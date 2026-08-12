PS Plus Extra : les prochains jeux du service
Peu après le shadow-drop surprise de Helldivers II dans le PlayStation Plus Extra, PlayStation publie maintenant la liste des autres jeux à intégrer le service, avec d'ailleurs l'impression qu'aujourd'hui, les mêmes tiers réservent les mêmes contrats à tout le monde (la quasi intégralité de la liste montre des jeux disponibles dans le Game Pass), auquel on ajoutera les deux Classics du Premium.
A télécharger dès le 18 août.
PS Plus Extra :
- Kingdom Come Deliverance II
- Vampire Survivors
- Metro Exodus
- Dying Light 2
- Hell is Us
- Two Point Museum
- Umamusume Pretty Derby
PS Plus Premium :
- Onimusha : Dawn of Dreams (PS2)
- Disney's Atlantis : The Lost Empire (PS1)
publié le 12/08/2026 à 16:17 par Gamekyo
Jeu PS Extra ce mois-ci : Dying light 2 - Essentials édition !
Ce sont quels jeux qui sortent ?
https://www.gameblog.fr/jeu-video/ed/news/ps-plus-extra-premium-jeux-aout-2026-720787