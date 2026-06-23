Depuis plusieurs jours, de nombreuses rumeurs circulent autour des Xbox Game Studios et d'une possible restructuration d'ampleur chez Microsoft. Si rien n'a encore été officialisé par le constructeur, un nouveau témoignage apparu sur Blind alimente davantage les spéculations.
Pour rappel, Blind est une plateforme réservée aux employés d'entreprises vérifiées, permettant de publier des messages de manière anonyme. Bien que cela n'apporte aucune garantie sur la véracité des informations partagées, ce fonctionnement confère une certaine crédibilité aux auteurs des publications.
Le 22 juin, un utilisateur se présentant sous le pseudonyme « AlphaCat64 » a affirmé qu'une semaine particulièrement agitée attendait les Xbox Game Studios. Selon lui, quatre studios vont fermer, entrainant plus de 1000 suppressions de postes au total.
Les studios cités sont Compulsion Games, Ninja Theory, Worlds Edge (Age of Empires) et Double Fine, ainsi que l'équipe interne en charge de Flight Simulator (mais pas Asobo Studio qui est indépendant).
Interrogé sur l'origine de ces informations, l'auteur évoque une réunion élargie de la direction qui se tiendrait chaque lundi. Il ajoute également que les équipes liées à Halo et Gears of War seraient épargnées, précisant que l'essentiel des licenciements proviendrait de fermetures complètes de studios.
D'autres échanges mentionnent également des réductions d'effectifs potentielles au sein des services Xbox et de certaines divisions liées à la plateforme, même si le cœur des équipes d'ingénierie et de gestion de produits serait, selon cette même source, préservé.
À l'heure actuelle, aucune annonce officielle de Microsoft ne permet de confirmer ces informations. Le seul élément vérifiable est que les utilisateurs publiant sur les sections Microsoft et Xbox de Blind doivent être employés de l'entreprise.
En attendant une éventuelle prise de parole de la firme de Redmond, ces révélations doivent donc être considérées avec prudence.
Si ces informations venaient à se confirmer, il s'agirait d'un nouveau coup dur pour les équipes concernées et leurs employés, dans un contexte où l'industrie du jeu vidéo continue de subir d'importantes vagues de licenciements.
au debut 2
ensuite 3
et la 4
negan Comme souvent mon batteur fou. Là cela semble être un véritable employé qui divulgue les coulisses de la restructuration. Wait and see.
Par contre, là où ça me surprend, c'est d'y inclure World's Edge. Age of Empires, ça tourne super bien, la communauté PC est assez grande (surtout fidèle) et c'est très rentable sur la durée (vraiment une usine à cash silencieuse, surtout sur mobile, mais du coup effectivement c'est pas vraiment Worlds Edge qui s'en occupe..). Mais je trouve que c'est pas le genre de studio qu'on sacrifie. Pareil pour l'équipe interne de Flight Simulator... sachant que comme c'est indiqué, c'est Asobo qui gère le gros du développement, je vois mal ce qu'ils entendent par là. Peut être juste qu'ils n'ont plus besoin de leur propre équipe ?
Bref, à prendre avec de grosses pincettes on verra bien.
Pour faire simple, je pense pas et ça a été dit, la mentalité de XBOX est de proposer du jeu comme l'ère 360. Satya s'en bat les couilles, il a clairement dit, pas comme ça, mais ça récente interview c'est ça, il est temps, donc on arrête de jouer, de donner des cartes blanches, ramener du blé à la baraque. Il disait que XBOX rapportait 3% à MICROSOFT MDRRRRR
J'ai juré que sans le rachat de ACTI BLI, Spencer a sauvé la marque, ça se trouve il savait...sans ACTI BLI on aurait même pas ces articles, car XBOX serait même pas éditeur tiers, mais juste MORT DE CHEZ MORT
Et j'imagine que Satya aurait aimé ce scénario, pas de 80 milliards de dépenser dans un loisir qui fait sombrir un de ses secteurs qui priviligie le moins etc...
Ces gens ne sont pas des joueurs ou des passionées comme Shawn Laden l'a dit et Shuhei,faire sauter 1000 postes, c'est le cadet de leur soucis chez Microsoft...
Microsoft n'est pas à sa première fois de fermer ou endommager des branches, Mixer c'était violent aussi, prendre à des millions Shroud et Ninja mdr tout ça pour au final fermer MIXER et voir ces deux là revenir la queue entre les jambes chez TWITCH
Lorsque tu rachètes un studio, qui met 7 ans à sortir un projet et qui n'a toujours rien donné, ou un autre qui te sort un jeu et ça flop sévère, donc un jeu après rachat le tout en 6-7 ans de dev....aie aie.
50 articles par jour.....pour ??? : ne rien dire
On entend rien sur Bungie, EA....bah quoi, c’est moins aguicheur ??