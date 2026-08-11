The Lord of the Rings : War in the North se permet un petit remaster en shadow-drop
En fouinant au fond d'un tiroir, Warner Bros est retombé sur The Lord of the Rings : War in the North, une vieillerie datant de 2011 et comme personne ne peut refuser un petit billet facile, un deal rapide avec Aspyr permet le shadow-drop d'un remaster sur absolument tous les supports (PC/PS5/XBS/NS2/NS1), à seulement 19,99€, et même 17,99€ pendant ces quelques jours de lancement.
Et sinon c'est absolument la même chose qu'à l'époque (jusqu'au split-screen ou le online jusqu'à 3), mais avec le combo 4K/60FPS pour celles qui peuvent se le permettre.
Mais sinon, j’avais passé un bon moment à l’époque avec mes potes sur la Xbox 360.
J’avais choisi la magicienne, Andriel.
Franchement, c’était un jeu pas mal, je verrai si je me le refais ou pas.
Mais à voir s’il a bien vieilli…
Cependant, je recommande de le faire à 3 si possible.
Je croise les doigts pour que les jeux LOTR de la Xbox OG notamment le tiers Age soit bientôt rétro.
J'Aspyr a de meilleurs choix dans le futur