Phantom Blade Zero : gameplay, prix et State of Play
S-Game a balancé une bonne partie de la sauce pour ce qui concerne son Phantom Blade Zero (29 octobre, PC/PS5) avec tout d'abord une large vidéo de gameplay et une ouverture des précommandes pour apprendre que le jeu ne coûtera « que » 69,99€, et 79,99€ dans son édition Deluxe ajoutant une poignée de skins.
En complément :
- State of Play dédié programmé le 17 août (à 4h00 du matin chez nous, super).
- Donnie Yen présent, aussi bien en consultant pour les chorégraphies qu'en incarnant l'antagoniste (?) Mo Yuan.
Les DMC-like (et souls-like), perfect parry, mash des boutons pendant des heures, c’est bon quoi
DMC V et god of war 2018 ont totalement reprogrammé l’industrie de l’action et c’est normal ils sont geniaux..juste que bon surtout les studios Asiatiques c’est que ça presque et la DA homogène n’arrange rien
perse9 je suis d'accord, Sekiro reste imbattable 7 ans plus tard.