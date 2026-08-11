Alan Wake 2 passe les 3 millions de ventes Alan Wake 2 passe les 3 millions de ventes

Alan Wake 2 continue de tracer sa route en dépassant officiellement les 3 millions de ventes, donc plein de sousous directement dans la popoche de Remedy vu que fin 2024, avec 2 millions à l'époque, le titre avait déjà franchi la barre de la rentabilité aussi bien sur le développement que le marketing. De quoi rendre le studio confiant quant à un futur Alan Wake 3, même avec un lancement préalable 100 % numérique (et on rappelle toujours sans l'apport de Steam).



Parallèlement, 1,5 million de joueurs ont ajouté Control Resonant (24 septembre) dans leur « wishlist » et Remedy se montre plutôt satisfait d'un lancement durant une période un peu moins concurrentielle que prévu. Rappelons en effet que par un jeu de chaises musicales, Onimusha : Way of the Sword prévu le même jour sortira finalement début septembre, pendant que Phantom Blade Zero a lui quitté début septembre pour nous faire patienter jusqu'à fin octobre.



Enfin, sans en savoir davantage, les remakes de Max Payne 1 & 2 continuent d'avancer sans encombre, et on en attend toujours le grand reveal.