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Hellraiser Revival : 14 minutes de gameplay
C'est via IGN que Saber Interactive fait un peu la promo de son attirant Clive Barker's Hellraiser Revival avec 14 minutes de gameplay issues du début de cette aventure horrifique 100 % solo, sorte de mélange assumé entre les Resident Evil récents et ce bon vieux Condemned, en plus crade, en plus gore.

La sortie reste prévue pour le 8 octobre, et si la durée de vie peut paraître un peu juste (les développeurs parlent de quelque chose entre 7 et 10h), le prix proposé sera heureusement plus doux que la norme, 39,99€ précisément, et au moins, ça a le mérite de changer des multi asymétrique.

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publié le 13/08/2026 à 21:15 par Gamekyo
commentaires (4)
guiguif publié le 13/08/2026 à 22:22
mattewlogan publié le 14/08/2026 à 08:39
Hmmm Nop for me
madmovies publié le 14/08/2026 à 12:00

Et sinon, HBO, c’est quand vous voulez pour donner des nouvelles de la série.
nobleswan publié le 14/08/2026 à 13:23
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Clive Barker's Hellraiser : Revival
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Nom : Clive Barker's Hellraiser : Revival
Support : PC
Editeur : Saber Interactive
Développeur : Saber Interactive
Genre : survival horror
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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