Après l'Europe, les USA refusent à leur tour une loi pour contourner la fermeture des serveurs
USA et Europe peuvent se serrer la main dans le fait d'en avoir un peu rien à faire de la préservation du jeu vidéo : après que la Commission Européenne ait déboutée il y a quelques jours l'initiative « Stop Destroying Videogames » qui souhaitait obliger les tiers à mettre en place des solutions de secours face à la fermeture des serveurs (patch hors-ligne quand c'est possible comme pour Multiversus et The Crew 2, serveurs privés, etc), c'est maintenant le Sénat US qui vient de faire de même avec la tentative de loi « Protect Our Games Act » voulue par le député Chris Ward qui l'avait pourtant validée à l'Assemblée de l'État de Californie.
Chris Ward souhaitait d'ailleurs aller plus loin en menaçant les éditeurs d'amende ou d'obligation de remboursement pour les acheteurs si aucune solution n'était trouvée. 4 démocrates ont voté pour, 3 républicains contre, et tout le reste s'est abstenu (une majorité de pour était obligatoire, même en comptant les abstentions). Le mouvement, principalement bénévole, accuse l'ESA (Entertainment Software Association) d'avoir fait du lobbying envers les sénateurs pour les pousser à voter contre ou s'abstenir en mettant en avant « des affirmations trompeuses ou fausses », notamment sur une pseudo illégalité des serveurs privés.
publié le 01/07/2026 à 08:13 par Gamekyo
Quand les studios incriminés se seront fait racheter et avaler, ce lobbying aura étrangement disparu et il sera toujours temps de faire réexaminer cette loi.
Et tant pis si un gros studio français fait partie des victimes (d'autant qu'il n'est plus si français que ça à présent, avec Tencent et tout).
mais voila, on le sais qu'on a la pire communauté tout divertissement confondu.
J'en veux pas aux instances de refuser les loi, j'en veux aux joueurs personnellement.
malroth c'est quoi ta solution ?
Mais tellement.
Quand le vois sur les réseaux les mecs qui chient sur Conkerax alors que le gars essaye juste de faire en sorte qu'on ai le choix entre démat et physique.
Il se prend des torrents de merde.
Alors quand on lit cet article on ne peut en vouloir qu'aux joueurs eux-même qui choisissent VOLONTAIREMENT de se faire prendre pour des cons et sa faire traire comme des vaches à lait puis se faire jeter...
la corruption, la corruption, ca se trouve partout et ca nous fais passez pour des cons...
la corruption, la corruption, un jour on finira par vous l'enfoncer dans le fion...
malroth pour préserver le jv, il faut le pirater , voila le message actuel des gouvernements...
cyr : comme le dit keiku le seul message qu’ils envoient c'est d’encourager le piratage et pousser les joueurs PC à créer leurs propres serveurs pour contourner la fermeture des officiels.
Au final je pense qu’on ne doit plus avoir aucun scrupule pour ces grosses boîtes qui nous prennent pour des cons et contourner la voie légal pour ce procurer leurs jeux, qui cherche trouve.
gasmok2 : ouais c'est hallucinant comment il en prend plein la gueule par certains abrutis qui ne comprennent pas le problème de ne plus avoir le choix et les conséquences qui découlent de ne plus pouvoir posséder réellement ses jeux.
Ces bas du front jouent le jeu des éditeurs qui depuis la génération PS360 mettent tous les moyens pour avoir un contrôle total sur l'utilisation de leurs produits et d’annihiler définitivement le marché de l'occasion qui les insupporte au plus au point...
Quant à la préservation des JV ils s’en tapent tant qu'ils peuvent disposer de leurs produits comme bon leur semble et pouvoir les supprimer des stores pour vendre des remasters moisis au prix fort (coucou GTA trilogie).
Bref et après certains se demandent encore pourquoi une partie des joueurs se détourne du JV moderne pour retourner sur des old gen ou arrête carrément le JV pour faire autre chose. La seule chose que ces gros acteurs de l'industrie méritent, c'est un bon gros crash histoire de remettre leurs idées en place...