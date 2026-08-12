GTA 6 : encore aujourd'hui, c'est l'édition à 100$ qui attire le plus les joueurs
Lors d'une interview accordée à la CNBC, Strauss Zelnick est revenu sur les rumeurs qui sévissaient un temps sur la possibilité d'un prix de 100$ pour Grand Theft Auto VI, reconnaissant qu'ils avaient la possibilité de partir dans cette direction vu la stature du jeu, mais qu'ils ont préféré en rester au prix « classique » de 79$ afin « d'offrir aux joueurs une valeur bien supérieure à la facture ».
L'ironie ? Zelnick révèle que malgré tout cela, le plus gros des précommandes numériques est pour l'édition Ultimate justement à 100$, elle qui ne contient en complément que quelques tenues et véhicules (ainsi qu'une arme) et des boutiques exclusives. Le PDG de Take-Two reconnaît néanmoins qu'à la sortie le 19 novembre, la balance basculera sans nul doute dans l'autre sens vu qu'il a conscience que ceux qui précommandent sont « les joueurs les plus passionnés ».
Si besoin est, on rappelle que le 27 août se tiendra un programme spécial autour du jeu, exclusivement sur Netflix à 21h00, puis en accès libre pour tous sur Youtube 6h plus tard.
publié le 12/08/2026 à 07:31 par Gamekyo
100% gagnant si tu penses que les bonus valent ce prix
Les skins payants c'est vraiment l'attrape pigeon par excellence...Merci Fortnite & co
J’attends la version PC perso je ne prendrai pas sur ps5
160€ la plus grosse édition pour un jeu qui sort chaque année, je trouve que rockstar a été bon prince
Et quand je vois qu’il est au top du classement, qu’on me disent pas que les jeux sont chers lol
Mais je l'entends aussi qui joue 1-2 jeux par an se fasse un p'tit plaisir coupable avec cet investissement dans mode virtuelle... j'attendrai gentillement sa version physique Deluxe à 40 balles dans 2-3 ans
J'ai encore quelques deals et braquages à faire dans GTA online pour me payer la Supervilla...avec mes vêtements Giorgio Arnaki mouarf
mais ca n'est pas une généralité, et puis il reste aussi toujours le point que ca reste une préco et donc que le jeu peut aussi décevoir au final... la préco c'est pas un acte réfléchi dans la plupart des cas, juste de l'impulsion consommatrice
Ils mettent pas 100 e pour des cosmétiques.
On attendait LE collector physique a la hauteur de l'événement,mais apparemment les traditions se perdent.
Sortez nous un vrai truc sinon fermez la a tout jamais avec vos éditions "ultimate" y'a rien d'ultime la dedans
nyseko : c'est exactement ça, le plus drôle c'est de voir le niveau de naïveté de ces gens qui n’ont toujours pas l'air de comprendre comment fonctionne l'industrie. Le pire étant que ce tarif de 100€ pour un cheval de Troie comme GTA6 va permettre d'augmenter tranquillement le prix des jeux pour la prochaine génération, Nintendo ayant déjà fait sauter le palier de 90€ la suite sera 100€.
Les VRAIS fans deja ils achètent pas en demat.Ils mettent pas 100 e pour des cosmétiques.
Ça n'existe pas les VRAIS fans, il y a que des acheteurs.
Que vous jouez a GTA depuis le début Rockstar Game s'en branle, pire ils considère le mec qui a mis le plus d'argent comme étant fan
En tout cas 100 balles pour un jeu demat qui ne t'appartient pas... On touche vraiment le fond
La préco te donne un mois GTA+ en bonus, ainsi qu'un pack de skins Vice City Vintage.
Pas grand-chose mais juste pour dire que ce n'est pas une réservation dans le vide.
Tkt rockstar s'en branle évidemment comme toi t'es pas un fan de gears et ms s'en branle aussi
HI HAAAAAAAAAN !!
T'es aussi golmon que l'autre
Ensuite, je ne suis pas concerné par la sortie imminente de GTA VI. Mais lorsque la version PC arrivera, je ne donne pas 48 heures aux moddeurs pour proposer gratuitement des cosmétiques infiniment plus réussis que les quelques babioles virtuelles incluses dans cette édition à 100 balles. Et je ne fais même pas référence à la pléthore de contenu que produira cette même communauté dans les semaines et années qui suivront.
Donc non : jamais de la vie je ne paierai 100 euros pour un jeu, et encore moins pour un pauvre garage et trois fringues numériques.
Ce que j’explique plus haut n’est pourtant pas très compliqué : il ne s’agit pas de mes habitudes d’achat, mais de celles du grand public. Et la réalité du marché démontre, année après année, que celui-ci se fout complètement du support physique. Que cela plaise ou non aux quelques irréductibles qui prennent leur microcosme pour le monde entier.