Les infos flash du 30/06/2026

Comme chaque jour où presque, retrouvez dans ce type d'articles un condensé des brèves qui ne méritent pas plus de quelques lignes. Pas forcément moins importantes que le reste, et peut-être même que l'on reviendra sur certaines lorsque l'occasion se présentera.Les brèves du 30/06/2026 (avec rattrapage) :(Netflix) a maintenant son deuxième trailer, et c'est toujours prévu pour la fin d'année.- Pendant que l'occident se prépare à une vague de licenciements cet été, Nintendo annonce avoir augmenté de 10 % le salaire de ses employés.- Pocket Pair se plaît à dire que le PDF sur les ajouts, correctifs, modifications (etc) de la 1.0 detient en 27 pages. Cette version sortira le 10 juillet avec notamment un fil rouge plus scénarisé, de nouvelles bestioles et des zones inédites. Plus de détails à venir.- Les choses ne se passent pas aussi bien pour le populaire jeu horrifique: la 1.0 est reportée de 6 mois minimum (deuxième semestre 2027), et il en est donc de même pour la version Switch 2.- En attendant un nouvel épisode, car c'est dans les intention de SNK,aura droit à un remaster surprise avec rollback netcode, online et nouveau mode entraînement, mais la grande surprise viendra de l'ajout de deux personnages (King et Yuri Sakazaki). Pas encore de date, et c'est uniquement prévu sur PC pour le moment.- Pour le producteur George Broussard, ce que va faire Xbox (apparemment à compter du 6 juillet) sera la plus grosse vague de licenciements en one-shot dans l'histoire du JV.