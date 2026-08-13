Resonance : A Plague Tale Legacy s'offre un Story Trailer et du gameplay action

Autre jeu de ce mois d'août, et par chance quand les grandes chaleurs seront normalement derrière nous,se placera le 27 août (PC, PS5, XBS, Game Pass) et se montre un peu plus aujourd'hui avec un Story Trailer et une vidéo plus axée sur les combats.Car à l'instar dechez Ninja Theory (si le projet voit le jour),est une tentative d'ouvrir la franchiseà un plus large public avec une nouvelle héroïne, un nouveau cadre et surtout une orientation bien plus action. Bonne chance néanmoins tant sur ce secteur, la concurrence ne fait preuve d'aucune pitié.