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Persona 3 Reload tape les 3 millions de ventes
Persona va encore rester longtemps la franchise phare d'Atlus et ce n'est pas la tentative remake Persona 3 Reload qui viendra prouver l'inverse avec 3 millions d'unités écoulées. Pour vous rendre compte de la puissance de la série (enfin à sa portée), c'est donc davantage que Metaphor ReFantazio et ses 2,46 millions. Metaphor qui bénéficiera d'ailleurs d'une version Switch 2 le 12 novembre, une semaine avant GTA 6, car SEGA est taquin.

Pendant ce temps, alors que Persona 6 a au moins le mérite d'être officialisé, l'éditeur basera sa communication à venir (surtout au TGS) sur Persona 4 Revival, prévu lui le 18 février 2027 (PC, PS5, XBS, Game Pass).

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publié le 29/06/2026 à 05:13 par Gamekyo
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Persona 3 Reload
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Nom : Persona 3 Reload
Support : PC
Editeur : Atlus
Développeur : Atlus
Genre : RPG
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
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