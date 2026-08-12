War in the North ne sera pas le seul remaster d'Aspyr autour du Seigneur des Anneaux
Le shadow-drop de The Lord of the Rings : War in the North (19,99€, tous supports) cachait une autre annonce intéressante pour les nostalgiques des jeux de la licence : Aspyr compte remasteriser d'autres jeux LOTR à l'avenir, sans évidemment préciser lesquels pour le moment.
Tout le problème vient justement de l'identité de chacun. Chez la Warner où le deal est facile, il reste Aragorn's Quest (assez moyen), Guardians of Middle Earth (un MOBA, pas trop dans les habitudes du studio) et bien entendu le combo L'Ombre du Mordor et L'Ombre de la Guerre dont un retour ne serait peut-être pas aussi pertinent (après ça reste un upgrade comme un autre).
Le plus intéressant serait forcément les beat'em all Les Deux Tours et Le Retour du Roi, ainsi que le « FFX-like » The Third Age, mais tous sont entre les mains d'Electronic Arts...
Ça serait énorme, mais bon, avec les droits des films, on peut vraiment se poser la question, et s'il y a un remaster, il faudra remplacer les extraits utilisés par d'autres de meilleure qualité. Et ça serait cool pour Le Tiers-Âge, avec pourquoi pas, une suite spirituelle un jour ?
Cette année, deux super mods pour améliorer les textures sont sortis.
Par contre, pour le Tiers Âge, et avec quelques améliorations de QOL, là je veux bien, je ne l’ai jamais fait, celui-là.