The Lord of the Rings : War in the North se permet un petit remaster en shadow-drop

En fouinant au fond d'un tiroir, Warner Bros est retombé sur, une vieillerie datant de 2011 et comme personne ne peut refuser un petit billet facile, un deal rapide avec Aspyr permet le shadow-drop d'un remaster sur absolument tous les supports (PC/PS5/XBS/NS2/NS1), à seulement 19,99€, et même 17,99€ pendant ces quelques jours de lancement.Et sinon c'est absolument la même chose qu'à l'époque (jusqu'au split-screen ou le online jusqu'à 3), mais avec le combo 4K/60FPS pour celles qui peuvent se le permettre.