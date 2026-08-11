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The Lord of the Rings : War in the North se permet un petit remaster en shadow-drop
En fouinant au fond d'un tiroir, Warner Bros est retombé sur The Lord of the Rings : War in the North, une vieillerie datant de 2011 et comme personne ne peut refuser un petit billet facile, un deal rapide avec Aspyr permet le shadow-drop d'un remaster sur absolument tous les supports (PC/PS5/XBS/NS2/NS1), à seulement 19,99€, et même 17,99€ pendant ces quelques jours de lancement.

Et sinon c'est absolument la même chose qu'à l'époque (jusqu'au split-screen ou le online jusqu'à 3), mais avec le combo 4K/60FPS pour celles qui peuvent se le permettre.
 
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spartan1985, tripy73, elcidfx
publié le 11/08/2026 à 16:54 par Gamekyo
commentaires (11)
negan publié le 11/08/2026 à 16:57
C'est toute une partie de ma vie de joueur les LSDA PS2 et 360
adamjensen publié le 11/08/2026 à 17:03
Personne ne l’a demandé, alors ils l’ont fait.

Mais sinon, j’avais passé un bon moment à l’époque avec mes potes sur la Xbox 360.
J’avais choisi la magicienne, Andriel.
Franchement, c’était un jeu pas mal, je verrai si je me le refais ou pas.
Mais à voir s’il a bien vieilli…

Cependant, je recommande de le faire à 3 si possible.
spartan1985 publié le 11/08/2026 à 17:19
Cool et pas trop cher en plus, je vais le prendre avec une réduction de mes points Rewards.

Je croise les doigts pour que les jeux LOTR de la Xbox OG notamment le tiers Age soit bientôt rétro.
syfer publié le 11/08/2026 à 17:21
Ils auraient mieux fait de remasteriser Battle for middle earth, y a une vraie demande de la communauté sur celui là
vers0 publié le 11/08/2026 à 17:27
syfer +1000
stampead publié le 11/08/2026 à 17:51
il me tente mais avez vous une idée de la durée de vie et de la rejouabilité ?
olex publié le 11/08/2026 à 18:13
Il était cool celui-là... Reste plus qu'à prier pour une parution limitée en dur, sinon, je ressortirai la PS3
yani publié le 11/08/2026 à 19:13
J'avais vraiment bien aimé aussi ce lords of the rings. Si les gens n'y ont pas joué à l'époque, je le conseille. Je l'avais joué sur 360 à l'époque.
rufus publié le 11/08/2026 à 21:01
Super les shadow drops ! Très bon jeu de l'ère pS3
mattewlogan publié le 11/08/2026 à 21:42
Top
schwarzie publié le 12/08/2026 à 14:15
Il y a tant de jeux qui mériteraient Remaster ou Remake et c'est celui-ci qui a le droit ?
J'Aspyr a de meilleurs choix dans le futur
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