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Après deux échecs de plus, Supermassive perd 75 employés supplémentaires
Après déjà 90 licenciements en 2024, Supermassive Games annonce ne pas avoir d'autres solutions que de se débarrasser de 75 employés supplémentaires. Si les nombreuses sources officieuses sont dans le vrai (estimant au mois dernier entre 200 et 250 têtes), cela signifie une sévère coupe pour l'entreprise qui depuis le coup d'éclat Until Dawn n'est jamais réellement parvenu à rebondir.

Et rien d'étonnant à cela : là encore si l'on en croit les estimations, Little Nightmares III est le plus mauvais lancement de la franchise, de même pour Directive 8020 : A Dark Pictures Game (un autre épisode est actuellement en préparation).



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Qui a aimé ?
vagrant
publié le 11/08/2026 à 15:53 par Gamekyo
commentaires (23)
akinen publié le 11/08/2026 à 15:58
Rien que les visuels de « directive » donnaient un indice de sa trajectoire direct to la poubelle
altendorf publié le 11/08/2026 à 16:05
Le studio s'est tellement perdu depuis Until Dawn, c'est fou.
shincloud publié le 11/08/2026 à 16:22
Pourtant Directive est vraiment très bon :/
metroidvania publié le 11/08/2026 à 16:40
Wow je viens de voir le trailer de directive. Je vais le prendre direct celui-là
vagrant publié le 11/08/2026 à 17:29
En même temps, The thing dans l'espace quoi... pas très original. Et casting full wokistan. Flop assuré.
sandman publié le 11/08/2026 à 18:08
Rien d'étonnant, until dawn était deja un jeu moyen qui a profité du vide de la concurrence à sa sortie sur ps4 et sa beauté visuelle (si on aime les personnages à joues de hamster) pour avoir du succès, mais le studio a cru que c'était une validation de leur jeu-cinématique alors que pas du tout... Comme les jeux telltale, quand tu sors que ca et que la plupart des jeux se ressemblent, faut pas rêver en pensant que le succès sera toujours au rendez vous. Et je savais même pas que c'était eux derrière little nightmare 3...
olex publié le 11/08/2026 à 18:12
A part Little Hope qui avait un petit intérêt, le studio ne parvient pas à transcender ce qu'ils ont fait avec Until Dawn, c'est fou...
losz publié le 11/08/2026 à 18:29
Perso j'ai toujours bien aimé ce studio, mais Directive, quelle daube putain... leur pire, + le Little Nightmares pas terrible non plus.
vyse publié le 11/08/2026 à 18:41
shincloud non il est assez mauvais..c'est juste the thing x alien sans inspiration..
loganwolverine publié le 11/08/2026 à 20:38
akinen C'est à dire ? Tu parles du fait que ce soit des personnages noires ? ou tu n'as pas aimé les Dark Pictures Anthology ? J'ai bien aimé toutes ses histoires. En plus il y avait des femmes dans les autres, et beaucoup d'Homme blanc. Donc tu devrais quand même aimer et te sentir représenter si c'est juste ca que tu cherches dans un jeu
sasquatsch publié le 12/08/2026 à 04:47
La démo avait l'air sympa... Mais pas l'argent et temps et envie pour ce type de jeu... En plus ma femme qui n'aime pas la science fiction... Ça va être difficile de faire passer la pillule... Déjà que le Teenie slasher the Quarry la impressionné qu'à moitié où Until Dawn avait tout de même fait son effet... Mais voilà... C'était il y a longtemps
akinen publié le 12/08/2026 à 05:33
loganwolverine je joue depuis 1988. Au bout d’un moment, on sent les daubes juste en regardant les trailers.

Et je n’ai pas besoin d’être représenté, sinon je n’aurais pas joué aux jeux video. Je ne ressemble pas à Samus ou Cloud; j’ai jamais demandé à ce que ce soit le cas.
osiris67 publié le 12/08/2026 à 05:34
Tu sers une soupe woke faut pas t’etonner. Ils apprennent vraiment rien ces cons de studios.
akinen publié le 12/08/2026 à 05:34
loganwolverine et j’suis noir donc bon…
loganwolverine publié le 12/08/2026 à 08:22
akinen Ok, mais c'est pas une daube, il est dans la continuité des autres jeux de la série. Donc je ne comprend pas, d'ou ma question sur les autres jeux de la série ?

osiris67 Tu l'as fait ou est le wokisme ? Une femme noire, il y a des millions de femmes noires sur terre. Tomb Raider, Metroid existe depuis tellement longtemps que ce n'est pas la premiere fois qu'on contrôle une femme.

Le perso Gay qui a perdu son mari ?, l'Homosexualité a toujours existé sur terre, même les Spartiates s'enculaient
rufus publié le 12/08/2026 à 10:59
loganwolverine laisse tomber. Si t'as une personne de couleur, une femme, pire une femme de couleur ça crie au Wokisme. Ils ne font pas les jeux, ils n'aiment pas les JV, le racisme c'est plus important pour eux.
osiris67 publié le 12/08/2026 à 13:13
loganwolverine encore un mec qui comprends tjr pas la definition de wokisme mais bon. Aucun rapport avec la couleur de peau. Apprennez en deja la definition on reviendra discuter
osiris67 publié le 12/08/2026 à 13:14
rufus Toi t’es carrement trop con et formaté, en plus d’etre un suceur. Donc bon, jme donnerai meme pas la peine de causer avec toi, l’autre est plus intelligent malgré qu’il est encore a l’ouest.
rufus publié le 12/08/2026 à 13:49
osiris67 Merci de confirmer que t'es juste une personne de haine. Tu peux garder tes insultes. Raciste,mysogine et Homophobe
mibugishiden publié le 12/08/2026 à 14:17
Ils vont se crasher comme Telltale à cause du surabondance de projets pas forcement qualitatifs ca finit par lasser les gens.

Rajoute du wokisme dans le mix et c'est encore pire.

rufus pas une question de racisme mais de DEI forcé, ca se sent direct.
osiris67 publié le 12/08/2026 à 15:58
mibugishiden il est trop con pour l’avoir compris tu l’aura remarqué.
raoh38 publié le 12/08/2026 à 21:32
rufus c'est vous qui ne comprenez pas se qu'est le wokisme... C'est pas juste une question de couleur mais que les personnages ne ressemblent a rien délibérément....tu as de très jolis noirs mais non sa ne sera pas retenu, il faut pour les woke des personnages ultra lambda, les mêmes que tu rencontreras.dans un supermarché. On veut de vrais personnages charismatiques, un autre exemple flagrant c'est fable ils font l'héroïne plus vilaine qu'elle ne l'ait dans la vie ou dans star wars outlaw ou il lui on carrément changer le menton....bref faites pas non plus les innocents .
rufus publié le 13/08/2026 à 14:08
raoh38 mais dans le monde les mannequins sont une minorité. T'es toi même pas une gravure de mode non ? Avant dans le cinéma on avait des gens gros, des premiers rôles d'acteur dégarnis, chauve... On a pas toujours eu des beau gosses et des belles gosses. On avait des acteurs et actrices talentueux)euses) juste. On jouait avec Lara croft parce qu'elle était bonne c'était pas la normalité. On avait des costaud pour les jeux type Gears, mais sinon on a des Nathan Drake pas costaud... Le wokisme pour moi c'est pas ça. Ça serait plutôt contrôler un handicapé parce qu'ils ont le droit aussi d'être représenté par exemple
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Directive 8020 : A Dark Pictures Game
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Nom : Directive 8020 : A Dark Pictures Game
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Supermassive Games
Genre : Narration
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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