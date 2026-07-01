1666 : Amsterdam était également financé par Xbox, mais survivra néanmoins à la purge

En développement depuis des années et censé incarner le grand retour de Patrice Désilets après les débuts de, le fameuxest toujours en vie et devrait si tout se passe bien arriver l'année prochaine, en priorité sur PC même si des versions PlayStation 5 et Xbox Series sont dans les plans, simultanément ou non.Un nouveau trailer, certes très court, est disponible pour ce titre qui garde encore bien des mystères mais dont on salut l'originalité narrative avec ses 3 périodes :- Les 12 mois de 1666 où l'on incarnera la sorcière Noa Brooklyn.- Les 12 dernières heures de 1999 où l'on incarnera Aaron Long-Smith.- L'époque actuelle où l'on incarnera Clio, la fille d'Aaron.- En 1999, Aaron possède un chat qui est possédé par l'âme de Noa alors pour pour x raisons scénaristiques, en 1666, le chat de Noa est lui possédé par Aaron.Deux derniers points :- Stephen Totilo révèle que durant les premières années de développement, le jeu a été financé par Xbox avant son retrait (comme pour IO Interactive et autres). On ignore si Panache Studios a trouvé un autre mécène où si les fonds restants sont suffisants pour terminer le jeu.- Si un minimum de succès est au rendez-vous, il s'agira du premier jeu d'une saga qui nous enverra dans d'autres époques, même si 1666 restera à chaque fois l'année centrale.