sur les 7 année ?

Vendre 1 millions a 50€ de moyenne est plus valorisant que de vendre 1 millions a 20€ de moyenne......

Le nombre de copie est une choses, mais le prix est un indicateur essentiel.


Après peut-être qu'il a jamais eu de campagne de promotion, je le surveille pas.
thor publié le 30/06/2026 à 08:23
C'est ce qui arrive quand tu préfères vendre 1 000 culottes plutôt que d'ajouter du contenu lié au jeu. Mais c'est aussi pour ça que je pense que le jeu a infiniment été plus rentable que SoulCa6.
magneto860 publié le 30/06/2026 à 08:25
DOA c'est un jeu particulièrement cher en effet.

Il y a le prix du jeu DOA 6 (70 €), le prix pour avoir 20 personnages (60 €) et plus de 30 DLCs cosmétiques (entre 3 et 25 € par DLC) pour ceux qui jouent pour regarder.

La version Last Round à 40 euros inclut le jeu de base et les personnages. C'est l'édition complète version DOA (sans les tenues).
wanda publié le 30/06/2026 à 08:37
magneto860 plus de 30 DLCs cosmétiques

30 ? Il y en a eu plus de 140 mdr. (144 exactement)
amario publié le 30/06/2026 à 09:08
Ils ont tué leurs licence a vouloir la vendre en kit. Vien fait pour leur gueule
captainjuu publié le 30/06/2026 à 09:10
J'espère que DOA7 repartira sur les core values de la série : un système de combat totalement fou, des stages inspirés et très verticaux, et un fond d'histoire solide (pour un jeu de baston, j'entends). Tout ça servi avec un morceau de fesse pour les trois du fond qui veulent jouer la main dans le falzar, mais faut pas que ça soit la proposition principale du jeu si la série veut retrouver de la crédibilité et se faire une place dans l'esport. J'y crois !
akinen publié le 30/06/2026 à 09:13
Ils sont drôles. Leur jeu a des allures de F2P pour « joueur spécial » on va dire, pour éviter d’utiliser un terme sacrement plus approprié. C’est eux qui l’ont cherché.
grospich publié le 30/06/2026 à 09:16
Je l'aurais bien acheté s'ils avaient fait un minimum de boulot en mettant du crossplay et du rollback.
stardustx publié le 30/06/2026 à 09:42
*on nous promet qu'entre temps, Last Round continuera de bénéficier de multiples DLC
keiku publié le 30/06/2026 à 09:42
en même temps, ils ont voulu en faire un jeu service, bien fait pour leur tête

qu'il refasse un vrai bon dead or alive comme le 2 sans intégrer des microtransaction, et ils en vendront bien plus,même moi je serais acheteur...

j'ai lacher mortal kombat pour la même raison, ce n'était plus un jeux mais un magasin de cosmétique
medoo publié le 30/06/2026 à 09:57
captainjuu En ce qui concerne "le fond d'Histoire solide", Virtua Fighter va semble t-il mettre une bonne calotte aux concurrents qui n'ont plus d'ambition scénaristique
captainjuu publié le 30/06/2026 à 10:02
medoo J'ai hâte de le voir aussi, celui là ! Et pourtant j'ai jamais été public jusqu'à maintenant.
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Fiche descriptif
Dead or Alive 6
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Nom : Dead or Alive 6
Support : PC
Editeur : Koei Tecmo
Développeur : Team Ninja
Genre : combat
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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