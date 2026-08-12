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Phantom Blade Zero : gameplay, prix et State of Play
S-Game a balancé une bonne partie de la sauce pour ce qui concerne son Phantom Blade Zero (29 octobre, PC/PS5) avec tout d'abord une large vidéo de gameplay et une ouverture des précommandes pour apprendre que le jeu ne coûtera « que » 69,99€, et 79,99€ dans son édition Deluxe ajoutant une poignée de skins.

En complément :

- State of Play dédié programmé le 17 août (à 4h00 du matin chez nous, super).
- Donnie Yen présent, aussi bien en consultant pour les chorégraphies qu'en incarnant l'antagoniste (?) Mo Yuan.

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alucardhellsing, ouken
publié le 12/08/2026 à 07:17 par Gamekyo
commentaires (9)
saram publié le 12/08/2026 à 07:22
Toujours pas de préco en physique par contre.
vers0 publié le 12/08/2026 à 07:36
Day one pour moi
shanks publié le 12/08/2026 à 07:40
J'imagine que le State of Play servira à dévoiler le fameux endgame sauf s'ils ont annulé le truc.
wickette publié le 12/08/2026 à 07:58
Totalement overdose de ces jeux

Les DMC-like (et souls-like), perfect parry, mash des boutons pendant des heures, c’est bon quoi

DMC V et god of war 2018 ont totalement reprogrammé l’industrie de l’action et c’est normal ils sont geniaux..juste que bon surtout les studios Asiatiques c’est que ça presque et la DA homogène n’arrange rien
alucardhellsing publié le 12/08/2026 à 08:53
ouken publié le 12/08/2026 à 11:58
Sur PC au max direct sans compromis il défonce day one
perse9 publié le 12/08/2026 à 12:56
wickette le pire c'est que aucun n'arrive à la cheville de sekiro..
zekk publié le 12/08/2026 à 14:04
wickette
soulfull publié le 13/08/2026 à 06:28
wickette c'est vrai mais je prefère encore ce genre aux Open World Insipides . Dmc V avait déjà une base solide aprés le 3/4 mais Gow 2018 par contre a su innover et devenir culte.Sinon Stellar blade était excellent je trouve

perse9 je suis d'accord, Sekiro reste imbattable 7 ans plus tard.
Gras
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Fiche descriptif
Phantom Blade Zero
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Nom : Phantom Blade Zero
Support : PC
Editeur : S-Games
Développeur : S-Games
Genre : action
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