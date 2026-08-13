Resonance : A Plague Tale Legacy s'offre un Story Trailer et du gameplay action
Autre jeu de ce mois d'août, et par chance quand les grandes chaleurs seront normalement derrière nous, Resonance : A Plague Tale Legacy se placera le 27 août (PC, PS5, XBS, Game Pass) et se montre un peu plus aujourd'hui avec un Story Trailer et une vidéo plus axée sur les combats.
Car à l'instar de Senua chez Ninja Theory (si le projet voit le jour), Resonance est une tentative d'ouvrir la franchise A Plague Tale à un plus large public avec une nouvelle héroïne, un nouveau cadre et surtout une orientation bien plus action. Bonne chance néanmoins tant sur ce secteur, la concurrence ne fait preuve d'aucune pitié.
Le jeu coche toutes les cases qui vont le conduire à l'échec commercial, à une époque où le moindre faux pas peut coûter cher...
Moi par exemple clairement je vais faire l’impasse, il sera certainement dans un abonnement PlayStation à un moment donné
Et pour les joueurs Microsoft, c’est déjà le cas avec le game pass
Même en dehors du calendrier, c'est tout ce que le jeu dégage : héroïne random, graphismes random, contexte random...
Pas mauvais mais sans éclat, et à notre époque, ça ne pardonne pas. Je sais bien que ce n'est pas le même "style" mais dans le thème purement "action", comment tu compte exister avec ça face à Onimusha et Phantom Blade Zero ?
Il suffit de voir Banishers (de Focus également tiens).
Le jeu était sympa, sorte de GOW à budget moyen, mais ça se laissait jouer, et en plus sorti dans de meilleures conditions (durant un printemps tout sauf embouteillé). Bah ça a fait un flop.
Et celui-là fera un flop également.
Moi perso c'est Day One sur Steam, il sort à "petit" prix en plus donc j'imagine pas un énorme budget, le risque doit être moindre pour eux.
C'est peut-être une façon de tester un gameplay plus action pour le prochain vrai A Plague Tale car c'est vraiment le gros point noir de la série.
shanks Comme tu dis, il fait suite à tous les autres qui ont cochés les mêmes cases. A qui s'adresse ce jeu? Pourquoi ne pas reprendre le concept "the last of us avec des gamins" dans un autre pays ou une autre époque?
Genre j'sais pas, l'egypte, les momies, les scarabés mangeurs de chair à quelques mois/années d'un retour de la momie au ciné (#Brendan Fraser)?
Clairement.
A Plague Tale était imparfait dans son gameplay, mais dégageait quelque chose dans son cadre, sa volonté de narration et cette fameuse gestion des rats encore impressionnante aujourd'hui.
C'est sur ça qu'il fallait s'appuyer, quitte à faire un changement de cadre (pas con pour l'Egypte et les scarabées) et s'ils savent pas améliorer la discrétion, alors partir dans des énigmes intéressantes.
Et le cadre m'intrigue bien plus qu'un banisher
Je n'ai pas aimé les premiers qui voulaient trop se donner un genre AAA.
La je trouve que ce spin off s'assume et perso il m'attire car justement je sais de quoi il d'agit, il ne de prends pas pour autre chose. Un jeu dans la norme AA mais qui peux faire du bien quand on cherche pas à se prendre la tete
Ya bcp de jeux qui se veulent complexe pour rien.
Et puis, ce revirement action peut faire du bien si c'est un minimum maîtrisé. Le jeu est un spin-off, il se veut différent des 2 premiers, il faut le prendre comme ça.
Et il existera malgré Onimusha et Phantom, il aura sa propre identité via sa narration, ses mécaniques de gameplay et autre.
Enfin bref, les 3 jeux cités que sont Onimusha, Phantom et Resonance, sont très différents l'un de l'autre, je ne pige pas la comparaison.
malroth Je vois qu'on se rejoins.
Je n'ai pas regardé les deux vidéos de l'article. Je préfère me garder la surprise. En revanche j'ai déjà commencé à écouter les musiques sur YT.
Je pense quand même le prendre vu le prix
En tout cas moi je l'attends énormément. J'ai adoré les deux A Plague Tale et Asobo a prouvé son talent. Alors oui, c'est un spin-off, c'est différent, et je suis d'accord que les animations sont décevantes. Mais je pense qu'en ambiance, en histoire, en musique, ça va vraiment être bon. Le story trailer me plait, ca a l'air sombre et mystérieux.
D'ailleurs je vois que certains d'entre-vous cite Banishers. Perso j'avais adoré Banishers. Très répétitif certes, mais l'univers, les quêtes (cas de hantise) et les personnages étaient brillamment écrit. Il aurait mérité un bien meilleur sort (sans mauvais jeu de mot).