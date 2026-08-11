Marvel's Wolverine : une édition spéciale pour la PS5, en Digital Edition évidemment
C'est dans à peu près un mois que sortira Marvel's Wolverine et PlayStation se devait de marquer le coup (en esquivant les habituels commentaires sur les réseaux sociaux) en annonçant une édition spéciale pour la PlayStation 5 mais uniquement dans son modèle Digital (649,99€) pour bien préparer le peuple.
Pour le reste :
- Les coques coûteront 74,99€ quelle que soit la version ou le modèle.
- La manette coûtera elle 84,99€ (modèle jaune ou « Adamantium »).
Et tout cela arrivera en même temps que le jeu lui-même, donc le 15 septembre.
Au pire tu prends juste la coque
Malheureusement, ils m'ont perdu depuis l'annonce de l'arrêt du physique donc ça sera sans moi quoiqu'il arrive.
Franchement c'est dommage le manque de plates proposées. Y avait moyen d'avoir des trucs vraiment cool. Alors on peut avoir des plates sympa venant de tiers mais je comprends pas que Sony n'ait pas fait des choses un peu plus sympa tout le long de la vie de la console...
MAIS C'EST UNE BLAGUE ? Ils sont complètement en roue libre, mais le pire, c'est que ca va se vendre, c'est bien cela qui fait vraiment peur.
Negan à 1an de la Next Gen
Toi, tu planes à des altitudes insondables. Sans même parler de prix, il est actuellement strictement impossible d'assurer le lancement d'une nouvelle machine sur le plan industriel. Pas juste "peu probable", mais strictement impossible. La situation ne sera pas différente dans un an, elle sera par ailleurs probablement bien pire encore. Toute l'industrie de la tech est soumise aux mêmes contraintes.
La fin de cette gen est encore loin. Et tant mieux.
A titre personnel j'ai aucune envie de voir la next gen arriver l'année prochaine, donc j'espère sincèrement qu'on n'y aura pas droit.
Je vais au moins me laisser tenter par la manette jaune
Souviens-toi de la crise du Covid : elle était pourtant bien moins sévère que celle que traverse actuellement l’industrie, et malgré cela, la PS5 est restée pratiquement introuvable en rayon pendant près de deux ans.
Par ailleurs, « personne » n’a besoin de cette nouvelle console. Industriellement, ce serait un véritable chaos, tandis que le catalogue actuel et les jeux déjà annoncés ne justifient absolument pas un changement de génération. Celle-ci n’a même pas encore eu le temps d’atteindre sa pleine maturité.
Tout cela pour commercialiser une console à 800 ou 1 000 euros, probablement introuvable en magasin, et dégrader encore davantage l’image du groupe ? Dans une période d'inflation folle ou toute la classe moyenne s'écroule sur elle même économiquement ? Je n’y crois pas une seule seconde.
Mais je suis entièrement d'accord avec tout le reste. La gen actuelle n'a montré que très peu au final, un changement n'a aucun intérêt à ce stade