PS Plus Extra : les prochains jeux du service PS Plus Extra : les prochains jeux du service

Peu après le shadow-drop surprise de Helldivers II dans le PlayStation Plus Extra, PlayStation publie maintenant la liste des autres jeux à intégrer le service, avec d'ailleurs l'impression qu'aujourd'hui, les mêmes tiers réservent les mêmes contrats à tout le monde (la quasi intégralité de la liste montre des jeux disponibles dans le Game Pass), auquel on ajoutera les deux Classics du Premium.



A télécharger dès le 18 août.



PS Plus Extra :



- Kingdom Come Deliverance II

- Vampire Survivors

- Metro Exodus

- Dying Light 2

- Hell is Us

- Two Point Museum

- Umamusume Pretty Derby



PS Plus Premium :



- Onimusha : Dawn of Dreams (PS2)

- Disney's Atlantis : The Lost Empire (PS1)