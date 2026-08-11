Pour Game Science (Black Myth), il est inutile de se précipiter pour utiliser des outils IA

Interpellé par un quidam sur le réseau social chinois Weibo, le cofondateur et directeur artistique de Game Science (Yang Qi) a indiqué à qui voulait l'entendre que jusqu'à nouvel ordre, le studio développant actuellementévitera l'exploitation de l'IA générative pour la conception de tout ce qui est d'ordre graphique ou esthétique, « non pas par résistance », mais juste pour la simple conviction de vouloir prouver qu'il est encore possible de créer des jeux sans utiliser ces outils magiques.Yang Qi prend d'ailleurs en exemple le filmde Christopher Nolan, véritable bouffée d'inspiration pour lui, et le fait que le réalisateur a usé pour ses effets spéciaux de nombreuses méthodes un peu plus traditionnelles que la majorité des blockbusters CGI x fonds verts.La porte n'est néanmoins pas verrouillée pour l'avenir :