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Resonance : A Plague Tale Legacy s'offre un Story Trailer et du gameplay action
Autre jeu de ce mois d'août, et par chance quand les grandes chaleurs seront normalement derrière nous, Resonance : A Plague Tale Legacy se placera le 27 août (PC, PS5, XBS, Game Pass) et se montre un peu plus aujourd'hui avec un Story Trailer et une vidéo plus axée sur les combats.

Car à l'instar de Senua chez Ninja Theory (si le projet voit le jour), Resonance est une tentative d'ouvrir la franchise A Plague Tale à un plus large public avec une nouvelle héroïne, un nouveau cadre et surtout une orientation bien plus action. Bonne chance néanmoins tant sur ce secteur, la concurrence ne fait preuve d'aucune pitié.



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ouken, yogfei, bourbon, djfab, tynokarts
publié le 13/08/2026 à 08:02 par Gamekyo
commentaires (21)
shanks publié le 13/08/2026 à 08:03
Quelle erreur de la part d'Asobo...
Le jeu coche toutes les cases qui vont le conduire à l'échec commercial, à une époque où le moindre faux pas peut coûter cher...
mattewlogan publié le 13/08/2026 à 08:08
shanks c’est surtout la période juste avant tous les gros blockbuster
Moi par exemple clairement je vais faire l’impasse, il sera certainement dans un abonnement PlayStation à un moment donné
Et pour les joueurs Microsoft, c’est déjà le cas avec le game pass
shanks publié le 13/08/2026 à 08:13
mattewlogan
Même en dehors du calendrier, c'est tout ce que le jeu dégage : héroïne random, graphismes random, contexte random...

Pas mauvais mais sans éclat, et à notre époque, ça ne pardonne pas. Je sais bien que ce n'est pas le même "style" mais dans le thème purement "action", comment tu compte exister avec ça face à Onimusha et Phantom Blade Zero ?

Il suffit de voir Banishers (de Focus également tiens).
Le jeu était sympa, sorte de GOW à budget moyen, mais ça se laissait jouer, et en plus sorti dans de meilleures conditions (durant un printemps tout sauf embouteillé). Bah ça a fait un flop.

Et celui-là fera un flop également.
thauvinho publié le 13/08/2026 à 08:14
Je pense qu'ils ont déjà du bien limiter la casse avec le Day1 GamePass.

Moi perso c'est Day One sur Steam, il sort à "petit" prix en plus donc j'imagine pas un énorme budget, le risque doit être moindre pour eux.
apollokami publié le 13/08/2026 à 08:16
shanks Je ne comprends pas non plus...
C'est peut-être une façon de tester un gameplay plus action pour le prochain vrai A Plague Tale car c'est vraiment le gros point noir de la série.
akinen publié le 13/08/2026 à 08:16
J'serai vraiment étonné qu'il fonctionne.

shanks Comme tu dis, il fait suite à tous les autres qui ont cochés les mêmes cases. A qui s'adresse ce jeu? Pourquoi ne pas reprendre le concept "the last of us avec des gamins" dans un autre pays ou une autre époque?

Genre j'sais pas, l'egypte, les momies, les scarabés mangeurs de chair à quelques mois/années d'un retour de la momie au ciné (#Brendan Fraser)?
shanks publié le 13/08/2026 à 08:19
akinen
Clairement.
A Plague Tale était imparfait dans son gameplay, mais dégageait quelque chose dans son cadre, sa volonté de narration et cette fameuse gestion des rats encore impressionnante aujourd'hui.

C'est sur ça qu'il fallait s'appuyer, quitte à faire un changement de cadre (pas con pour l'Egypte et les scarabées) et s'ils savent pas améliorer la discrétion, alors partir dans des énigmes intéressantes.
akinen publié le 13/08/2026 à 08:25
shanks Ils se raviseront sur un prochain (si le studio ne ferme pas suite à cet échec programmé)
ouken publié le 13/08/2026 à 09:08
Moi c'est day one obligé j'adore
sasquatsch publié le 13/08/2026 à 09:19
Moi j'attendrai le BF a 35-40€
Et le cadre m'intrigue bien plus qu'un banisher
aozora78 publié le 13/08/2026 à 09:28
En vrai même si ça a l'air simpliste, parfois la simplicité fait du bien. Si ce n'est pas fade.
malroth publié le 13/08/2026 à 09:42
shanks personnellement sa simplicité dans les mecaniques et meme le budget m'attire en vrai.

