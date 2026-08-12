Modern Warfare 4 : un peu de gameplay à Paris

En attendant le « Call of Duty NEXT » du 21 août, Activision/Xbox se permet de nous lâcher un rapide aperçu de la campagne solo de, précisément une mission « explosive » en plein Paris.Ce sera tout, mais cela permet de rappeler que :- Cette campagne sera en accès anticipé d'une semaine en cas de précommande (dès le 16 octobre au lieu d'attendre le 23).- La bêta multi aura lieu du 21 au 25 août sur tous les supports, là encore si vous avez réservé le jeu, puis une semaine après pour tous sans restriction.