Helldivers II : nouvelle mise à jour de contenu + débarquement surprise dans le PS Plus Extra
Petite surprise pour les retardataires, Helldivers II débarque aujourd'hui par surprise sur le service PlayStation Plus à partir du palier Extra afin de rameuter davantage de vaillants soldats pour l'effort de guerre.
Et ça tombe bien car simultanément, ce GAAS à succès de PlayStation (phénomène rare) accueille sa MAJ 7.0.0 avec pour les principales lignes :
- Nouveau type de missions intégrant des troupes de PNJ alliés
- On pourra utiliser le nouvel équipement de ces derniers
- 2 nouveaux ennemis spéciaux
- Rehausse du grade max (300 au lieu de 150)
- Possibilité « d'équiper » 8 emotes au lieu de 4
publié le 12/08/2026 à 12:33 par Gamekyo
Un jour peut être, sur le III.