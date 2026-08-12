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Modern Warfare 4 : un peu de gameplay à Paris
En attendant le « Call of Duty NEXT » du 21 août, Activision/Xbox se permet de nous lâcher un rapide aperçu de la campagne solo de Call of Duty : Modern Warfare 4, précisément une mission « explosive » en plein Paris.

Ce sera tout, mais cela permet de rappeler que :

- Cette campagne sera en accès anticipé d'une semaine en cas de précommande (dès le 16 octobre au lieu d'attendre le 23).
- La bêta multi aura lieu du 21 au 25 août sur tous les supports, là encore si vous avez réservé le jeu, puis une semaine après pour tous sans restriction.

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publié le 12/08/2026 à 09:15 par Gamekyo
commentaires (2)
wickette publié le 12/08/2026 à 09:38
Il a l’air déjà plus posé que les autres cod et ils ont dit qu’ils feraient attention aux designs et la cohérence artistique mais peut-on les croire ?

Je m’amuse bien sur BF6 donc je ne prendrais surement pas ce cod sauf si les retours sont positifs (ce sui est rare chez cod)
jasonduval publié le 12/08/2026 à 14:47
Modern warfare
Autre chose que cette daube de Black ops
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Fiche descriptif
Call of Duty : Modern Warfare 4
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Nom : Call of Duty : Modern Warfare 4
Support : PC
Editeur : Activision Blizzard
Développeur : Infinity Ward
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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