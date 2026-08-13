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Sonic Frontiers, c'est 5 millions de ventes
Bientôt 4 ans après son lancement, Sonic Frontiers continue d'attirer quelques curieux et vient d'ailleurs de dépasser les 5 millions de ventes. Faute de teasing pour une suite de toute façon très probable (mais quand ?), les développeurs fêtent ce nouveau palier avec une MAJ gratuite pour s'équiper des pompes de Sonic Adventure 2. La folie.

On retournera attendre quelque chose de plus consistant pour le hérisson bleu, ou en tout cas autre chose qu'une arrivée dans la boutique Fortnite dans le cadre de la nouvelle saison axée autour de l'univers JV.
  • Sonic Frontiers, c'est 5 millions de ventes
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tynokarts
publié le 13/08/2026 à 17:24 par Gamekyo
commentaires (7)
pimoody publié le 13/08/2026 à 17:37
La folie, ce serait une update décente pour la version Switch 2 et, au demeurant, au moins une upgrade payante à prix doux pour ceux qui ont la version Switch 1.
magneto860 publié le 13/08/2026 à 18:53
La proposition est originale pour un Sonic. Logique que ça attire des curieux.
sussudio publié le 13/08/2026 à 19:04
Le Sonic préféré de mon fils
rendan publié le 13/08/2026 à 20:06
Il est excellent après et les musiques du caviar
parliz publié le 13/08/2026 à 21:32
Je pense depuis longtemps que les environnements vastes et étendus c'est la solution pour les Sonic 3D, pour combiner la vitesse tout en restant assez jouable, mais il y a quand même des choses qui vont pas dans ce Sonic Frontiers comme les mécanismes posés comme ça dans le décor sans harmonie avec les environnements et les mouvements de Sonic peu adaptés a cette nouvelle formule (pourtant il y a plein d'idées a piocher dans les anime Sonic, les intros etc), et puis le design et le style du Sonic moderne j'ai jamais vraiment accroché, ça aurait été bien qu'il y ait du changement à ce niveau aussi.
kikoo31 publié le 13/08/2026 à 21:45
parliz j avoue les looping tout pourri qui apparaissent d'un coup et le tout en volant
ça déconcerte

oui putain c'est un putain d'hérisson bleu qui va à 500 km/h mais un peu d'effort sur le level design ça serait pas en trop
nemaydu69 publié le 14/08/2026 à 01:45
J'ai détesté... ????
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Sonic Frontiers
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Nom : Sonic Frontiers
Support : PC
Editeur : Sega
Développeur : Sonic Team
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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