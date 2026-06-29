Kingdom Come : Deliverance II passe les 6 millions + collaboration avec Balatro
Kingdom Come Deliverance II
continue sur son excellente lancée en dépassant les 6 millions de ventes, un score atteint en seulement 17 mois là où le premier aura réclamé 6 ans pour la même chose (10 millions depuis). Pour fêter cela, le titre accueille une MAJ 1.5.6 avec de nouveaux correctifs et une nouvelle quête gratuite en partenariat avec le populaire « card-rogue » Balatro
(rendez-vous devant la taverne Hangman's Halter pour rencontrer le bouffon).
Rappelons que Warhorse Studios planche actuellement sur un RPG Le Seigneur des Anneaux
, et un autre dans l'univers de Kingdom Come
(mais pas forcément un « 3 »).
publié le 29/06/2026 à 11:34 par Gamekyo
En comparaison, Resident Evil 4 Remake a mis 19 mois à atteindre les 8 millions. Et on parle du remake d'un des jeux les plus influents ayant existé, venant d'une franchise clairement mainstream.
Mais suis trop occupé avec
Family simulator
jardinier simulator
Business manager simulator
Agence de voyage simulator édition summer 2026
Rockband on tour 2026
Et puis il y a gangster simulator en physique édition fin 2027
Donc chevalier Simulator...il attendra quand j'hésiterai à me faire retraite Simulator dans très longtemps
Le rubberbanding des coups de l'IA qui DOIVENT te toucher parce que tu as été un peu trop rapide dans l'esquive ou l'exécution donc le jeu ne peut pas enregistrer/rattraper ta manip ,
L'histoire est bonne mais le fait qu'on t'emprisonnes 4-5 fois.....le rythme aie aie aie...
Mais d'un point de vue purement RPG, réalisme du monde etc,la satisfaction de lancer des flèches en pleine tronche mdr, c'était vraiment sympa...
vers0 C'est en fait 6 millions comme le dit dalbog , un peu moins que prévu mais toujours très correct cela dit
Oui j'ai corrigé, jolie erreur, et le comparo reste pourtant le même : Kingdom Come 1 a lui mis 6 ans pour atteindre le même score.