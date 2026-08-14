Neo Berlin 2087 : la bande-annonce annuelle

Tout comme en 2023, 2024 et 2025,sort de l'ombre pile pour la période GamesCom avec une bande-annonce dont l'aspect une nouvelle fois « micro scènes » n'aide pas trop à la confiance, encore moins après l'affairequi usait aussi de cette stratégie marketing.Une annonce complémentaire tout de même : la date de lancement est désormais fixée à 2028 (PC/PS5/XBS), et on ne peut qu'espérer trouver la qualité attendue dans ce jeu d'action/enquête évidemment situé à Berlin, évidemment en 2087, dans une dystopie où la technologie de pointe profite aux plus riches pendant que la plèbe se contente du reste et surtout du défectueux, jusqu'à causer quelques rebellions de la part de certains androïdes. On y incarnera le détective Nolan (à la recherche de la fille du chef de la police) qui bénéficie de la faculté de pouvoir « lire » le passé des victimes décédées.Et bref, vu la période de sortie annoncée... rendez-vous à la GamesCom 2027 pour une autre bande-annonce.