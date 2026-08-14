recherche
News / Blogs
Pokémon Pokopia atteint les 5 millions de ventes
On le pensait bien au-dessus de cela avec l'apport du Japon, mais finalement, la Pokemon Company déclare officiellement que Pokémon Pokopia tourne actuellement à 5 millions de ventes à travers le monde depuis son lancement le 5 mars (exclusivement sur Switch 2). Suffisant néanmoins pour en faire le deuxième plus gros succès de la machine actuellement côté first-party, devant Donkey Kong Bananza (4,77 millions au référencement arrêté le 30 juin).

Une belle performance, mais on notera donc un net recul des ventes au Japon où le titre avait tapé le million en seulement 4 jours, et depuis (5 mois) seulement 300.000 unités supplémentaires.

1
Qui a aimé ?
link49
publié le 14/08/2026 à 08:02 par Gamekyo
commentaires (10)
shanks publié le 14/08/2026 à 08:05
Quand même fou l'écart entre l'occident et le Japon pour les ventes sur la longueur.

Depuis le lancement :
- Occident : + 200%
- Japon : +30%
cyr publié le 14/08/2026 à 08:07
"la Pokemon Company décllaire"

Sinon 5 million sur un parc de 20 million, c'est 1/4. Pas mal.

Mais perso j'ai pas accrocher et j'ai pas envie de relancer ma partie.....manque quelque chose....des poke ball?
rocan publié le 14/08/2026 à 08:12
Pokémon tape toujours des ventes stratosphériques au lancement puis s'effondre rapidement, pour se vendre de manière continue sur toute la vie de la console. Pokopia va terminer entre 10 et 15 millions.
cyr publié le 14/08/2026 à 08:34
rocan peut être pas, c'est même pas un spin off. C'est juste un jeux avec un skin de pokemon.

Et le perso du joueur, il fait flipper je trouve.
rufus publié le 14/08/2026 à 08:55
shanks cyr rocan Ça serait intéressant de comparer avec Minecraft quand il sortira sur Switch 2. Après bien-sûr il y a déjà les ventes faites sur Switch 1 et de savoir si il y a un upgrade payant ou gratuit... Parce que ça ce trouve les Japonais attendent Minecraft Switch 2 ce qui expliquerait les ventes moindres
cyr publié le 14/08/2026 à 09:26
rufus y a un opus de prévu sur switch2 qui va sortir prochainement. J'ai vu la fiche sur l'eshop.
aeris201 publié le 14/08/2026 à 09:26
Une belle performance, mais on notera donc un net recul des ventes au Japon où le titre avait tapé le million en seulement 4 jours, et depuis (5 mois) seulement 300.000 unités supplémentaires.

C'est toujours largement mieux que DB Builders car ni le premier ni le second ont atteint le million au Japon alors qu'ils sont multi supports et dans un territoire ou la popularité de Dragon Quest est comparable a celle de Pokemon
rocan publié le 14/08/2026 à 09:31
cyr Haha oui le perso est étrange. Il est classé en spin-off je crois.
ratchet publié le 14/08/2026 à 12:34
Excellent le jeu en même temps
zerdow publié le 14/08/2026 à 14:43
cyr ratchet mon frère est en voyage au Japon , il c’est pris une Switch 2 pour Pokopia. Le jeu est très vendeur ! Dommage pour ma part de l’avoir proposé en GKC , mais bon au moins j’ai pu l’avoir en occasion , pas comme les prochains jeux sur Play « le vrai physique c’est sur PlayStation » qu’on entendait y’a pas si longtemps
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Pokemon Pokopia
2
Ils aiment
Nom : Pokemon Pokopia
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Game Freak
Genre : simulation et gestion
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo