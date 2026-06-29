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Jez Corden : Xbox pourrait chercher à revendre ou fermer Undead Labs (State of Decay 3)
Après des semaines de travaux de la part de Asha Sharma, on peut dire que Xbox a aussitôt réussi à broyer tout regain de confiance de la part de la communauté entre la nouvelle hausse de prix et une vague de licenciements voire fermetures qui pourrait toucher... Undead Labs.

Ce serait l'une des bien mauvaises blagues de l'été si confirmé mais après un premier rapport de GamesBeat, c'est maintenant Jez Corden qui affirme Windows Central avoir eu vent d'une intention de revente du studio, le genre de souhait qui peut conduire à une fermeture si aucune mécène ne sort le chéquier... et donc une annulation de State of Decay 3. Ce même jeu qui accueille actuellement de bons retours de la communauté dans sa Phase Alpha.

A croire d'ailleurs qu'à l'instar de Senua chez Ninja Theory, tout le récent marketing autour de State of Decay 3 n'avait pour but que de trouver un autre investisseur...
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publié le 29/06/2026 à 22:46 par Gamekyo
commentaires (12)
shanks publié le 29/06/2026 à 22:52
Bande d'enculés.

Compulsion logique. Double Fine à un moment ils ont cherché. Et Ninja Theory, fallait pas passer 8 ans sur un mini-film.

Mais Undead Labs, ils ont renta State of Decay 2, en ont fait un exemple de bon suivi, et là te montre avec le 3 davantage de travail sur la forme qu'un paquet de jeux de survie.

Incompréhensible.
losz publié le 29/06/2026 à 23:04
Pas une grosse perte.
spartan1985 publié le 29/06/2026 à 23:24
Les glands, alors qu'il va/allait très probablement rencontré le succès que ce soit sur PS/Xbox ou PC, ils auraient même pu le sortir sur Switch².
ootaniisensei publié le 29/06/2026 à 23:32
C'est des nuls, ils ont réussi leur coup avec SoD 1 sur 360 c'est tout, le 2 est sorti dans un état la lamentable sur One et 6 ans après la SX le 3 est encore en Alpha, c'est un poids mort pour MS ce studio aucune rentabilité que ça dégage.
ravyxxs publié le 29/06/2026 à 23:50
Les chinois vont se pencher dessus
kamina publié le 29/06/2026 à 23:52
Franchement, c'est bon quoi... J'sais même plus quoi dire, je suis juste blasé.

Il a interet à être sacrément solide le plan d'Asha après ce prétendu "reset". Qu'on rationalise le business en fermant des studios comme Compulsion, Double Fine ou Ninja Theory parce qu'ils ne sortent pas des system seller capables de retourner le marché, à la limite, je comprends la logique comptable froide. (Et encore pour Ninja Theory il y avait de l'espoir)

Mais vouloir vendre ou pire fermer Undead Labs alors que SoD3 est en plein développement et n'a même pas pu faire ses preuves ? C'est de la gestion court-termiste absolue, on essai de tout revendre et fermer à vue c'est quoi ce délire. Sale impression que Microsoft suit un plan mais en même temps navigue à vue.
ravyxxs publié le 29/06/2026 à 23:53
ootaniisensei SoD 1 sorti avant dayZ, donc succès logique pour le genre qui n'avait pas un marché boucher. Le 2 comme tu dis, incompréhensible.

Le 3, prometteur de ce que j'ai vu, mais ce serait aussi ramasser...
grospich publié le 29/06/2026 à 23:54
Fermer des petits studio pour faire comprendre aux autres ce qui va leur arriver s'ils prennent un peu trop leur temps pour sortir des jeux pas terribles qui ne se vendent pas.

Le retour sur investissement n'est pas au rendez-vous, normal que ça grince des dents.
skuldleif publié le 30/06/2026 à 00:09
https://www.gamekyo.com/blog_article486456.html#article-blogging-comment-6150070

skuldleif publié le 23/06/2026 à 21:02
le compteur qui monte a chaque rumeur
au debut 2
ensuite 3
et la 4


et maintenant 5 ,nan mais serieux
ootaniisensei publié le 30/06/2026 à 00:36
ravyxxs Le premier était grave frais pour l'époque

Par contre le 3 j'ai un doute qu'il réussisse à convaincre grand monde, surtout maintenant que t'as des gros jeux en face dont Project Zomboid qui écrase tout en terme de simu d'apocalypse zombie
ravyxxs publié le 30/06/2026 à 00:54
ootaniisensei dont Project Zomboid qui écrase tout en terme de simu d'apocalypse zombie

La dernière fois j'ai sorti ce jeu, on sait foutu de moi sur Gamekyo, juste parce que le style artistique était simpliste, ce jeu n'avait aucune chance de marcher ni de concurrencer des triple A....

Au final le jeu à fait 65-75K à la sortie de joueurs connectés, et chaque jour il acceuille pas moins de 33K joueurs, c'est pas mal je trouve pour un jeu de cet ampleur.
kinectical publié le 30/06/2026 à 01:53
shanks je vais être bien sincère le jeu a été annoncer ya quoi ? 6 ans maintenant … et les premier gameplay qu’ont as en ce moment son des truc d’une alpha quand même bugger par ci par là ça l’air “intéressant” mais bordel 6 ans et ils en sont là faut vraiment avoir pris sont temps parce que ils savais que tonton Phil Spencer était la pour donner du pognon à tout vas et la que Asha est arriver ce n’est plus pareil elle voit comment les projet sont dans un états de merde après tant d’années et de dit “ok bye” et autant j’ai adorer SOD 1 et 2 et le suivis du 2 étais très bon autant le 3 ces une grosse blague et ils ont vraiment chercher si ça leur arrivent
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State of Decay 3
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Nom : State of Decay 3
Support : PC
Editeur : Microsoft
Développeur : Undead Labs
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
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