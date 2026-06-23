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Xbox Game Studios : quatre studios pourraient être sacrifiés


Depuis plusieurs jours, de nombreuses rumeurs circulent autour des Xbox Game Studios et d'une possible restructuration d'ampleur chez Microsoft. Si rien n'a encore été officialisé par le constructeur, un nouveau témoignage apparu sur Blind alimente davantage les spéculations.

Pour rappel, Blind est une plateforme réservée aux employés d'entreprises vérifiées, permettant de publier des messages de manière anonyme. Bien que cela n'apporte aucune garantie sur la véracité des informations partagées, ce fonctionnement confère une certaine crédibilité aux auteurs des publications.

Le 22 juin, un utilisateur se présentant sous le pseudonyme « AlphaCat64 » a affirmé qu'une semaine particulièrement agitée attendait les Xbox Game Studios. Selon lui, quatre studios vont fermer, entrainant plus de 1000 suppressions de postes au total.

Les studios cités sont Compulsion Games, Ninja Theory, Worlds Edge (Age of Empires) et Double Fine, ainsi que l'équipe interne en charge de Flight Simulator (mais pas Asobo Studio qui est indépendant).

Interrogé sur l'origine de ces informations, l'auteur évoque une réunion élargie de la direction qui se tiendrait chaque lundi. Il ajoute également que les équipes liées à Halo et Gears of War seraient épargnées, précisant que l'essentiel des licenciements proviendrait de fermetures complètes de studios.

D'autres échanges mentionnent également des réductions d'effectifs potentielles au sein des services Xbox et de certaines divisions liées à la plateforme, même si le cœur des équipes d'ingénierie et de gestion de produits serait, selon cette même source, préservé.

À l'heure actuelle, aucune annonce officielle de Microsoft ne permet de confirmer ces informations. Le seul élément vérifiable est que les utilisateurs publiant sur les sections Microsoft et Xbox de Blind doivent être employés de l'entreprise.

En attendant une éventuelle prise de parole de la firme de Redmond, ces révélations doivent donc être considérées avec prudence.

Si ces informations venaient à se confirmer, il s'agirait d'un nouveau coup dur pour les équipes concernées et leurs employés, dans un contexte où l'industrie du jeu vidéo continue de subir d'importantes vagues de licenciements.
The Gaming Circle - https://thegamingcircle.com/xbox-game-studios-cooked/
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    kisukesan
    posted the 06/23/2026 at 06:55 PM by altendorf
    comments (15)
    skuldleif posted the 06/23/2026 at 07:02 PM
    le compteur qui monte a chaque rumeur
    au debut 2
    ensuite 3
    et la 4
    negan posted the 06/23/2026 at 07:02 PM
    La réalité c'est que personne ne sait pour l'heure qui va sauter, tout le monde raconte son histoire pour faire des vues mais personne sait.
    altendorf posted the 06/23/2026 at 07:08 PM
    skuldleif Après cela me paraît être les studios les plus "réalistes", si vraiment il doit y avoir des fermetures. Même s'il y a toujours la fameuse fermeture "choc" dans l'équation mais possible que le mec se soit emballé.

    negan Comme souvent mon batteur fou. Là cela semble être un véritable employé qui divulgue les coulisses de la restructuration. Wait and see.
    skuldleif posted the 06/23/2026 at 07:19 PM
    altendorf oui tout ces studio c'est realiste ca on est d'accord la dessus apres j'ai pas les chiffres mais worlds edge me parait etre le plus rentable des 3 , a moins bien sur que personne n'achete les extension de age of empire 4
    skuldleif posted the 06/23/2026 at 07:20 PM
    le plus rentable des 4* ahah
    kamina posted the 06/23/2026 at 07:32 PM
    Mmhh.. honnêtement, ça me laisse un peu perplexe. Si Microsoft ferme des studios comme Ninja Theory, Compulsion ou Double Fine, c'est triste mais pas vraiment surprenant on va pas se mentir. Ces studios ont une petite cote d'amour, mais on sait tous que ce ne sont pas d'énormes system-sellers qui font exploser les bilans comptables (alors qu'il y avait de quoi faire avec Ninja Theory, quel dommage...).

    Par contre, là où ça me surprend, c'est d'y inclure World's Edge. Age of Empires, ça tourne super bien, la communauté PC est assez grande (surtout fidèle) et c'est très rentable sur la durée (vraiment une usine à cash silencieuse, surtout sur mobile, mais du coup effectivement c'est pas vraiment Worlds Edge qui s'en occupe..). Mais je trouve que c'est pas le genre de studio qu'on sacrifie. Pareil pour l'équipe interne de Flight Simulator... sachant que comme c'est indiqué, c'est Asobo qui gère le gros du développement, je vois mal ce qu'ils entendent par là. Peut être juste qu'ils n'ont plus besoin de leur propre équipe ?

