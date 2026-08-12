Helldivers II : nouvelle mise à jour de contenu + débarquement surprise dans le PS Plus Extra Helldivers II : nouvelle mise à jour de contenu + débarquement surprise dans le PS Plus Extra

Petite surprise pour les retardataires, Helldivers II débarque aujourd'hui par surprise sur le service PlayStation Plus à partir du palier Extra afin de rameuter davantage de vaillants soldats pour l'effort de guerre.



Et ça tombe bien car simultanément, ce GAAS à succès de PlayStation (phénomène rare) accueille sa MAJ 7.0.0 avec pour les principales lignes :



- Nouveau type de missions intégrant des troupes de PNJ alliés

- On pourra utiliser le nouvel équipement de ces derniers

- 2 nouveaux ennemis spéciaux

- Rehausse du grade max (300 au lieu de 150)

- Possibilité « d'équiper » 8 emotes au lieu de 4