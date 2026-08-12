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PS Plus Extra : les prochains jeux du service
Peu après le shadow-drop surprise de Helldivers II dans le PlayStation Plus Extra, PlayStation publie maintenant la liste des autres jeux à intégrer le service, avec d'ailleurs l'impression qu'aujourd'hui, les mêmes tiers réservent les mêmes contrats à tout le monde (la quasi intégralité de la liste montre des jeux disponibles dans le Game Pass), auquel on ajoutera les deux Classics du Premium.

A télécharger dès le 18 août.

PS Plus Extra :

- Kingdom Come Deliverance II
- Vampire Survivors
- Metro Exodus
- Dying Light 2
- Hell is Us
- Two Point Museum
- Umamusume Pretty Derby

PS Plus Premium :

- Onimusha : Dawn of Dreams (PS2)
- Disney's Atlantis : The Lost Empire (PS1)
  • PS Plus Extra : les prochains jeux du service
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kalas28
publié le 12/08/2026 à 16:17 par Gamekyo
commentaires (11)
magneto860 publié le 12/08/2026 à 16:35
Jeu PS Essential ce mois-ci : Dying light 2 - Stay Human
Jeu PS Extra ce mois-ci : Dying light 2 - Essentials édition !
magneto860 publié le 12/08/2026 à 16:46
8 arrivées (si on compte le doublon Dying Light) et 12 sorties Ps Plus Extra. Le catalogue continue de maigrir.
nox31 publié le 12/08/2026 à 16:54
Franchement satisfaisant !
jasonduval publié le 12/08/2026 à 17:00
Non merci on va pas se réabonner
naru publié le 12/08/2026 à 17:32
magneto860
Ce sont quels jeux qui sortent ?
magneto860 publié le 12/08/2026 à 17:50
naru
https://www.gameblog.fr/jeu-video/ed/news/ps-plus-extra-premium-jeux-aout-2026-720787
mattewlogan publié le 12/08/2026 à 18:13
Super mois pour ceux qui ont pas touché à KCD2
suikoden publié le 12/08/2026 à 18:47
Pas mal mais je m'abonnerai pas pour autant. Jnaindeja assez de jeux en retard lol
bladagun publié le 12/08/2026 à 19:06
Pareil un jour peut être auand j'aurais rattrapé mon retard...
kalas28 publié le 12/08/2026 à 22:44
enfin le onimusha
kenpokan publié le 13/08/2026 à 19:13
Pour une fois, ya du tres bon.
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Fiche descriptif
Kingdom Come : Deliverance II
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Nom : Kingdom Come : Deliverance II
Support : PC
Editeur : Koch Media
Développeur : Warhorse
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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