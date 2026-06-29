Persona 3 Reload tape les 3 millions de ventes

va encore rester longtemps la franchise phare d'Atlus et ce n'est pas la tentative remakequi viendra prouver l'inverse avec 3 millions d'unités écoulées. Pour vous rendre compte de la puissance de la série (enfin à sa portée), c'est donc davantage queet ses 2,46 millions.qui bénéficiera d'ailleurs d'une version Switch 2 le 12 novembre, une semaine avant, car SEGA est taquin.Pendant ce temps, alors quea au moins le mérite d'être officialisé, l'éditeur basera sa communication à venir (surtout au TGS) sur, prévu lui le 18 février 2027 (PC, PS5, XBS, Game Pass).