Ghost of Yotei : une Complete Edition, avec le renfort d'une extension solo et un mode inédit
Le planning de fin d'année était censé être bouclé (à un jeu Nintendo près dont on attend toujours la date officielle) mais PlayStation vient d'y placer une « Complete Edition » de Ghost of Yotei, précisément pour le 1er octobre.
Le coeur de cette proposition sera la présence d'une extension solo, Echoes of Sekigahara (vendue à part pour ceux qui possèdent déjà le jeu de base), proposant une nouvelle zone « dans le présent » mais également un focus sur le passé d'Atsu au travers de nombreux flashbacks.
Outre cela, et le mode multi directement intégré, nous aurons également droit à Most Wanted, un bon jeu de bagnoles un mode roguelite sur lequel Sucker Punch reviendra plus tard, mais on sait déjà que l'on pourra y jouer d'autres personnages.
Les prix :
- 80€ la Complete Edition
- 15€ le pack incluant l'extension et le mode roguelite
Internet connection and account for Playstation required to download.
Rofl encore une qui sert a rien dans ce cas même si pas surprenant avec leurs dernières annonces
VOUS NE POSSEDEREZ RIEN ET VOUS SEREZ HEUREUX
guiguif pour Ghost of Tsushima Director's Cut sur PS5, il n'y avait pas de code https://www.youtube.com/watch?v=cn6RdFknyTc je peux le confirmer, je l'ai aussi
Version physique c'est vite dit, les dlc sont à télécharger avec connexion et compte obligatoire contrairement à la version définitive de Ghost of tsushima.
Putain mais arrêter d'appeler ça une version complète.
Encore une raison de pourrir Sony