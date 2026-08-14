Pokémon Pokopia atteint les 5 millions de ventes

On le pensait bien au-dessus de cela avec l'apport du Japon, mais finalement, la Pokemon Company déclare officiellement que Pokémon Pokopia tourne actuellement à 5 millions de ventes à travers le monde depuis son lancement le 5 mars (exclusivement sur Switch 2). Suffisant néanmoins pour en faire le deuxième plus gros succès de la machine actuellement côté first-party, devant Donkey Kong Bananza (4,77 millions au référencement arrêté le 30 juin).
Une belle performance, mais on notera donc un net recul des ventes au Japon où le titre avait tapé le million en seulement 4 jours, et depuis (5 mois) seulement 300.000 unités supplémentaires.
Depuis le lancement :
- Occident : + 200%
- Japon : +30%
Sinon 5 million sur un parc de 20 million, c'est 1/4. Pas mal.
Mais perso j'ai pas accrocher et j'ai pas envie de relancer ma partie.....manque quelque chose....des poke ball?
Et le perso du joueur, il fait flipper je trouve.
C'est toujours largement mieux que DB Builders car ni le premier ni le second ont atteint le million au Japon alors qu'ils sont multi supports et dans un territoire ou la popularité de Dragon Quest est comparable a celle de Pokemon