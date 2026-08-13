Hellraiser Revival : 14 minutes de gameplay

C'est via IGN que Saber Interactive fait un peu la promo de son attirantavec 14 minutes de gameplay issues du début de cette aventure horrifique 100 % solo, sorte de mélange assumé entre lesrécents et ce bon vieux, en plus crade, en plus gore.La sortie reste prévue pour le 8 octobre, et si la durée de vie peut paraître un peu juste (les développeurs parlent de quelque chose entre 7 et 10h), le prix proposé sera heureusement plus doux que la norme, 39,99€ précisément, et au moins, ça a le mérite de changer des multi asymétrique.