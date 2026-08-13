Sonic Frontiers, c'est 5 millions de ventes Sonic Frontiers, c'est 5 millions de ventes

Bientôt 4 ans après son lancement, Sonic Frontiers continue d'attirer quelques curieux et vient d'ailleurs de dépasser les 5 millions de ventes. Faute de teasing pour une suite de toute façon très probable (mais quand ?), les développeurs fêtent ce nouveau palier avec une MAJ gratuite pour s'équiper des pompes de Sonic Adventure 2. La folie.



On retournera attendre quelque chose de plus consistant pour le hérisson bleu, ou en tout cas autre chose qu'une arrivée dans la boutique Fortnite dans le cadre de la nouvelle saison axée autour de l'univers JV.