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Onimusha : Way of the Sword s'illustre un peu plus avec un combat de boss
On revient un peu sur le dernier Capcom Spotlight avec du Onimusha : Way of the Sword qui n'est pas là pour trop en montrer (on en a suffisamment vu) mais on repart quand même avec une vidéo de boss pour montrer les différentes possibilités de gameplay, en indiquant que la difficulté sera de base boostée par rapport à la démo (toujours disponible en passant).

Et finalement, le lancement reste maintenu pour le 25 septembre (PC, PS5, XBS, Switch 2) et ce malgré quelques rumeurs sur une possible avancée de deux semaines.

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publié le 29/06/2026 à 07:07 par Gamekyo
commentaires (1)
soulfull publié le 29/06/2026 à 07:33
J'ai beaucoup aimé la demo alors que j'avais un avis mitigé les premières minutes. Capcom fait vraiment du bon travail et j'espère que la difficulté sera au rendez vous car s'était un peu simple sur le démo.
Gras
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Fiche descriptif
Onimusha : Way of the Sword
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Nom : Onimusha : Way of the Sword
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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