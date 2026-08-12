War in the North ne sera pas le seul remaster d'Aspyr autour du Seigneur des Anneaux

Le shadow-drop de(19,99€, tous supports) cachait une autre annonce intéressante pour les nostalgiques des jeux de la licence : Aspyr compte remasteriser d'autres jeux LOTR à l'avenir, sans évidemment préciser lesquels pour le moment.Tout le problème vient justement de l'identité de chacun. Chez la Warner où le deal est facile, il reste(assez moyen),(un MOBA, pas trop dans les habitudes du studio) et bien entendu le comboetdont un retour ne serait peut-être pas aussi pertinent (après ça reste un upgrade comme un autre).Le plus intéressant serait forcément les beat'em allet, ainsi que le « FFX-like », mais tous sont entre les mains d'Electronic Arts...