Modern Warfare 4 : un peu de gameplay à Paris

En attendant le « Call of Duty NEXT » du 21 août, Activision/Xbox se permet de nous lâcher un rapide aperçu de la campagne solo de Call of Duty : Modern Warfare 4, précisément une mission « explosive » en plein Paris.
Ce sera tout, mais cela permet de rappeler que :
- Cette campagne sera en accès anticipé d'une semaine en cas de précommande (dès le 16 octobre au lieu d'attendre le 23).
- La bêta multi aura lieu du 21 au 25 août sur tous les supports, là encore si vous avez réservé le jeu, puis une semaine après pour tous sans restriction.
Je m’amuse bien sur BF6 donc je ne prendrais surement pas ce cod sauf si les retours sont positifs (ce sui est rare chez cod)
Autre chose que cette daube de Black ops