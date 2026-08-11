Il y a 10 ans sortait No Man's Sky

C'était il y a 10 ans (quasiment) : le 9 août 2016 sortait, cette production Sean Murray qui fut l'objet d'un nombre infini de moqueries par rapport aux promesses initiales. La légende raconte que même Peter Molyneux s'en soit roulé par terre (à confirmer).Mais voilà, 10 ans plus tard,fut surtout une leçon pour l'industrie et l'une des principales références (avec) sur le fait qu'un jeu moyen ou mauvais n'est pas condamné à le rester indéfiniment si l'équipe sait se sortir les doigts du cul. Notons d'ailleurs le réalisateur, particulièrement ému par cette belle aventure signale dans une lettre ouverte que :- La quasi-totalité de l'équipe de 2016 présente sur la photo du passage GOLD (hoho) travaille toujours chez Hello Games.- Moins de 1 % des planètes du jeu ont été foulées (!).- Des dizaines de millions de joueurs ont lancé au moins une fois le jeu.- Le grand voyage n'est pas terminé, d'autres upgrades majeures sont sur la table ou en cours de développement, et la prochaine se nommera d'ailleurs « COSMOS ».Enfin, Murray nous rappelle que l'équipe bosse toujours sur son prochain projet,