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GTA 6 : encore aujourd'hui, c'est l'édition à 100$ qui attire le plus les joueurs
Lors d'une interview accordée à la CNBC, Strauss Zelnick est revenu sur les rumeurs qui sévissaient un temps sur la possibilité d'un prix de 100$ pour Grand Theft Auto VI, reconnaissant qu'ils avaient la possibilité de partir dans cette direction vu la stature du jeu, mais qu'ils ont préféré en rester au prix « classique » de 79$ afin « d'offrir aux joueurs une valeur bien supérieure à la facture ».

L'ironie ? Zelnick révèle que malgré tout cela, le plus gros des précommandes numériques est pour l'édition Ultimate justement à 100$, elle qui ne contient en complément que quelques tenues et véhicules (ainsi qu'une arme) et des boutiques exclusives. Le PDG de Take-Two reconnaît néanmoins qu'à la sortie le 19 novembre, la balance basculera sans nul doute dans l'autre sens vu qu'il a conscience que ceux qui précommandent sont « les joueurs les plus passionnés ».

Si besoin est, on rappelle que le 27 août se tiendra un programme spécial autour du jeu, exclusivement sur Netflix à 21h00, puis en accès libre pour tous sur Youtube 6h plus tard.
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link49
publié le 12/08/2026 à 07:31 par Gamekyo
commentaires (35)
shinz0 publié le 12/08/2026 à 07:39
Les gros fans veulent la (vraie) version complete
goldmen33 publié le 12/08/2026 à 07:46
J'ai pris sur Amazon la version de base à 50 balles on est d'accord l'upgrade sera à 20-30 balles et donc je suis gagnant si je souhaite avoir le tout ?
grundbeld publié le 12/08/2026 à 07:47
C’est un autre mot qui commence par P qu’il devrait utiliser pour qualifier ceux qui ont préco cette edition à 100e.
shanks publié le 12/08/2026 à 07:51
goldmen33
100% gagnant si tu penses que les bonus valent ce prix
sasquatsch publié le 12/08/2026 à 07:52
Les passionnés impulsifs....on connaît. Mais de la à débourser 100 balles pour un jeu avec des skins... ?!
Les skins payants c'est vraiment l'attrape pigeon par excellence...Merci Fortnite & co
negan publié le 12/08/2026 à 07:55
A voir s'il ment pas aussi.
wickette publié le 12/08/2026 à 07:56
C’est le jeu de la decennie voir plus, les gens vont pas se priver

J’attends la version PC perso je ne prendrai pas sur ps5
goldmen33 publié le 12/08/2026 à 08:04
shanks j'ai pris la version de base donc t'imagine bien que depuis le début je sais que ça vaut pas 5 balles leurs bonus à la con mais je me laisse l'option le jour J
nyseko publié le 12/08/2026 à 08:19
Take Two a très bien joué là dessus, ils ont mis une version incomplète a peine plus chère pour éviter de se faire conspuer et ils ont mis la version complète à $100 en sachant pertinemment que les joueurs allaient les défendre en mode "mais t'es pas obligé de prendre la version complète donc le jeu n'est pas effectivement à $100".
mattewlogan publié le 12/08/2026 à 08:26
Quand on voit le prochain EA FC à
160€ la plus grosse édition pour un jeu qui sort chaque année, je trouve que rockstar a été bon prince
Et quand je vois qu’il est au top du classement, qu’on me disent pas que les jeux sont chers lol
jeanouillz publié le 12/08/2026 à 08:45
shinz0 et une version physique et une version PC
sasquatsch publié le 12/08/2026 à 08:49
.ils doivent avoir assez de data pour se dire que les baleines, il y en a assez pour se permettre ce genre de produit
Mais je l'entends aussi qui joue 1-2 jeux par an se fasse un p'tit plaisir coupable avec cet investissement dans mode virtuelle... j'attendrai gentillement sa version physique Deluxe à 40 balles dans 2-3 ans
J'ai encore quelques deals et braquages à faire dans GTA online pour me payer la Supervilla...avec mes vêtements Giorgio Arnaki mouarf
keiku publié le 12/08/2026 à 08:51
il y en aura toujours des pour qui le prix n'est jamais un problème, je rappelle que les coque en or de la ps5 (sans la ps5) sont toute partie...

mais ca n'est pas une généralité, et puis il reste aussi toujours le point que ca reste une préco et donc que le jeu peut aussi décevoir au final... la préco c'est pas un acte réfléchi dans la plupart des cas, juste de l'impulsion consommatrice
shinz0 publié le 12/08/2026 à 08:51
jeanouillz une version physique
jasonduval publié le 12/08/2026 à 08:52
Les VRAIS fans deja ils preco pas du demat ????
Ils mettent pas 100 e pour des cosmétiques.

On attendait LE collector physique a la hauteur de l'événement,mais apparemment les traditions se perdent.

Sortez nous un vrai truc sinon fermez la a tout jamais avec vos éditions "ultimate" y'a rien d'ultime la dedans
tripy73 publié le 12/08/2026 à 08:53
shinz0 : c'est ça, l'édition à 100€ est la véritable version complète, l'autre étant la version charcutée qui n’a pas juste des "bonus" en moins, mais des magasins, missions, voitures qui ont été supprimés de la version complète...

nyseko : c'est exactement ça, le plus drôle c'est de voir le niveau de naïveté de ces gens qui n’ont toujours pas l'air de comprendre comment fonctionne l'industrie. Le pire étant que ce tarif de 100€ pour un cheval de Troie comme GTA6 va permettre d'augmenter tranquillement le prix des jeux pour la prochaine génération, Nintendo ayant déjà fait sauter le palier de 90€ la suite sera 100€.
negan publié le 12/08/2026 à 08:54
jasonduval publié le 12/08/2026 à 10:50
Les VRAIS fans deja ils achètent pas en demat.Ils mettent pas 100 e pour des cosmétiques.