Je n'ai pas aimé les premiers qui voulaient trop se donner un genre AAA.

La je trouve que ce spin off s'assume et perso il m'attire car justement je sais de quoi il d'agit, il ne de prends pas pour autre chose. Un jeu dans la norme AA mais qui peux faire du bien quand on cherche pas à se prendre la tete

Ya bcp de jeux qui se veulent complexe pour rien.
snave publié le 13/08/2026 à 10:04
Il fera un flop de rien du tout, le jeu reste pas mal attendu de ce que j'ai vu. Et Sophia est un personnage déjà connu des fans de la licence et qui, de plus, est apprécié, ce n'est pas comme si c'était un personnage sorti de nulle part.

Et puis, ce revirement action peut faire du bien si c'est un minimum maîtrisé. Le jeu est un spin-off, il se veut différent des 2 premiers, il faut le prendre comme ça.
Et il existera malgré Onimusha et Phantom, il aura sa propre identité via sa narration, ses mécaniques de gameplay et autre.

Enfin bref, les 3 jeux cités que sont Onimusha, Phantom et Resonance, sont très différents l'un de l'autre, je ne pige pas la comparaison.

malroth Je vois qu'on se rejoins.
mattewlogan publié le 13/08/2026 à 10:06
shanks ah oui c’est clair, je suis entièrement d’accord avec ta réflexion effectivement bannisher était vraiment sympa et il a vraiment flopée pour le coup c’est dommage
yogfei publié le 13/08/2026 à 10:09
snave malroth Day one aussi et je pense qu'il aura son petit succès, le petit prix et le studio m'encourage a le prendre day one, curieux de la proposition !
zanpa publié le 13/08/2026 à 10:23
les animations ... c'est une cata, douche froide je passe mon tour
magneto860 publié le 13/08/2026 à 11:16
J'aime l'OST et l'ambiance des deux premiers jeux donc j'ai préco celui-ci il y a plusieurs mois déjà (42e en plus, pas cher).

Je n'ai pas regardé les deux vidéos de l'article. Je préfère me garder la surprise. En revanche j'ai déjà commencé à écouter les musiques sur YT.
mooplol publié le 13/08/2026 à 15:01
Personnellement je suis un peu dégouté du perso qui m’interesse pas. Mais bon les 2 premiers sont exceptionnels, je suis partagé. J’aurais préfère une vrai prequel ou une suite.
Je pense quand même le prendre vu le prix
lesorcierdujv publié le 13/08/2026 à 17:47
sasquatsch Il est à 42 euros sur Amazon si ça t'intéresse

En tout cas moi je l'attends énormément. J'ai adoré les deux A Plague Tale et Asobo a prouvé son talent. Alors oui, c'est un spin-off, c'est différent, et je suis d'accord que les animations sont décevantes. Mais je pense qu'en ambiance, en histoire, en musique, ça va vraiment être bon. Le story trailer me plait, ca a l'air sombre et mystérieux.

D'ailleurs je vois que certains d'entre-vous cite Banishers. Perso j'avais adoré Banishers. Très répétitif certes, mais l'univers, les quêtes (cas de hantise) et les personnages étaient brillamment écrit. Il aurait mérité un bien meilleur sort (sans mauvais jeu de mot).
magneto860 publié le 13/08/2026 à 18:50
mooplol C'est un préquel mais de la Macula (on sait qu'elle sera dedans), pas un préquel d'Alicia et Hugo.
mooplol publié le 13/08/2026 à 19:10
magneto860 oui je voulais dire soit la période de Basilus ou la période moderne comme à la fin
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Resonance : A Plague Tale Legacy
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Nom : Resonance : A Plague Tale Legacy
Support : PC
Editeur : Focus Entertainment
Développeur : Asobo Studio
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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