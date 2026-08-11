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Pour Game Science (Black Myth), il est inutile de se précipiter pour utiliser des outils IA
Interpellé par un quidam sur le réseau social chinois Weibo, le cofondateur et directeur artistique de Game Science (Yang Qi) a indiqué à qui voulait l'entendre que jusqu'à nouvel ordre, le studio développant actuellement Black Myth : Zhong Kui évitera l'exploitation de l'IA générative pour la conception de tout ce qui est d'ordre graphique ou esthétique, « non pas par résistance », mais juste pour la simple conviction de vouloir prouver qu'il est encore possible de créer des jeux sans utiliser ces outils magiques.

Yang Qi prend d'ailleurs en exemple le film L'Odyssée de Christopher Nolan, véritable bouffée d'inspiration pour lui, et le fait que le réalisateur a usé pour ses effets spéciaux de nombreuses méthodes un peu plus traditionnelles que la majorité des blockbusters CGI x fonds verts.

La porte n'est néanmoins pas verrouillée pour l'avenir : « Il n'y a pas d'urgence [à utiliser l'IA]. Nous pouvons nous contenter de faire une pause [sur les évolutions des outils]. Nous avons tout le temps pour cela, inutile de se précipiter. »

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burningcrimson
publié le 11/08/2026 à 14:17 par Gamekyo
commentaires (2)
mattewlogan publié le 11/08/2026 à 17:21
Enfin, le site remarche, j’étais perdu haha
guyllan publié le 11/08/2026 à 18:36
Pas difficile de se passer de l'IA générative quand on n'a aucun mal à écouler ses jeux.
Gras
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Black Myth : Wu Kong
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Nom : Black Myth : Wu Kong
Support : PC
Editeur : Game Science
Développeur : Game Science
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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