Il y a 10 ans sortait No Man's Sky

C'était il y a 10 ans (quasiment) : le 9 août 2016 sortait No Man's Sky, cette production Sean Murray qui fut l'objet d'un nombre infini de moqueries par rapport aux promesses initiales. La légende raconte que même Peter Molyneux s'en soit roulé par terre (à confirmer).
Mais voilà, 10 ans plus tard, No Man's Sky fut surtout une leçon pour l'industrie et l'une des principales références (avec Cyberpunk 2077) sur le fait qu'un jeu moyen ou mauvais n'est pas condamné à le rester indéfiniment si l'équipe sait se sortir les doigts du cul. Notons d'ailleurs le réalisateur, particulièrement ému par cette belle aventure signale dans une lettre ouverte que :
- La quasi-totalité de l'équipe de 2016 présente sur la photo du passage GOLD (hoho) travaille toujours chez Hello Games.
- Moins de 1 % des planètes du jeu ont été foulées (!).
- Des dizaines de millions de joueurs ont lancé au moins une fois le jeu.
- Le grand voyage n'est pas terminé, d'autres upgrades majeures sont sur la table ou en cours de développement, et la prochaine se nommera d'ailleurs « COSMOS ».
Enfin, Murray nous rappelle que l'équipe bosse toujours sur son prochain projet, Light No Fire.
-Des dizaines de millions de joueurs ont lancé au moins une fois le jeu.
Vu le nombre d'abandons sur ce jeu, rien d'étonnant à ce que personne n'aille au delà des 1eres planètes... Donc parler de millions de joueurs alors que la plupart ont pas tenus 2h devant ce jeu, ca me fait doucement rire. Malgré le déni global des joueurs et de la presse indulgente avec ce jeu, alors qu'ils défoncent star citizen qui a plus de contenus que ce jeu depuis des années, difficile de comprendre pourquoi un jeu GAAS toujours en beta depuis 10 ans rend les joueurs si enthousiastes devant une des plus grosses escroqueries de l'histoire du jeu vidéo...
Faudrait que je relance ma ps4 pour voir si le jeu est toujours aussi naze malgré les 40 updates majeurs qui corrigent tout sauf le coeur du jeu.
J'en reviens toujours pas d'avoir cru à ce jeu à sa sortie alors que l'arnaque était plus qu'évidente.
midomashakil En faite c'est comme Minecraft, tu comprends pas trop au début, puis tu t’investis, découvre une communauté, les possibilités... et tu fais ce que tu souhaites faire avec ce que le jeu te propose. Il y a du lore...
En réalité c'est un bac a sable
logique, pour comprendre pourquoi ce nombre est aussi bas faut prendre en compte 2-3 chose...
-y'a 256 galaxies, on passe à la suivante à chaque fois qu'on atteint le centre d'une galaxie, et la 257 galaxie loop sur la 1ère.
-le jeu est devenue plus sédentaire dans sa façon de jouer, tu fait ta base principal et les autres sont là pour le farm de matériaux rare.
-18 446 744 073 709 551 616 planètes, alors que ta juste besoin de quelque dizaines de planète pour finir le jeu, et en plus si ce nombre prends en compte la totalité du contenu des 256 galaxies, bah c'est sur qu'on va jamais arriver jusqu'au bout vu que passer à la 2e galaxie = ta fini le jeu