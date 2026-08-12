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Helldivers II : nouvelle mise à jour de contenu + débarquement surprise dans le PS Plus Extra
Petite surprise pour les retardataires, Helldivers II débarque aujourd'hui par surprise sur le service PlayStation Plus à partir du palier Extra afin de rameuter davantage de vaillants soldats pour l'effort de guerre.

Et ça tombe bien car simultanément, ce GAAS à succès de PlayStation (phénomène rare) accueille sa MAJ 7.0.0 avec pour les principales lignes :

- Nouveau type de missions intégrant des troupes de PNJ alliés
- On pourra utiliser le nouvel équipement de ces derniers
- 2 nouveaux ennemis spéciaux
- Rehausse du grade max (300 au lieu de 150)
- Possibilité « d'équiper » 8 emotes au lieu de 4
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idd, shinz0, spartan1985
publié le 12/08/2026 à 12:33 par Gamekyo
commentaires (2)
sasquatsch publié le 12/08/2026 à 16:29
Ah ca tombe bien car j'avais revendu le jeu pour 25€ après avoir vaillamment défendu les droits des terriens et propager le bonheur de l'humanité au sein de la galaxie et ai loupé les nouvelles maps...
spartan1985 publié le 12/08/2026 à 22:50
Ca aurait eut de la gueule de la coop' avec plusieurs escouades de joueurs.
Un jour peut être, sur le III.
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Helldivers II
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Nom : Helldivers II
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Arrowhead Game Studios
Genre : action
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