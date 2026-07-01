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[RUMEUR] Un autre Metroid à venir... et ce ne serait peut-être pas le seul
Une rumeur tournait sur le sujet il y a un certain temps, de la part même du premier inconnu ayant leaké le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time (fuite auquel personne n'a prêté attention avant que de plus gros insiders n'interviennent) : un autre Metroid serait bien en développement sous le nom de Metroid Ravenous, édité par Nintendo et tout juste classifié par l'organisme local brésilien.

Peut-être un nouvel épisode de la part de MercurySteam, pendant que Andy Robinson déclare que ce jeu ne sera pas le seul à venir pour la franchise. Rappelons que le leaker d'origine parlait d'un remake de Super Metroid gardant sa patte « pixels 2D ».
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aeris201, alucardhellsing
publié le 01/07/2026 à 21:30 par Gamekyo
commentaires (6)
mercure7 publié le 01/07/2026 à 21:34
Si c'est pour pondre une daube comme MP4, qu'ils prennent leur temps plutôt.

Et par pitié, stop avec MercurySteam et leurs biomes sans âme . . .
onimusha publié le 01/07/2026 à 21:34
metroid '' pixel 2D''
aeris201 publié le 01/07/2026 à 21:35
Excellente nouvelle si ca se confirme

Je m'attend a un Metroid 2D, ce sont ceux que je prefere perso. Il y aura certainement une annonce lors d'un potentiel ND en septembre
alucardhellsing publié le 01/07/2026 à 21:36
akinen publié le 01/07/2026 à 21:36
onimusha ne me donnes pas de faux espoirs
adamjensen publié le 01/07/2026 à 21:37
Ils feraient mieux de reconfier la licence à des Japonais.
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Metroid Prime 4 Beyond
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Nom : Metroid Prime 4 Beyond
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Retro Studios
Genre : FPS
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