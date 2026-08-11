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Il y a 10 ans sortait No Man's Sky
C'était il y a 10 ans (quasiment) : le 9 août 2016 sortait No Man's Sky, cette production Sean Murray qui fut l'objet d'un nombre infini de moqueries par rapport aux promesses initiales. La légende raconte que même Peter Molyneux s'en soit roulé par terre (à confirmer).

Mais voilà, 10 ans plus tard, No Man's Sky fut surtout une leçon pour l'industrie et l'une des principales références (avec Cyberpunk 2077) sur le fait qu'un jeu moyen ou mauvais n'est pas condamné à le rester indéfiniment si l'équipe sait se sortir les doigts du cul. Notons d'ailleurs le réalisateur, particulièrement ému par cette belle aventure signale dans une lettre ouverte que :

- La quasi-totalité de l'équipe de 2016 présente sur la photo du passage GOLD (hoho) travaille toujours chez Hello Games.
- Moins de 1 % des planètes du jeu ont été foulées (!).
- Des dizaines de millions de joueurs ont lancé au moins une fois le jeu.
- Le grand voyage n'est pas terminé, d'autres upgrades majeures sont sur la table ou en cours de développement, et la prochaine se nommera d'ailleurs « COSMOS ».

Enfin, Murray nous rappelle que l'équipe bosse toujours sur son prochain projet, Light No Fire.

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plistter, pimoody, kali, torotoro59
publié le 11/08/2026 à 14:19 par Gamekyo
commentaires (9)
cyr publié le 11/08/2026 à 14:26
Faut que je j'essaie de relancer ma partie sur switch2....j'accroche pas.....je rentre pas dedans, bref il manque quelque chose de fondamental......
midomashakil publié le 11/08/2026 à 14:43
C'est quoi le principe du jeux ? Genre ?.....
sandman publié le 11/08/2026 à 15:32
-Moins de 1 % des planètes du jeu ont été foulées.
-Des dizaines de millions de joueurs ont lancé au moins une fois le jeu.

Vu le nombre d'abandons sur ce jeu, rien d'étonnant à ce que personne n'aille au delà des 1eres planètes... Donc parler de millions de joueurs alors que la plupart ont pas tenus 2h devant ce jeu, ca me fait doucement rire. Malgré le déni global des joueurs et de la presse indulgente avec ce jeu, alors qu'ils défoncent star citizen qui a plus de contenus que ce jeu depuis des années, difficile de comprendre pourquoi un jeu GAAS toujours en beta depuis 10 ans rend les joueurs si enthousiastes devant une des plus grosses escroqueries de l'histoire du jeu vidéo...

Faudrait que je relance ma ps4 pour voir si le jeu est toujours aussi naze malgré les 40 updates majeurs qui corrigent tout sauf le coeur du jeu.
J'en reviens toujours pas d'avoir cru à ce jeu à sa sortie alors que l'arnaque était plus qu'évidente.
taiko publié le 11/08/2026 à 20:31
En encore plus connu que cyberpunk 2077 et no man sky, y'a fortnite.
loganwolverine publié le 11/08/2026 à 20:56
cyr Prends ton temps, regarde des tutos en amont... tu rentreras dedant avec du temps pas en voulant te précipiter c'est pas un jeu d'arcade... rappel toi de l'époque ou tu lisais un livret avant de t'engouffrer dans le jeu... La c'est pareille.

midomashakil En faite c'est comme Minecraft, tu comprends pas trop au début, puis tu t’investis, découvre une communauté, les possibilités... et tu fais ce que tu souhaites faire avec ce que le jeu te propose. Il y a du lore...

En réalité c'est un bac a sable
evasnake publié le 12/08/2026 à 08:45
taiko Exact, c'est le plus grand retournement de l'histoire. Dommage que l'auteur n'y ait pas pensé / connaisse pas.
taiko publié le 12/08/2026 à 11:14
evasnake je dire que Shanks ne le sache pas
legend83 publié le 12/08/2026 à 12:45
J'ai toujours pas joue. Mmmm, il faudra que j'achete la Switch 2 bientot. J'imagine que ce serait un bon support pour y jouer tranquillement.
temporell publié le 13/08/2026 à 11:25
- Moins de 1 % des planètes du jeu ont été foulées (!).

logique, pour comprendre pourquoi ce nombre est aussi bas faut prendre en compte 2-3 chose...

-y'a 256 galaxies, on passe à la suivante à chaque fois qu'on atteint le centre d'une galaxie, et la 257 galaxie loop sur la 1ère.
-le jeu est devenue plus sédentaire dans sa façon de jouer, tu fait ta base principal et les autres sont là pour le farm de matériaux rare.
-18 446 744 073 709 551 616 planètes, alors que ta juste besoin de quelque dizaines de planète pour finir le jeu, et en plus si ce nombre prends en compte la totalité du contenu des 256 galaxies, bah c'est sur qu'on va jamais arriver jusqu'au bout vu que passer à la 2e galaxie = ta fini le jeu
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No Man's Sky
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Nom : No Man's Sky
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Hello Games
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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