Ça n'existe pas les VRAIS fans, il y a que des acheteurs.

Que vous jouez a GTA depuis le début Rockstar Game s'en branle, pire ils considère le mec qui a mis le plus d'argent comme étant fan
shambala93 publié le 12/08/2026 à 09:03
Preco un jeu demat…
sasquatsch publié le 12/08/2026 à 09:15
Alors il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs... Je vais vous expliquer...
En tout cas 100 balles pour un jeu demat qui ne t'appartient pas... On touche vraiment le fond
shanks publié le 12/08/2026 à 09:30
shambala93
La préco te donne un mois GTA+ en bonus, ainsi qu'un pack de skins Vice City Vintage.

Pas grand-chose mais juste pour dire que ce n'est pas une réservation dans le vide.
heracles publié le 12/08/2026 à 09:52
J'ai appris aussi que l'édition la plus chère de MW4 est aussi la plus précommandée sur le PS Store. Super l'idiocratie Les joueurs méritent vraiment de se faire dépouiller vraiment
amario publié le 12/08/2026 à 09:56
On va pas relancer le débat sur l'utilité de réserver un jeu demat.... Non non on va pas relancer ce débat
burningcrimson publié le 12/08/2026 à 10:19
grundbeld rouuuuu rouuuuu
burningcrimson publié le 12/08/2026 à 10:23
Bizarre on m'avait dit que c'était la crise et les gens pré-commandent un jeu démat à 100 euros...
yogfei publié le 12/08/2026 à 12:02
negan Exactement ce que je me suis dis c'est du marketing, il dit ca pour influencer les futurs qui vont préco le jeu... Déjà je ne comprends l'intérêt de précommander un jeu sur un store c'est quoi l'intérêt ?
wanda publié le 12/08/2026 à 12:11
Le mur de la réalité qui vient frapper la tronche de ceux qui s'offusquent du tout démat.
jobiwan publié le 12/08/2026 à 13:33
Faux : il y a une quête supplémentaire optionnelle en lien avec les cosmétiques dans cette pseudo version ultimate.
jasonduval publié le 12/08/2026 à 14:42
negan y'a une différence entre moi qui est les jeux ps1 en boîte et le collector gta 4 gta 5 rdr2 et le pnj du coin qui a pré-commande comme un golmon le jeu demat 4 mois avant .ceux qui ont fait ca de toute manière c'est les 2005 qui ont commencé gta avec le 5.

Tkt rockstar s'en branle évidemment comme toi t'es pas un fan de gears et ms s'en branle aussi
22 publié le 12/08/2026 à 15:06
grundbeld burningcrimson Sans oublier les:

HI HAAAAAAAAAN !!
ravyxxs publié le 12/08/2026 à 16:02
Sony va mourir, la PS6 va mourir...

negan publié le 12/08/2026 à 16:21
jasonduval y'a une différence entre moi qui est les jeux ps1 en boîte et le collector gta 4 gta 5 rdr2 et le pnj du coin qui a pré-commande comme un golmon le jeu

T'es aussi golmon que l'autre
sasquatsch publié le 12/08/2026 à 16:36
wanda parce que tu trouves ça normal toi? ! 100€ pour un jeu demat qui ne t'appartient pas pour des bouts de tissus colorés avec une coiffure fashion digitalisé... Je m'offusque de la bêtise humaine ça oui... Même si j'accepte que certains s'abaissent a ce Niveau... Il en faut de toutes les couleurs a tous les niveaux... Mais si c'est par millions... On ne peut qu'applaudir cette décadence... Je préfère encore les punks... Au moins eux sortaient en rue avec leur coiffure fashion
wanda publié le 12/08/2026 à 16:59
sasquatsch Si j’ai possédé de nombreuses consoles, je joue à 95 % sur PC depuis 25 ans. Mon rapport au dématérialisé est donc forcément très différent.

Ensuite, je ne suis pas concerné par la sortie imminente de GTA VI. Mais lorsque la version PC arrivera, je ne donne pas 48 heures aux moddeurs pour proposer gratuitement des cosmétiques infiniment plus réussis que les quelques babioles virtuelles incluses dans cette édition à 100 balles. Et je ne fais même pas référence à la pléthore de contenu que produira cette même communauté dans les semaines et années qui suivront.

Donc non : jamais de la vie je ne paierai 100 euros pour un jeu, et encore moins pour un pauvre garage et trois fringues numériques.

Ce que j’explique plus haut n’est pourtant pas très compliqué : il ne s’agit pas de mes habitudes d’achat, mais de celles du grand public. Et la réalité du marché démontre, année après année, que celui-ci se fout complètement du support physique. Que cela plaise ou non aux quelques irréductibles qui prennent leur microcosme pour le monde entier.
jackfrost publié le 12/08/2026 à 19:39
J'ai preco la version 20€ complète dans 5 ans
sasquatsch publié le 13/08/2026 à 17:10
wanda ok merci de ton retour détaillé et effectivement là sur pc, futurs moddeurs etc... Je l'entends mieux. Et le monde des moddeurs enrichit tellement n'importe quel jeu... C'est une communauté de rêve... Quand c'est bien fait
Gras
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Fiche descriptif
Grand Theft Auto VI
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Nom : Grand Theft Auto VI
Support : PC
Editeur : Rockstar Games
Développeur : Rockstar Games
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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