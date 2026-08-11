Marvel's Wolverine : une édition spéciale pour la PS5, en Digital Edition évidemment

C'est dans à peu près un mois que sortiraet PlayStation se devait de marquer le coup (en esquivant les habituels commentaires sur les réseaux sociaux) en annonçant une édition spéciale pour la PlayStation 5 mais uniquement dans son modèle Digital (649,99€) pour bien préparer le peuple.Pour le reste :- Les coques coûteront 74,99€ quelle que soit la version ou le modèle.- La manette coûtera elle 84,99€ (modèle jaune ou « Adamantium »).Et tout cela arrivera en même temps que le jeu lui-même, donc le 15 septembre.