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Alan Wake 2 passe les 3 millions de ventes
Alan Wake 2 continue de tracer sa route en dépassant officiellement les 3 millions de ventes, donc plein de sousous directement dans la popoche de Remedy vu que fin 2024, avec 2 millions à l'époque, le titre avait déjà franchi la barre de la rentabilité aussi bien sur le développement que le marketing. De quoi rendre le studio confiant quant à un futur Alan Wake 3, même avec un lancement préalable 100 % numérique (et on rappelle toujours sans l'apport de Steam).

Parallèlement, 1,5 million de joueurs ont ajouté Control Resonant (24 septembre) dans leur « wishlist » et Remedy se montre plutôt satisfait d'un lancement durant une période un peu moins concurrentielle que prévu. Rappelons en effet que par un jeu de chaises musicales, Onimusha : Way of the Sword prévu le même jour sortira finalement début septembre, pendant que Phantom Blade Zero a lui quitté début septembre pour nous faire patienter jusqu'à fin octobre.

Enfin, sans en savoir davantage, les remakes de Max Payne 1 & 2 continuent d'avancer sans encombre, et on en attend toujours le grand reveal.
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sandman, dooku, link49
publié le 11/08/2026 à 14:25 par Gamekyo
commentaires (11)
dooku publié le 11/08/2026 à 16:31
Mon Goty 2023 (mais fait en 2024 en physique ????)
thauvinho publié le 11/08/2026 à 17:27
Je sais pas à quelle hauteur AW2 a été financé par Epic pour l'exclu PC mais c'est quand même vraiment con pour eux de se priver de Steam. J'espère vraiment un 3
sandman publié le 11/08/2026 à 18:15
thauvinho Epic Games a financé à 100 % le développement et le marketing d’Alan Wake 2, agissant simultanément comme éditeur et investisseur principal. En échange de ce financement, qui couvre l'intégralité des coûts de production (estimés entre 50 et 100 millions d'euros), le jeu est en exclusivité totale sur l’Epic Games Store pour PC, avec aucune sortie prévue sur Steam.

Les termes clés de cet accord incluent :

Financement intégral : Epic assume tous les risques financiers et les coûts marketing, permettant à Remedy Entertainment de développer le projet sans mettre en danger sa trésorerie.
Partage des revenus : Epic récupère initialement l'intégralité des ventes jusqu'à l'amortissement de son investissement (seuil estimé à environ 70 millions), après quoi les bénéfices sont partagés à 50/50 entre l'éditeur et le développeur.
bladagun publié le 11/08/2026 à 18:18
C'est le jeu que je fais en ce moment il est excellent, j'adore en tout point
thauvinho publié le 11/08/2026 à 19:01
sandman Bon vu comme ça
sandman publié le 11/08/2026 à 19:13
thauvinho
sasquatsch publié le 12/08/2026 à 04:39
Oui mais a quel prix...pour atteindre ces chiffres de vente?! Le million a été atteint seulement après que le jeu est descendu à 40€...je suppose qu'ils soient tous rentrés dans leur frais désormais...mais cet accouchement aura été difficile
J'ai ma copie encore sous blister et j'espère pouvoir le commencer cet automne...
krusty79 publié le 12/08/2026 à 07:12
Totalement mérité pour un jeu qui a injustement été boudé pour diverses raisons débiles.
kujotaro publié le 12/08/2026 à 07:43
Magnifique. Un de mes coups de coeurs du jv. Un jeu absolument incroyable.
alucardhellsing publié le 12/08/2026 à 08:55
Une belle deception ce jeu perso ! aussi bien tant au niveau scenario (on ne comprend vraiment plus rien) que le reste !
perse9 publié le 12/08/2026 à 20:48
une mega claque artistique, scenaristique et d'ambiance. Le seul problème c'est le tableau d'enquête c'est une faute de gout...mis à part ça il fait partie des 3 jeux de cette gen que je peux recommander avec BG3 et FF7 REBIRTH
Gras
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Fiche descriptif
Alan Wake 2
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Nom : Alan Wake 2
Support : PC
Editeur : Epic Games
Développeur : Remedy
Genre : survival horror
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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