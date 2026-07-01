[RUMEUR] Un autre Metroid à venir... et ce ne serait peut-être pas le seul [RUMEUR] Un autre Metroid à venir... et ce ne serait peut-être pas le seul

Une rumeur tournait sur le sujet il y a un certain temps, de la part même du premier inconnu ayant leaké le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time (fuite auquel personne n'a prêté attention avant que de plus gros insiders n'interviennent) : un autre Metroid serait bien en développement sous le nom de Metroid Ravenous, édité par Nintendo et tout juste classifié par l'organisme local brésilien.



Peut-être un nouvel épisode de la part de MercurySteam, pendant que Andy Robinson déclare que ce jeu ne sera pas le seul à venir pour la franchise. Rappelons que le leaker d'origine parlait d'un remake de Super Metroid gardant sa patte « pixels 2D ».