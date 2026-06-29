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State of Decay 3 semble tenir toutes ses promesses au niveau de la coopération
La phase Alpha de State of Decay 3 permet à Brian Menard de nous rapporter une bonne grosse vidéo de gameplay, à la fois pour rassurer sur la partie technique (surtout en prenant en compte le build actuel et ce que la concurrence propose dans le genre survie) mais aussi mettre en avant les promesses du mode coopération.

Car comme préalablement annoncé, ce troisième épisode entend bien se libérer de toutes les restrictions du deuxième (ce qui n'a pas empêché une certaine popularité et un énorme suivi) avec :

- Aucune limite de proximité : les quatre joueurs peuvent chacun aller voguer d'un bout à l'autre de la map (annoncée comme 4 fois plus grande), avec les risques que cela implique en cas de problème.
- Aucune restriction de tâche : les trois autres joueurs ne seront pas juste là pour la figuration, et chacun pourra se lancer dans des missions, gérer la communauté, etc.
- Aucune restriction de leader : n'importe quel joueur pourra continuer de jouer même si les trois autres se déconnectent.
- Aucune restriction dans la gestion : tout sera partagé, que ce soit les ressources, les véhicules, etc.
- Pour pousser les multiples gestions, on pourra cette fois avoir 3 bases sur la map (12 survivants dans chacune, avec échange si besoin), ce qui permettra par exemple de mettre en place un chef gérant globalement la partie, et une base propre pour chacun, sachant que chaque base pourra se spécialiser dans un type de ressources (munitions, carburant...).

Le mot d'ordre est donc la liberté et les développeurs insistent d'ailleurs que les seules règles seront celles choisies par les joueurs eux-mêmes. L'équilibrage sera néanmoins présent pour qu'un joueur purement solo puisse s'en sortir en gérant tranquillement une seule base.

Sortie prévue pour 2027 (PC, PS5, XBS, Game Pass) et on imagine qu'à l'instar du précédent, le lancement ne sera que le début d'une longue aventure au niveau du contenu.

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publié le 29/06/2026 à 08:02 par Gamekyo
commentaires (8)
suikoden publié le 29/06/2026 à 08:11
J'ai hâte de pouvoir y jouer ????
negan publié le 29/06/2026 à 08:22
Il est déjà très beau pour de l'alpha.

Hâte de voir le produit fini
malroth publié le 29/06/2026 à 08:36
c'est comment le coop ? genre on peux coop aléatoirement en ligne comme Monster hunter avec recherche auto ou faut inviter de personnes ?
rogeraf publié le 29/06/2026 à 09:11
2027 et pas 2026 !? De toute facon ca sera le bouchon en fin d'année encore, sauf sur mac
shanks publié le 29/06/2026 à 09:29
malroth
dans ce genre de jeu, mieux vaut éviter l'aléatoire je pense
malroth publié le 29/06/2026 à 10:20
shanks oue j'imagine ^^

surtout que la c'est sensé etre un monde en un seul bloc coherent à garder à vie. là ou dans MH c'est des chasses de quelques minutes puis retour au hub.

du coup faudra 3 bons potes investi
shanks publié le 29/06/2026 à 10:21
malroth
Bah surtout aussi éviter qu'un couillon aléatoire mal luné décide soudain de foutre la merde dans les ressources et les survivants pendant que tu dors
malroth publié le 29/06/2026 à 13:37
shanks j'ai pensé à ça apres ta premiere réponse
Gras
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Fiche descriptif
State of Decay 3
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Nom : State of Decay 3
Support : PC
Editeur : Microsoft
Développeur : Undead Labs
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
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