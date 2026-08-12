Pour son simulateur de taxi, Saber Interactive reconnaît l'utilisation de l'IA pour les PNJ

Pas plus tard que la semaine dernière, Saber Interactive annonçait, une sorte de simulation de taxi assez sérieux sur la forme et potentiellement rigolo dans le fond (pas les dialogues avec le PNJ), le tout en collaboration avec l'entreprise UNIGINE à l'origine du moteur du même nom, normalement spécialisée dans les outils pro.On aurait pu en rester là jusqu'à la sortie (PC/PS5/XBS, pas de date pour le moment) jusqu'à l'apparition d'une polémique : Stella Sacco a révélé sur Bluesky avoir travaillé sur le jeu il y a quelques années comme scénariste principale, pour finalement avoir été virée au profit de ChatGPT et autres IA qui serviraient également aux PNJ jusqu'au doublage.La colère se faisant grandissante, Saber est intervenu pour préciser qu'aucun remplacement de ce type n'avait été effectué dans le sens où le scénario principal était totalement fait par des « humains », mais que oui, il existait en parallèle une sorte de mode Libre dit expérimental où l'IA intervenait pour permettre un « nombre illimité de passagers ». Admettons, mais beaucoup pointent du doigt que cette précision n'est pas vraiment en adéquation avec le communiqué de presse parlant de « personnages uniques », ni le fait que la page Steam ne fait aucunement mention de l'utilisation de l'IA.