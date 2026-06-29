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Kingdom Come : Deliverance II passe les 6 millions + collaboration avec Balatro
Kingdom Come Deliverance II continue sur son excellente lancée en dépassant les 6 millions de ventes, un score atteint en seulement 17 mois là où le premier aura réclamé 6 ans pour la même chose (10 millions depuis). Pour fêter cela, le titre accueille une MAJ 1.5.6 avec de nouveaux correctifs et une nouvelle quête gratuite en partenariat avec le populaire « card-rogue » Balatro (rendez-vous devant la taverne Hangman's Halter pour rencontrer le bouffon).

Rappelons que Warhorse Studios planche actuellement sur un RPG Le Seigneur des Anneaux, et un autre dans l'univers de Kingdom Come (mais pas forcément un « 3 »).

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goldmen33, piratees
publié le 29/06/2026 à 11:34 par Gamekyo
commentaires (11)
vers0 publié le 29/06/2026 à 11:46
Il merrite tellement plus mais cest tellement pas grand public que ca m'étonne pas .
noishe publié le 29/06/2026 à 12:19
vers0 8 millions en 17 mois, c'est absolument énorme, tu te rends pas compte je crois.

En comparaison, Resident Evil 4 Remake a mis 19 mois à atteindre les 8 millions. Et on parle du remake d'un des jeux les plus influents ayant existé, venant d'une franchise clairement mainstream.
vers0 publié le 29/06/2026 à 12:33
noishe ha oui a ce point désolé je ne suis pas forcément les charts pour m'en rendre compte . Merci de l'éclaircissement, du coup il se vend comme il le mérite
ravyxxs publié le 29/06/2026 à 12:59
vers0 Il mérite ce qu'il mérite ni plus ni moins, ce jeu a quand même énormément de défaut qui ruine l'expérience après plus de 120 heures de jeu. Donc 8 millions, pour ce que j'ai cité, c'est énorme pour eux. En espérant que cet fois ils apprennent de leurs erreurs car ça pardonera pas là...
sasquatsch publié le 29/06/2026 à 13:04
J'aimerai bien essayer chevalier simulator...
Mais suis trop occupé avec
Family simulator
jardinier simulator
Business manager simulator
Agence de voyage simulator édition summer 2026
Rockband on tour 2026
Et puis il y a gangster simulator en physique édition fin 2027
Donc chevalier Simulator...il attendra quand j'hésiterai à me faire retraite Simulator dans très longtemps
noishe publié le 29/06/2026 à 13:11
vers0 Je comprends totalement, sans comparaison c'était difficile d'avoir une idée
vers0 publié le 29/06/2026 à 13:12
ravyxxs oui apres tout dépend des personnes mais bon deja si il faut 120 h de jeux pour lui trouver des défauts il mérite bien plus que d'autres jeux pour se vendre alors .
ravyxxs publié le 29/06/2026 à 13:21
vers0 Après je dis 120 mais j'ai fait beaucoup plus lol, donc oui, je voyais le jeu dans ses limites, une IA qui réagissait à un certain input etc, la flore pas assez agressive (pas d'ours par exemple,ou de sanglier donc les nuits dans les forêts font peur mais seulement si tu rencontres un humain c'est fort fort dommage)...

Le rubberbanding des coups de l'IA qui DOIVENT te toucher parce que tu as été un peu trop rapide dans l'esquive ou l'exécution donc le jeu ne peut pas enregistrer/rattraper ta manip ,

L'histoire est bonne mais le fait qu'on t'emprisonnes 4-5 fois.....le rythme aie aie aie...

Mais d'un point de vue purement RPG, réalisme du monde etc,la satisfaction de lancer des flèches en pleine tronche mdr, c'était vraiment sympa...
dalbog publié le 29/06/2026 à 13:24
C'est 6 Millions de ventes, et non pas 8 !
noishe publié le 29/06/2026 à 13:28
dalbog Effectivement j'ai vérifié et tu as raison !

vers0 C'est en fait 6 millions comme le dit dalbog , un peu moins que prévu mais toujours très correct cela dit
shanks publié le 29/06/2026 à 14:01
dalbog noishe
Oui j'ai corrigé, jolie erreur, et le comparo reste pourtant le même : Kingdom Come 1 a lui mis 6 ans pour atteindre le même score.
Gras
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Kingdom Come : Deliverance II
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Nom : Kingdom Come : Deliverance II
Support : PC
Editeur : Koch Media
Développeur : Warhorse
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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