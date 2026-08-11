Après deux échecs de plus, Supermassive perd 75 employés supplémentaires

Après déjà 90 licenciements en 2024, Supermassive Games annonce ne pas avoir d'autres solutions que de se débarrasser de 75 employés supplémentaires. Si les nombreuses sources officieuses sont dans le vrai (estimant au mois dernier entre 200 et 250 têtes), cela signifie une sévère coupe pour l'entreprise qui depuis le coup d'éclatn'est jamais réellement parvenu à rebondir.Et rien d'étonnant à cela : là encore si l'on en croit les estimations,est le plus mauvais lancement de la franchise, de même pour(un autre épisode est actuellement en préparation).