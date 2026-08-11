Crimson Desert : point sur les ventes et objectif maintenu pour une version Switch 2
Pearl Abyss a lui aussi livré son rapport fiscal et s'est entretenu avec les investisseurs pour déclarer que son Crimson Desert s'était écoulé à 2,11 millions d'unités durant le printemps, soit 6,11 millions à la date arrêtée du 30 juin. Notons que sur cette donnée du printemps, 82 % des ventes se sont faites en dématérialisé.
Apprenons en vrac que :
- L'éditeur compte faire perdurer le jeu encore un long moment.
- L'extension payante est toujours prévue d'ici la fin d'année.
- Tout sera dévoilé à ce sujet durant cet été (GamesCom ?).
- Sous-entend la possibilité d'un pack jeu + extension à prix réduit.
- La version Switch 2 est décrite comme « jouable » mais demande davantage d'optimisation.
- Si tout va bien, le jeu sortira sur la console de Nintendo au premier semestre 2027.
- Le multijoueur continue d'être étudié mais aucune garantie pour le moment.
- Pas de plan pour une suite (pour le moment).
Pour le dernier point, rien d'étonnant vu qu'une bonne partie du studio essaye actuellement de boucler l'arlésienne DokeV, dont on vous remet la bande-annonce de 2022.
Mais il me semble qu’il est plutôt correct sur steam deck ?
Autant dire que je suis vite repassé sur le pc, ce qui est dommage parce que les longs jeux comme ça je les préfère en portable.
Donc je me sens un peu trahi
S'ils avaient annoncé dés le debut cette extension, j'aurai attendu la version complete.
Donc la prochaine fois, les studios et editeurs qu'ils ne s'attendent pas à ce que je les suppirte day one, vu qu'ils me la mette à l'envers.
Là je suis en train de jouer a oblivion et c'est super moa optimisé ca lag de ouf dans l open world donc j imagine même pas un jeu comme crimson desert ....
Donc c'est plutot à Nintendo de faire en sorte de proposer un matos digne de ce nom pour accueillir des gros jeux tiers en open world et qui tournent bien.
Si GTA 6 tournaient dessus, ils auraient vendu des millions et des millions de switch 2 et de gta 6 dessus par exemple.
Ils se sabotent un peu pour moi.
Crimson desert c'est un jeu immense avec beaucoup de details, je suis surpris qu'ils tentent le portage sur switch, ça va etre une catastrophe. Je vous l'annonce
On peut donc considerer que Crimson Desert est officiellement annoncé et en développement sur Switch 2 desormais. Ils n'etudient plus la question de savoir si un portage est possible ou pas