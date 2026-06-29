State of Decay 3 semble tenir toutes ses promesses au niveau de la coopération

La phase Alpha depermet à Brian Menard de nous rapporter une bonne grosse vidéo de gameplay, à la fois pour rassurer sur la partie technique (surtout en prenant en compte le build actuel et ce que la concurrence propose dans le genre survie) mais aussi mettre en avant les promesses du mode coopération.Car comme préalablement annoncé, ce troisième épisode entend bien se libérer de toutes les restrictions du deuxième (ce qui n'a pas empêché une certaine popularité et un énorme suivi) avec :- Aucune limite de proximité : les quatre joueurs peuvent chacun aller voguer d'un bout à l'autre de la map (annoncée comme 4 fois plus grande), avec les risques que cela implique en cas de problème.- Aucune restriction de tâche : les trois autres joueurs ne seront pas juste là pour la figuration, et chacun pourra se lancer dans des missions, gérer la communauté, etc.- Aucune restriction de leader : n'importe quel joueur pourra continuer de jouer même si les trois autres se déconnectent.- Aucune restriction dans la gestion : tout sera partagé, que ce soit les ressources, les véhicules, etc.- Pour pousser les multiples gestions, on pourra cette fois avoir 3 bases sur la map (12 survivants dans chacune, avec échange si besoin), ce qui permettra par exemple de mettre en place un chef gérant globalement la partie, et une base propre pour chacun, sachant que chaque base pourra se spécialiser dans un type de ressources (munitions, carburant...).Le mot d'ordre est donc la liberté et les développeurs insistent d'ailleurs que les seules règles seront celles choisies par les joueurs eux-mêmes. L'équilibrage sera néanmoins présent pour qu'un joueur purement solo puisse s'en sortir en gérant tranquillement une seule base.Sortie prévue pour 2027 (PC, PS5, XBS, Game Pass) et on imagine qu'à l'instar du précédent, le lancement ne sera que le début d'une longue aventure au niveau du contenu.