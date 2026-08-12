Pour son simulateur de taxi, Saber Interactive reconnaît l'utilisation de l'IA pour les PNJ
Pas plus tard que la semaine dernière, Saber Interactive annonçait Rideshare Simulator, une sorte de simulation de taxi assez sérieux sur la forme et potentiellement rigolo dans le fond (pas les dialogues avec le PNJ), le tout en collaboration avec l'entreprise UNIGINE à l'origine du moteur du même nom, normalement spécialisée dans les outils pro.
On aurait pu en rester là jusqu'à la sortie (PC/PS5/XBS, pas de date pour le moment) jusqu'à l'apparition d'une polémique : Stella Sacco a révélé sur Bluesky avoir travaillé sur le jeu il y a quelques années comme scénariste principale, pour finalement avoir été virée au profit de ChatGPT et autres IA qui serviraient également aux PNJ jusqu'au doublage.
La colère se faisant grandissante, Saber est intervenu pour préciser qu'aucun remplacement de ce type n'avait été effectué dans le sens où le scénario principal était totalement fait par des « humains », mais que oui, il existait en parallèle une sorte de mode Libre dit expérimental où l'IA intervenait pour permettre un « nombre illimité de passagers ». Admettons, mais beaucoup pointent du doigt que cette précision n'est pas vraiment en adéquation avec le communiqué de presse parlant de « personnages uniques », ni le fait que la page Steam ne fait aucunement mention de l'utilisation de l'IA.
Ce qui me derange, c'est qu'il devrait avoir une mention asez clair sur la jaquette ou la page sur le store, du genre, "pnj etc généré par ia"
Et une règle aussi, que plus l'ia est utilisé, moins le jeux devrait être chère.
Un jeux généré a 50% par une ia et vendu 70€, c'est de l'arnaque.
Ce qui me derange, c'est qu'il devrait avoir une mention asez clair sur la jaquette ou la page sur le store, du genre, "pnj etc généré par ia"
je ne vois pas pourquoi au final, que se soit généré ou pas par ia ca ne change rien au jeu, ce n'est que du graphisme et les graphisme peuvent se voir avant d'acheter le jeu... donc si les gens achète c'est que visuellement ca leur convient, et je vais dire c'est même pareil pour les autres point, que se soit les doublages ou les dialogues...
quand tu roule en voiture tu retrace la vie de l'arbre qui c'est transformer en pétrole ?
bref ce qui compte c'est le résultat par le processus de création, si le résultat est bon, je mettrais le prix, si le résultat est mauvais non, peu importe que ce soit 5 ou 5000 personne qu'il l'ont creer...
donc j'attribue un prix a un résultat... c'est pareil quand je vais manger au resto...
Pour une fois on est totalement d'accord.
Seul le résultat compte.
Donc finis le métier de devellopeur, de désigner, etc etc.
Avec l'ia, n'importe qui peut généré un jeux ou autre.
Alors on va vers le chômage de masse.
J'espère que les développeurs des ia on mis des cheval de troi , car quand eux aussi seront viré, il faudra un moyen de se débarrasser de l'ia.
Regarde le film avec Will Smith sur les robots, ia intelligence artificielle ou quelque chose comme ça.
Dieu crée l'homme.
L'homme tue dieu
L'homme crée l'ia
L'ia tue L'homme
Quel belle époque, a quand les robots pour maintenir l'ordre, qui ne feront aucune distinction et fera régner la terreur....
On va vers le soulèvement des peuples a ne pas douter.
tu mélanges fictions et réalité... il faut rester réaliste et ne pas succomber a ses peur (ou inversement ses fantasme)
L'ia ne pourra jamais opérer un patient. L'ia ne pourra pas faire des baguettes, l'ia sans électricité ou data center n'existera tous simplement plus.
Suffit de 1 seul loi, 1 seul.
Et crois moi qu'une lois sera votée dans le futur pour limiter l'impact de l'ia dans l'industrie.
Car quand les gouvernements auront des dizaines de million de chômeurs, sa va devenir un problème.
Je dit ça pour l'avenir, sauf si ils on prévu d'exterminer 95% de la population....
Les gilets jaune a côté sera rien comparé au million de personnes qui manifesteront dans un avenir proche.
ah bon tu peux me citer des exemple concret ?
Car quand les gouvernements auront des dizaines de million de chômeurs, sa va devenir un problème.
ca devait déja être le cas quand les pc sont arriver sur le marché, j'ai l'impression d'entendre un vieux de 60 ans quand j'en avait 10, avec les même argument qu'a l'époque...
la société se régule toujours, le taux de chomage aujourd'hui est plus bas qu'il y a 30 ans et pourtant la population a pris plus de 5 millions de personne en plus comparer a l'époque...
les gens doivent arreter comme je le dis de prendre leur fiction pour des réalité, les film c'est les film, la réalité ca n'est pas les films et ca ne l'a jamais été...
si des gens perdent leur travail ils en trouveront d'autre c'est comme ca que ca marche et c'est comme ca que ca a toujours marché...