Onimusha : Way of the Sword s'illustre un peu plus avec un combat de boss

On revient un peu sur le dernier Capcom Spotlight avec duqui n'est pas là pour trop en montrer (on en a suffisamment vu) mais on repart quand même avec une vidéo de boss pour montrer les différentes possibilités de gameplay, en indiquant que la difficulté sera de base boostée par rapport à la démo (toujours disponible en passant).Et finalement, le lancement reste maintenu pour le 25 septembre (PC, PS5, XBS, Switch 2) et ce malgré quelques rumeurs sur une possible avancée de deux semaines.