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Marvel's Wolverine : une édition spéciale pour la PS5, en Digital Edition évidemment
C'est dans à peu près un mois que sortira Marvel's Wolverine et PlayStation se devait de marquer le coup (en esquivant les habituels commentaires sur les réseaux sociaux) en annonçant une édition spéciale pour la PlayStation 5 mais uniquement dans son modèle Digital (649,99€) pour bien préparer le peuple.

Pour le reste :

- Les coques coûteront 74,99€ quelle que soit la version ou le modèle.
- La manette coûtera elle 84,99€ (modèle jaune ou « Adamantium »).

Et tout cela arrivera en même temps que le jeu lui-même, donc le 15 septembre.

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publié le 11/08/2026 à 14:50 par Gamekyo
commentaires (18)
yogfei publié le 11/08/2026 à 14:54
Ben comme toutes les versions collector de cette gen c'est pas ouf je trouve, assez flemmard sur les design, a part la manette astrobot que j'aime bcp y a rien eu de ouf...
negan publié le 11/08/2026 à 14:54
Par pitié faîte pas ça pour E-Day, j'ai pas envie de mettre plus de 900€ a 1an de la Next Gen
grundbeld publié le 11/08/2026 à 14:54
Des graines pour les pigeons.
shanks publié le 11/08/2026 à 14:57
negan
Au pire tu prends juste la coque
negan publié le 11/08/2026 à 15:04
shanks Yep mais j'ai plus trop l'impression qu'ils font encore des templates en ce moment
jobiwan publié le 11/08/2026 à 15:24
shanks 74,99€, ça fait cher le plastique !
pimoody publié le 11/08/2026 à 15:32
Même les coques ont besoin de puces pour fonctionner au vue des prix
maxx publié le 11/08/2026 à 16:00
Celles de Yotei étaient vraiment canon mais bon, pour la Pro c'est parti en 2 secondes...
xrkmx publié le 11/08/2026 à 16:46
Wow les prix xD
grievous32 publié le 11/08/2026 à 16:51
Que c'est laid. Sony et les collectors, ça marche vraiment qu'une fois sur 50 hein... Constamment leur aspect sticker... A part la PS4 MGS, 500 000 et PS1 skin, tout le reste était vraiment bidon... On attend encore un skin PS5 ne serait ce que pas dégueulasse...
shao publié le 11/08/2026 à 17:44
Je la trouve classe perso (décidément on est difficile en france ).
Malheureusement, ils m'ont perdu depuis l'annonce de l'arrêt du physique donc ça sera sans moi quoiqu'il arrive.
maxx publié le 11/08/2026 à 18:12
A par contre j'avais pas regardé la vidéo et si l'aspect transparent qui montre le ventilo, c'est plutôt cool

Franchement c'est dommage le manque de plates proposées. Y avait moyen d'avoir des trucs vraiment cool. Alors on peut avoir des plates sympa venant de tiers mais je comprends pas que Sony n'ait pas fait des choses un peu plus sympa tout le long de la vie de la console...
wanda publié le 11/08/2026 à 19:20
- Les coques coûteront 74,99€ quelle que soit la version ou le modèle.

MAIS C'EST UNE BLAGUE ? Ils sont complètement en roue libre, mais le pire, c'est que ca va se vendre, c'est bien cela qui fait vraiment peur.

Negan à 1an de la Next Gen

Toi, tu planes à des altitudes insondables. Sans même parler de prix, il est actuellement strictement impossible d'assurer le lancement d'une nouvelle machine sur le plan industriel. Pas juste "peu probable", mais strictement impossible. La situation ne sera pas différente dans un an, elle sera par ailleurs probablement bien pire encore. Toute l'industrie de la tech est soumise aux mêmes contraintes.

La fin de cette gen est encore loin. Et tant mieux.
noishe publié le 11/08/2026 à 20:09
wanda Tout dépend de leurs contrats avec les différents fabricants (dont AMD pour leurs puces custom), si Sony a déjà sécurisé/payé une majorité du stock des composants pour 2027, alors ils lanceront leur console 2027. Comme tu le dis, l'année prochaine sera encore pire, donc au contraire, il est très possible qu'ils maintiennent la date en fonction de ce qu'ils ont déjà commandé, sous peine de payer des pénalités. Et même là, on sait pas si ça sera plus rentable pour eux d'attendre ou d'accepter de payer ces pénalités.

A titre personnel j'ai aucune envie de voir la next gen arriver l'année prochaine, donc j'espère sincèrement qu'on n'y aura pas droit.
mattewlogan publié le 11/08/2026 à 21:46
C joli
Je vais au moins me laisser tenter par la manette jaune
wanda publié le 12/08/2026 à 01:51
noishe Il n’existe aucun véritable stock de composants, chez qui que ce soit. Toute l’industrie fonctionne à flux tendu depuis 6 ans ; la situation s’est encore aggravée au cours des deux dernières années et continue de se détériorer.

Souviens-toi de la crise du Covid : elle était pourtant bien moins sévère que celle que traverse actuellement l’industrie, et malgré cela, la PS5 est restée pratiquement introuvable en rayon pendant près de deux ans.

Par ailleurs, « personne » n’a besoin de cette nouvelle console. Industriellement, ce serait un véritable chaos, tandis que le catalogue actuel et les jeux déjà annoncés ne justifient absolument pas un changement de génération. Celle-ci n’a même pas encore eu le temps d’atteindre sa pleine maturité.

Tout cela pour commercialiser une console à 800 ou 1 000 euros, probablement introuvable en magasin, et dégrader encore davantage l’image du groupe ? Dans une période d'inflation folle ou toute la classe moyenne s'écroule sur elle même économiquement ? Je n’y crois pas une seule seconde.
link49 publié le 12/08/2026 à 03:26
Assez belle je trouve.
noishe publié le 12/08/2026 à 13:33
wanda Les stocks alloués aux fabricants sont décidés bien à l'avance. Par exemple, le stock de ram de 2027 de la majorité des fabricants est déjà écoulé, car les commandes qui ont été passées comblent l'ensemble de la production à l'année. C'est pour ça qu'il y a toujours une possibilité qu'ils maintiennent 2027.

Mais je suis entièrement d'accord avec tout le reste. La gen actuelle n'a montré que très peu au final, un changement n'a aucun intérêt à ce stade
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Marvel's Wolverine
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Nom : Marvel's Wolverine
Support : Playstation 5
Editeur : PlayStation Studios
Développeur : Insomniac Games
Genre : action
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