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Ghost of Yotei : une Complete Edition, avec le renfort d'une extension solo et un mode inédit
Le planning de fin d'année était censé être bouclé (à un jeu Nintendo près dont on attend toujours la date officielle) mais PlayStation vient d'y placer une « Complete Edition » de Ghost of Yotei, précisément pour le 1er octobre.

Le coeur de cette proposition sera la présence d'une extension solo, Echoes of Sekigahara (vendue à part pour ceux qui possèdent déjà le jeu de base), proposant une nouvelle zone « dans le présent » mais également un focus sur le passé d'Atsu au travers de nombreux flashbacks.

Outre cela, et le mode multi directement intégré, nous aurons également droit à Most Wanted, un bon jeu de bagnoles un mode roguelite sur lequel Sucker Punch reviendra plus tard, mais on sait déjà que l'on pourra y jouer d'autres personnages.

Les prix :
- 80€ la Complete Edition
- 15€ le pack incluant l'extension et le mode roguelite

  • Ghost of Yotei : une Complete Edition, avec le renfort d'une extension solo et un mode inédit
  • Ghost of Yotei : une Complete Edition, avec le renfort d'une extension solo et un mode inédit
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publié le 12/08/2026 à 16:08 par Gamekyo
commentaires (22)
djfab publié le 12/08/2026 à 16:14
Voilà une belle surprise, encore de l'exclu PS5 (l'extension solo) peu de temps après Wolverine ! Trop hâte de faire cette extension !!
stardustx publié le 12/08/2026 à 16:15
Et une version PC pour marquer le coup ! (non je déconne)
adelf publié le 12/08/2026 à 16:22
Si y'a une version physique j'en profiterais pour la prendre, je l'ai pas encore fait celui là.
vers0 publié le 12/08/2026 à 16:25
Je ferai le dlc avec plaisir .
aerithlazyqueen publié le 12/08/2026 à 16:35
je prend que si y a physique mais trop chére le prix
spartan1985 publié le 12/08/2026 à 16:37
Je l'ai lâché, pas trop accroché alors que j'ai bien aimé Tsushima, j'ai sûrement fait l'erreur d'enchaîner les deux.
icebergbrulant publié le 12/08/2026 à 16:41
Dois-je oser perdre ma salive en demandant si une vraie version physique (tout sur le disque) de cette Complete Edition est prévue, comme l’était la Complete Edition de Ghost Of Tsushima ?!
mattewlogan publié le 12/08/2026 à 16:45
Cool
maxx publié le 12/08/2026 à 16:52
Oh! Très bonne surprise cette extension solo! Hé ben je vais carrément me l'a prendre j'ai adoré cette suite
guiguif publié le 12/08/2026 à 17:02
icebergbrulant adelf aerithlazyqueen Ya bien une version physique, mais c'est un code pour les DLC
adelf publié le 12/08/2026 à 17:37
guiguif Arf
icebergbrulant publié le 12/08/2026 à 17:53
guiguif Merci pour l’info
bogsnake publié le 12/08/2026 à 18:01
guiguif Mouais autant acheter / garder l'édition standard physique et prendre l'Upgrade sur le PSN
aerithlazyqueen publié le 12/08/2026 à 18:41
guiguif le jeu de base est dispo en physique oui mais ça attendra que il drop à 40 euros
bebber publié le 12/08/2026 à 18:51
guiguif qu'est ce qui te le dit du coup ?
guiguif publié le 12/08/2026 à 18:56
bebber Available via patch 2.0 or later.
Internet connection and account for Playstation required to download.
bebber publié le 12/08/2026 à 19:05
C'est annoncé pour la version physique ?
Rofl encore une qui sert a rien dans ce cas même si pas surprenant avec leurs dernières annonces
tripy73 publié le 12/08/2026 à 20:30
stardustx : il finira sur PC d'une manière ou d'une autre
soulfull publié le 12/08/2026 à 21:08
J'avais oublié que je le possédais. Du coup je vais renoncer à Marvel's Wolverine et le faire à la place.
k13a publié le 12/08/2026 à 23:58
Toujours part terminé, je n'arrive pas à embarquer dans l'histoire pourtant j'ai adoré Ghost of Tushima. Je pense m'y remettre bientôt, je vais lui laisser une deuxième chance.
niflheim publié le 13/08/2026 à 06:50
tripy73 non non non non non, on compte sur toi pour acheter la Complete Edition en physique monsieur le défenseur du physique et non pas sur Steam OU TU NE SERAS PAS PROPRIETAIRE

VOUS NE POSSEDEREZ RIEN ET VOUS SEREZ HEUREUX

guiguif pour Ghost of Tsushima Director's Cut sur PS5, il n'y avait pas de code https://www.youtube.com/watch?v=cn6RdFknyTc je peux le confirmer, je l'ai aussi
sph1x publié le 13/08/2026 à 13:58
Sony se fout de nous.
Version physique c'est vite dit, les dlc sont à télécharger avec connexion et compte obligatoire contrairement à la version définitive de Ghost of tsushima.
Putain mais arrêter d'appeler ça une version complète.

Encore une raison de pourrir Sony
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Ghost of Yotei
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Nom : Ghost of Yotei
Support : Playstation 5
Editeur : PlayStation Studios
Développeur : Sucker Punch
Genre : action-aventure
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