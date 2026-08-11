Crimson Desert : point sur les ventes et objectif maintenu pour une version Switch 2

Pearl Abyss a lui aussi livré son rapport fiscal et s'est entretenu avec les investisseurs pour déclarer que sons'était écoulé à 2,11 millions d'unités durant le printemps, soit 6,11 millions à la date arrêtée du 30 juin. Notons que sur cette donnée du printemps, 82 % des ventes se sont faites en dématérialisé.Apprenons en vrac que :- L'éditeur compte faire perdurer le jeu encore un long moment.- L'extension payante est toujours prévue d'ici la fin d'année.- Tout sera dévoilé à ce sujet durant cet été (GamesCom ?).- Sous-entend la possibilité d'un pack jeu + extension à prix réduit.- La version Switch 2 est décrite comme « jouable » mais demande davantage d'optimisation.- Si tout va bien, le jeu sortira sur la console de Nintendo au premier semestre 2027.- Le multijoueur continue d'être étudié mais aucune garantie pour le moment.- Pas de plan pour une suite (pour le moment).Pour le dernier point, rien d'étonnant vu qu'une bonne partie du studio essaye actuellement de boucler l'arlésienne, dont on vous remet la bande-annonce de 2022.