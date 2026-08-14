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Neo Berlin 2087 : la bande-annonce annuelle
Tout comme en 2023, 2024 et 2025, NEO Berlin 2087 sort de l'ombre pile pour la période GamesCom avec une bande-annonce dont l'aspect une nouvelle fois « micro scènes » n'aide pas trop à la confiance, encore moins après l'affaire MindsEye qui usait aussi de cette stratégie marketing.

Une annonce complémentaire tout de même : la date de lancement est désormais fixée à 2028 (PC/PS5/XBS), et on ne peut qu'espérer trouver la qualité attendue dans ce jeu d'action/enquête évidemment situé à Berlin, évidemment en 2087, dans une dystopie où la technologie de pointe profite aux plus riches pendant que la plèbe se contente du reste et surtout du défectueux, jusqu'à causer quelques rebellions de la part de certains androïdes. On y incarnera le détective Nolan (à la recherche de la fille du chef de la police) qui bénéficie de la faculté de pouvoir « lire » le passé des victimes décédées.

Et bref, vu la période de sortie annoncée... rendez-vous à la GamesCom 2027 pour une autre bande-annonce.

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adamjensen, ootaniisensei
publié le 14/08/2026 à 07:31 par Gamekyo
commentaires (5)
adamjensen publié le 14/08/2026 à 07:54
J’ai pas mal d’espoir pour ce jeu.
J’espère que ce ne sera pas un pétard mouillé.
vyse publié le 14/08/2026 à 08:55
ah oui l'ampleur a changé ! les décors les animations ! on sent que y'a eu du travail sur la partie level / ambiance depuis un an ! plus qu'a finaliser ; bon on sent quand meme qu'on sera dans quelque chose de tres confiné a la deux ex HR et MD
vers0 publié le 14/08/2026 à 09:01
Dans ma wishlist depuis son annonce
amario publié le 14/08/2026 à 09:19
Tout ceci peut-être très bien généré sous IA maintenant.
taiko publié le 14/08/2026 à 11:35
Ça a l'air nul
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Fiche descriptif
Neo Berlin 2087
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Nom : Neo Berlin 2087
Support : PC
Editeur : Elysium Game Studio
Développeur : Elysium Game Studio
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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