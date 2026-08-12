Phantom Blade Zero : gameplay, prix et State of Play

S-Game a balancé une bonne partie de la sauce pour ce qui concerne son(29 octobre, PC/PS5) avec tout d'abord une large vidéo de gameplay et une ouverture des précommandes pour apprendre que le jeu ne coûtera « que » 69,99€, et 79,99€ dans son édition Deluxe ajoutant une poignée de skins.En complément :- State of Play dédié programmé le 17 août (à 4h00 du matin chez nous, super).- Donnie Yen présent, aussi bien en consultant pour les chorégraphies qu'en incarnant l'antagoniste (?) Mo Yuan.