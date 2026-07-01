Après l'Europe, les USA refusent à leur tour une loi pour contourner la fermeture des serveurs Après l'Europe, les USA refusent à leur tour une loi pour contourner la fermeture des serveurs

USA et Europe peuvent se serrer la main dans le fait d'en avoir un peu rien à faire de la préservation du jeu vidéo : après que la Commission Européenne ait déboutée il y a quelques jours l'initiative « Stop Destroying Videogames » qui souhaitait obliger les tiers à mettre en place des solutions de secours face à la fermeture des serveurs (patch hors-ligne quand c'est possible comme pour Multiversus et The Crew 2, serveurs privés, etc), c'est maintenant le Sénat US qui vient de faire de même avec la tentative de loi « Protect Our Games Act » voulue par le député Chris Ward qui l'avait pourtant validée à l'Assemblée de l'État de Californie.



Chris Ward souhaitait d'ailleurs aller plus loin en menaçant les éditeurs d'amende ou d'obligation de remboursement pour les acheteurs si aucune solution n'était trouvée. 4 démocrates ont voté pour, 3 républicains contre, et tout le reste s'est abstenu (une majorité de pour était obligatoire, même en comptant les abstentions). Le mouvement, principalement bénévole, accuse l'ESA (Entertainment Software Association) d'avoir fait du lobbying envers les sénateurs pour les pousser à voter contre ou s'abstenir en mettant en avant « des affirmations trompeuses ou fausses », notamment sur une pseudo illégalité des serveurs privés.