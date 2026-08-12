GTA 6 : encore aujourd'hui, c'est l'édition à 100$ qui attire le plus les joueurs GTA 6 : encore aujourd'hui, c'est l'édition à 100$ qui attire le plus les joueurs

Lors d'une interview accordée à la CNBC, Strauss Zelnick est revenu sur les rumeurs qui sévissaient un temps sur la possibilité d'un prix de 100$ pour Grand Theft Auto VI, reconnaissant qu'ils avaient la possibilité de partir dans cette direction vu la stature du jeu, mais qu'ils ont préféré en rester au prix « classique » de 79$ afin « d'offrir aux joueurs une valeur bien supérieure à la facture ».



L'ironie ? Zelnick révèle que malgré tout cela, le plus gros des précommandes numériques est pour l'édition Ultimate justement à 100$, elle qui ne contient en complément que quelques tenues et véhicules (ainsi qu'une arme) et des boutiques exclusives. Le PDG de Take-Two reconnaît néanmoins qu'à la sortie le 19 novembre, la balance basculera sans nul doute dans l'autre sens vu qu'il a conscience que ceux qui précommandent sont « les joueurs les plus passionnés ».



Si besoin est, on rappelle que le 27 août se tiendra un programme spécial autour du jeu, exclusivement sur Netflix à 21h00, puis en accès libre pour tous sur Youtube 6h plus tard.