Depuis plusieurs jours, de nombreuses rumeurs circulent autour des Xbox Game Studios et d'une possible restructuration d'ampleur chez Microsoft. Si rien n'a encore été officialisé par le constructeur, un nouveau témoignage apparu sur Blind alimente davantage les spéculations.Pour rappel, Blind est une plateforme réservée aux employés d'entreprises vérifiées, permettant de publier des messages de manière anonyme. Bien que cela n'apporte aucune garantie sur la véracité des informations partagées, ce fonctionnement confère une certaine crédibilité aux auteurs des publications.Le 22 juin, un utilisateur se présentant sous le pseudonyme « AlphaCat64 » a affirmé qu'une semaine particulièrement agitée attendait les Xbox Game Studios. Selon lui, quatre studios vont fermer, entrainant plus de 1000 suppressions de postes au total.Les studios cités sont Compulsion Games, Ninja Theory, Worlds Edge (Age of Empires) et Double Fine, ainsi que l'équipe interne en charge de Flight Simulator (mais pas Asobo Studio qui est indépendant).Interrogé sur l'origine de ces informations, l'auteur évoque une réunion élargie de la direction qui se tiendrait chaque lundi. Il ajoute également que les équipes liées à Halo et Gears of War seraient épargnées, précisant que l'essentiel des licenciements proviendrait de fermetures complètes de studios.D'autres échanges mentionnent également des réductions d'effectifs potentielles au sein des services Xbox et de certaines divisions liées à la plateforme, même si le cœur des équipes d'ingénierie et de gestion de produits serait, selon cette même source, préservé.À l'heure actuelle, aucune annonce officielle de Microsoft ne permet de confirmer ces informations. Le seul élément vérifiable est que les utilisateurs publiant sur les sections Microsoft et Xbox de Blind doivent être employés de l'entreprise.En attendant une éventuelle prise de parole de la firme de Redmond, ces révélations doivent donc être considérées avec prudence.Si ces informations venaient à se confirmer, il s'agirait d'un nouveau coup dur pour les équipes concernées et leurs employés, dans un contexte où l'industrie du jeu vidéo continue de subir d'importantes vagues de licenciements.