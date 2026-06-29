Kingdom Come : Deliverance II passe les 6 millions + collaboration avec Balatro

continue sur son excellente lancée en dépassant les 6 millions de ventes, un score atteint en seulement 17 mois là où le premier aura réclamé 6 ans pour la même chose (10 millions depuis). Pour fêter cela, le titre accueille une MAJ 1.5.6 avec de nouveaux correctifs et une nouvelle quête gratuite en partenariat avec le populaire « card-rogue »(rendez-vous devant la taverne Hangman's Halter pour rencontrer le bouffon).Rappelons que Warhorse Studios planche actuellement sur un RPG, et un autre dans l'univers de(mais pas forcément un « 3 »).