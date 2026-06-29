Jez Corden : Xbox pourrait chercher à revendre ou fermer Undead Labs (State of Decay 3) Jez Corden : Xbox pourrait chercher à revendre ou fermer Undead Labs (State of Decay 3)

Après des semaines de travaux de la part de Asha Sharma, on peut dire que Xbox a aussitôt réussi à broyer tout regain de confiance de la part de la communauté entre la nouvelle hausse de prix et une vague de licenciements voire fermetures qui pourrait toucher... Undead Labs.



Ce serait l'une des bien mauvaises blagues de l'été si confirmé mais après un premier rapport de GamesBeat, c'est maintenant Jez Corden qui affirme Windows Central avoir eu vent d'une intention de revente du studio, le genre de souhait qui peut conduire à une fermeture si aucune mécène ne sort le chéquier... et donc une annulation de State of Decay 3. Ce même jeu qui accueille actuellement de bons retours de la communauté dans sa Phase Alpha.



A croire d'ailleurs qu'à l'instar de Senua chez Ninja Theory, tout le récent marketing autour de State of Decay 3 n'avait pour but que de trouver un autre investisseur...