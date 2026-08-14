Pokémon Pokopia atteint les 5 millions de ventes

On le pensait bien au-dessus de cela avec l'apport du Japon, mais finalement, la Pokemon Company déclare officiellement quetourne actuellement à 5 millions de ventes à travers le monde depuis son lancement le 5 mars (exclusivement sur Switch 2). Suffisant néanmoins pour en faire le deuxième plus gros succès de la machine actuellement côté first-party, devant(4,77 millions au référencement arrêté le 30 juin).Une belle performance, mais on notera donc un net recul des ventes au Japon où le titre avait tapé le million en seulement 4 jours, et depuis (5 mois) seulement 300.000 unités supplémentaires.