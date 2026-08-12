Ghost of Yotei : une Complete Edition, avec le renfort d'une extension solo et un mode inédit

un bon jeu de bagnoles

Le planning de fin d'année était censé être bouclé (à un jeu Nintendo près dont on attend toujours la date officielle) mais PlayStation vient d'y placer une « Complete Edition » de, précisément pour le 1er octobre.Le coeur de cette proposition sera la présence d'une extension solo,(vendue à part pour ceux qui possèdent déjà le jeu de base), proposant une nouvelle zone « dans le présent » mais également un focus sur le passé d'Atsu au travers de nombreux flashbacks.Outre cela, et le mode multi directement intégré, nous aurons également droit àun mode roguelite sur lequel Sucker Punch reviendra plus tard, mais on sait déjà que l'on pourra y jouer d'autres personnages.Les prix :- 80€ la Complete Edition- 15€ le pack incluant l'extension et le mode roguelite