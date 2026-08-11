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Japon : la crise du mobile se poursuit face à la concurrence chinoise et coréenne
Le site Game Observer nous rapporte que les choses ne s'arrangent pas au Japon concernant la pérennité du marché mobile, autrefois considéré comme une véritable cité d'or : déjà 10 studios locaux spécialisés dans ce secteur ont mis la clé sous la porte. Ils n'étaient « que » 3 en 2025, et le triste record de 2015 (12 faillites) devrait à ce rythme être battu d'ici la fin de l'année.

Certes, la moitié des faillites sur les 5 dernières années concernent les « très petites entreprises » mais l'ensemble mène à la même conclusion : un marché de plus en plus fermé et restreint aux plus puissants… qui doivent aujourd'hui concurrencer les géants coréens et chinois prenant durablement place dans le top 10. Même les grands patrons du marché japonais comme Fate/Grand Order et Umamusume luttent aujourd'hui pour rester affiché dans le classement.

Ironiquement, Square Enix a parallèlement affiché de bons résultats sur mobile (quasi équivalent à celui combinant consoles/PC, et avec de meilleures marges bénéficiaires), mais c'est au prix d'une stratégie de renouvellement constant avec constamment de nouveaux jeux (récemment Dissidia Duellum Final Fantasy et Dragon Quest Smash/Grow) mais derrière des fermetures à gogo.
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publié le 11/08/2026 à 14:21 par Gamekyo
commentaires (5)
ducknsexe publié le 11/08/2026 à 14:50
Sur Gamekyo aussi, il y a une crise au niveau des serveurs....
elicetheworld publié le 11/08/2026 à 14:58
Oui c'est clair
sonilka publié le 11/08/2026 à 16:49
Il y a 10 ans il était prédit la fin du jv sur console de salon face à l'inarrêtable expansion du jv mobile. Ironique quand on voit la situation de nos jours.
mattewlogan publié le 11/08/2026 à 21:50
ducknsexe hahaha j’étais perdu pendant trois jours
Ça fait du bien de retrouver le site
ducknsexe publié le 12/08/2026 à 08:23
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