Hellraiser Revival : 14 minutes de gameplay

C'est via IGN que Saber Interactive fait un peu la promo de son attirant Clive Barker's Hellraiser Revival avec 14 minutes de gameplay issues du début de cette aventure horrifique 100 % solo, sorte de mélange assumé entre les Resident Evil récents et ce bon vieux Condemned, en plus crade, en plus gore.
La sortie reste prévue pour le 8 octobre, et si la durée de vie peut paraître un peu juste (les développeurs parlent de quelque chose entre 7 et 10h), le prix proposé sera heureusement plus doux que la norme, 39,99€ précisément, et au moins, ça a le mérite de changer des multi asymétrique.
Et sinon, HBO, c’est quand vous voulez pour donner des nouvelles de la série.