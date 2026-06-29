Jez Corden : Xbox pourrait chercher à revendre ou fermer Undead Labs (State of Decay 3)
Après des semaines de travaux de la part de Asha Sharma, on peut dire que Xbox a aussitôt réussi à broyer tout regain de confiance de la part de la communauté entre la nouvelle hausse de prix et une vague de licenciements voire fermetures qui pourrait toucher... Undead Labs.
Ce serait l'une des bien mauvaises blagues de l'été si confirmé mais après un premier rapport de GamesBeat, c'est maintenant Jez Corden qui affirme Windows Central avoir eu vent d'une intention de revente du studio, le genre de souhait qui peut conduire à une fermeture si aucune mécène ne sort le chéquier... et donc une annulation de State of Decay 3. Ce même jeu qui accueille actuellement de bons retours de la communauté dans sa Phase Alpha.
A croire d'ailleurs qu'à l'instar de Senua chez Ninja Theory, tout le récent marketing autour de State of Decay 3 n'avait pour but que de trouver un autre investisseur...
publié le 29/06/2026 à 22:46 par Gamekyo
Compulsion logique. Double Fine à un moment ils ont cherché. Et Ninja Theory, fallait pas passer 8 ans sur un mini-film.
Mais Undead Labs, ils ont renta State of Decay 2, en ont fait un exemple de bon suivi, et là te montre avec le 3 davantage de travail sur la forme qu'un paquet de jeux de survie.
Incompréhensible.
Il a interet à être sacrément solide le plan d'Asha après ce prétendu "reset". Qu'on rationalise le business en fermant des studios comme Compulsion, Double Fine ou Ninja Theory parce qu'ils ne sortent pas des system seller capables de retourner le marché, à la limite, je comprends la logique comptable froide. (Et encore pour Ninja Theory il y avait de l'espoir)
Mais vouloir vendre ou pire fermer Undead Labs alors que SoD3 est en plein développement et n'a même pas pu faire ses preuves ? C'est de la gestion court-termiste absolue, on essai de tout revendre et fermer à vue c'est quoi ce délire. Sale impression que Microsoft suit un plan mais en même temps navigue à vue.
Le 3, prometteur de ce que j'ai vu, mais ce serait aussi ramasser...
Le retour sur investissement n'est pas au rendez-vous, normal que ça grince des dents.
skuldleif publié le 23/06/2026 à 21:02
le compteur qui monte a chaque rumeur
au debut 2
ensuite 3
et la 4
et maintenant 5 ,nan mais serieux
Par contre le 3 j'ai un doute qu'il réussisse à convaincre grand monde, surtout maintenant que t'as des gros jeux en face dont Project Zomboid qui écrase tout en terme de simu d'apocalypse zombie
La dernière fois j'ai sorti ce jeu, on sait foutu de moi sur Gamekyo, juste parce que le style artistique était simpliste, ce jeu n'avait aucune chance de marcher ni de concurrencer des triple A....
Au final le jeu à fait 65-75K à la sortie de joueurs connectés, et chaque jour il acceuille pas moins de 33K joueurs, c'est pas mal je trouve pour un jeu de cet ampleur.