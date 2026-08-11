Après deux échecs de plus, Supermassive perd 75 employés supplémentaires
Après déjà 90 licenciements en 2024, Supermassive Games annonce ne pas avoir d'autres solutions que de se débarrasser de 75 employés supplémentaires. Si les nombreuses sources officieuses sont dans le vrai (estimant au mois dernier entre 200 et 250 têtes), cela signifie une sévère coupe pour l'entreprise qui depuis le coup d'éclat Until Dawn n'est jamais réellement parvenu à rebondir.
Et rien d'étonnant à cela : là encore si l'on en croit les estimations, Little Nightmares III est le plus mauvais lancement de la franchise, de même pour Directive 8020 : A Dark Pictures Game (un autre épisode est actuellement en préparation).
Et je n’ai pas besoin d’être représenté, sinon je n’aurais pas joué aux jeux video. Je ne ressemble pas à Samus ou Cloud; j’ai jamais demandé à ce que ce soit le cas.
osiris67 Tu l'as fait ou est le wokisme ? Une femme noire, il y a des millions de femmes noires sur terre. Tomb Raider, Metroid existe depuis tellement longtemps que ce n'est pas la premiere fois qu'on contrôle une femme.
Le perso Gay qui a perdu son mari ?, l'Homosexualité a toujours existé sur terre, même les Spartiates s'enculaient
Rajoute du wokisme dans le mix et c'est encore pire.
rufus pas une question de racisme mais de DEI forcé, ca se sent direct.