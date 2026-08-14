Pour remercier Night School du succès surprise de Unhinged, Netflix annonce fermer le studio

En 2021, nous étions dans ce que l'on appelle l'ère « post-COVID », quand de trop nombreux investisseurs se sont enflammés sur le potentiel du marché JV sans saisir que si le média avait connu un énorme boost de revenus, c'était peut-être tout simplement parce que les gens cherchaient à s'occuper lorsqu'ils étaient confinés chez eux.Depuis, la bulle spéculative a explosé, causant des licenciements en surnombre et tout un tas de fermetures, dont aujourd'hui celle de Night School Studio (), racheté par Netflix… en 2021. Une bien mauvaise surprise vu que l'équipe venait de livrer, une expérience interactive qui a connu un énorme succès sur la plate-forme VOD et une soudaine volonté de l'entreprise sur une future démocratisation de ce type de proposition. Mais pas avec ceux qui ont permis cela visiblement…Moonloot Games fait également partie des victimes, mais sans jamais avoir eu le temps de sortir quelque chose.