Les infos flash du 29/06/2026

Comme chaque jour où presque, retrouvez dans ce type d'articles un condensé des brèves qui ne méritent pas plus de quelques lignes. Pas forcément moins importantes que le reste, et peut-être même que l'on reviendra sur certaines lorsque l'occasion se présentera.Les brèves du 29/06/2026 (avec rattrapage) :- Il fait moins chaud, pour l'instant.(Netflix), c'est pour la fin d'année (10 épisodes).- L'ex-compositeur star de Bungie (Martin O'Donnell) a balancé une anecdote rigolote à Game Informer : après l'énorme percée de la franchisedès le premier épisode, il fut mis sur la table la possibilité de changer les doubleurs US de Chief et Cortona dèspar… Tom Cruise et Julia Roberts. L'idée a par la suite été évacuée, déjà parce que beaucoup se doutaient que Cruise n'accepterait pas vu sa notoriété à l'époque (puis bon, pas gratuit le mec), mais aussi parce que Bungie reconnaissait que les joueurs étaient déjà habitués aux doubleurs du premier (Steve Downes et Jen Taylor).- Preuve si besoin est queest limite enterré : les développeurs annoncent que le toujours populaireva bénéficier d'une grosse upgrade de sa partie technique sur PC, en bêta ouverte dès demain sur Steam. Au programme : enfin du 64 bits, du DX11, une prise en compte des SSD et même une large optimisation pour réduire le poids du jeu à 32Go.- On nous confirme unpour le cinéma, ce qui est logique après le gros succès du deuxième : 240 millions de $ au box-office mondial, ce qui est très bon pour le budget (, c'est 200 millions de $, on aime le répéter). Et Universal comme Blumhouse souhaitent maintenant donner un nouvel élan à la franchise en y plaçant au scénario Gary Dauberman, grand habitué du style horrifique moderne (La Nonne, Annabelle, It, Until Dawn…).- Face à l'affaire, Insomniac Games lève la patte pour dire queaura bien un disque dans sa version physique.- Un cartoonavec un rendu équivalent à ce que l'on pouvait déjà trouver en amateur sur Youtube il y a 15 ans ? C'est officiel et ça arrive prochainement.- Square Enix est heureux de nous proposer un trailer pour les 35 ans de la sérieet profitez-en car il n'y a absolument rien pour accompagner cela.