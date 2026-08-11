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Crimson Desert : point sur les ventes et objectif maintenu pour une version Switch 2
Pearl Abyss a lui aussi livré son rapport fiscal et s'est entretenu avec les investisseurs pour déclarer que son Crimson Desert s'était écoulé à 2,11 millions d'unités durant le printemps, soit 6,11 millions à la date arrêtée du 30 juin. Notons que sur cette donnée du printemps, 82 % des ventes se sont faites en dématérialisé.

Apprenons en vrac que :

- L'éditeur compte faire perdurer le jeu encore un long moment.
- L'extension payante est toujours prévue d'ici la fin d'année.
- Tout sera dévoilé à ce sujet durant cet été (GamesCom ?).
- Sous-entend la possibilité d'un pack jeu + extension à prix réduit.
- La version Switch 2 est décrite comme « jouable » mais demande davantage d'optimisation.
- Si tout va bien, le jeu sortira sur la console de Nintendo au premier semestre 2027.
- Le multijoueur continue d'être étudié mais aucune garantie pour le moment.
- Pas de plan pour une suite (pour le moment).

Pour le dernier point, rien d'étonnant vu qu'une bonne partie du studio essaye actuellement de boucler l'arlésienne DokeV, dont on vous remet la bande-annonce de 2022.

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Qui a aimé ?
lemangeur, burningcrimson, link49
publié le 11/08/2026 à 22:10 par Gamekyo
commentaires (11)
lemangeur publié le 11/08/2026 à 22:33
Ils font du bon travail sur ce jeux ,ils sont déjà à la v17
loganwolverine publié le 11/08/2026 à 22:51
Vivement la GOTY !
geralttw publié le 11/08/2026 à 23:21
Ptn crimson désert sur switch 2, j’ai beau aimé la console, va falloir qu’elle me mette (une enieme) baffe pour que j’y crois.
Mais il me semble qu’il est plutôt correct sur steam deck ?
kizito5 publié le 12/08/2026 à 01:24
Geralttw => Pas trop en vrai. Je l'ai testé sur ma Rog Ally X (qui est deux fois plus puissante que le Steam Deck), en dehors des villes ca va, mais dans les villes, ca tourne aux alentours des 23-24 fps sans framegen.

Autant dire que je suis vite repassé sur le pc, ce qui est dommage parce que les longs jeux comme ça je les préfère en portable.
malroth publié le 12/08/2026 à 06:00
J'ai acheté le jeu day one sur pc et j'ai adoré. Mais la je suis déçu par l'annonce d'une extension payante sachant qu'ils avaient bien dit que le jeu etait complet et qu'il n y aurait jamais de dlc payant...

Donc je me sens un peu trahi
S'ils avaient annoncé dés le debut cette extension, j'aurai attendu la version complete.

Donc la prochaine fois, les studios et editeurs qu'ils ne s'attendent pas à ce que je les suppirte day one, vu qu'ils me la mette à l'envers.
drybowser publié le 12/08/2026 à 06:17
Ils ont intérêt d optimiser le jeu de ouf pour qu'il tourne correctement sur Switch 2.
Là je suis en train de jouer a oblivion et c'est super moa optimisé ca lag de ouf dans l open world donc j imagine même pas un jeu comme crimson desert ....
rocan publié le 12/08/2026 à 07:29
drybowser Pour Oblivion est-ce qu'on peut attendre un patch ?
malroth publié le 12/08/2026 à 07:33
drybowser bah ils ne peuvent pas faire de miracle, on parle d'une switch qui est une PS4.

Donc c'est plutot à Nintendo de faire en sorte de proposer un matos digne de ce nom pour accueillir des gros jeux tiers en open world et qui tournent bien.

Si GTA 6 tournaient dessus, ils auraient vendu des millions et des millions de switch 2 et de gta 6 dessus par exemple.

Ils se sabotent un peu pour moi.

Crimson desert c'est un jeu immense avec beaucoup de details, je suis surpris qu'ils tentent le portage sur switch, ça va etre une catastrophe. Je vous l'annonce
delabayko publié le 12/08/2026 à 09:21
Malroth ah oue t’es encore dans le mode « Switch 2 PS4 » alors même qu’elle fait mieux que la Series S sur les tiers mdrrr, c’est vrai que RE9 en 60 FPS est sur Ps4, Indy, Outlaw avec Raytracing, FF Rebirth et j’en passe avec les prochains, D’ailleurs le jeu est pas mieux optimisé sur PS5/Xbox Series X , Crimson Désert arrive en 2027 , si tu penses que tout cela tourne sur ta (Ps4) , écoute montre nous alors, on a hâte de voir ça, tu viens pas du futur, si les devs le font c’est qu’ils sont confiant, tu annonces une catastrophe sans même avoir vu tourner le jeu alors que y’a aucun jeux tiers sorties (j’ai la console ) qui est une CATASTROPHE sur Switch 2 , Aucun , j’en ai pas mal et ils tournent tous bien, à mon avis t’aime pas juste la console et tu manques d’objectivité, elle fait tourner des jeux PS5/xbox , et ça c’est ce dont on avais besoin , ta Switch 2 ps4 existe pas , elle est au niveau de la Series S , tout le monde le sais maintenant
aeris201 publié le 12/08/2026 à 11:32
- Si tout va bien, le jeu sortira sur la console de Nintendo au premier semestre 2027.

On peut donc considerer que Crimson Desert est officiellement annoncé et en développement sur Switch 2 desormais. Ils n'etudient plus la question de savoir si un portage est possible ou pas
geralttw publié le 12/08/2026 à 14:19
malroth Non ce n’est pas une ps4, oula ça devient fatiguant de lire ça après les 800 contre exemple qu’on a eu.
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Crimson Desert
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Nom : Crimson Desert
Support : PC
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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