    Bref, à prendre avec de grosses pincettes on verra bien.
    jaysennnin posted the 06/23/2026 at 07:32 PM
    skuldleif negan ça me rapelle la rumeur des licenciements d'il y a deux ou trois mois et il y a rien eu
    ravyxxs posted the 06/23/2026 at 07:34 PM
    J'annonce, dernière chance pour Arkane, ID, et même Coaliation. Voilà, on n'en reparle l'année prochaine

    Pour faire simple, je pense pas et ça a été dit, la mentalité de XBOX est de proposer du jeu comme l'ère 360. Satya s'en bat les couilles, il a clairement dit, pas comme ça, mais ça récente interview c'est ça, il est temps, donc on arrête de jouer, de donner des cartes blanches, ramener du blé à la baraque. Il disait que XBOX rapportait 3% à MICROSOFT MDRRRRR

    J'ai juré que sans le rachat de ACTI BLI, Spencer a sauvé la marque, ça se trouve il savait...sans ACTI BLI on aurait même pas ces articles, car XBOX serait même pas éditeur tiers, mais juste MORT DE CHEZ MORT

    Et j'imagine que Satya aurait aimé ce scénario, pas de 80 milliards de dépenser dans un loisir qui fait sombrir un de ses secteurs qui priviligie le moins etc...

    Ces gens ne sont pas des joueurs ou des passionées comme Shawn Laden l'a dit et Shuhei,faire sauter 1000 postes, c'est le cadet de leur soucis chez Microsoft...

    Microsoft n'est pas à sa première fois de fermer ou endommager des branches, Mixer c'était violent aussi, prendre à des millions Shroud et Ninja mdr tout ça pour au final fermer MIXER et voir ces deux là revenir la queue entre les jambes chez TWITCH
    ravyxxs posted the 06/23/2026 at 07:37 PM
    jaysennnin Tu te dis pas que la rumeur en question c'est ce qui arrive là ??? LOOL Vous pensez trop que lorsqu'il y a une rumeur ça arrive là, sur le moment. J'ai bossé dans des boîtes où les rumeurs mettaient 8 mois voir 1 an avant de voir le jour. Comme on dit, y a pas de fumée sans feu. Chez les managers et autres CEO ça se prépare, mais dans le tas tu auras toujours des gens proche du staff pour dire *les gars je vous aiment bien donc je vous le dis, préparez vos valises va y avoir du changement*. J'ai vécu ça donc bon, Microsoft c'est une corporation avec beaucoup trop de personne pour gérer les fuites.
    ravyxxs posted the 06/23/2026 at 07:39 PM
    jaysennnin Peut être même y a trois mois des gens ont dit va y avoir du mouvement cet été pour repartir de bon pied en Septembre. Logique.
    shadowmarshal posted the 06/23/2026 at 07:47 PM
    C’est quoi l’intérêt pour une entreprise comme MS d’acheter des dizaines de studio a un prix d’or pour au final ne rien faire ou pas grand-chose et pour au final les faire fermer?
    ravyxxs posted the 06/23/2026 at 07:50 PM
    shadowmarshal Les équipês de Spencer on tout simple très très mal gérés le tout. Les fameux délire de carte blanche on vous fait pas chier mais on sait le talent que vous avez, c'est retourner contre lui, et entre autre, pas que, ça a causer sa démission.

    Lorsque tu rachètes un studio, qui met 7 ans à sortir un projet et qui n'a toujours rien donné, ou un autre qui te sort un jeu et ça flop sévère, donc un jeu après rachat le tout en 6-7 ans de dev....aie aie.
    altendorf posted the 06/23/2026 at 07:54 PM
    shadowmarshal C'est pas uniquement Microsoft. C'est le business. Tu achètes, tu attends de la rentabilité. Cela fonctionne pas. Tu dégages le tout même si tu es le responsable.
    zboubi480 posted the 06/23/2026 at 08:00 PM
    "pourrait" , "rumeurs" , "peut être" , "il semblerait" , "d'après un insider"

    50 articles par jour.....pour ??? : ne rien dire

    On entend rien sur Bungie, EA....bah quoi, c’est moins aguicheur ??
    altendorf posted the 06/23/2026 at 08:07 PM
    zboubi480 Il y a déjà eu deux articles de notre bon Negan sur Bungie et EA a déjà été traité par Shanks
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