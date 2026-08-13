Le producteur de Persona 4 Revival ne lâche pas ses intentions de refaire les deux premiers
Persona 3 a déjà eu droit à son remake, il en sera de même pour Persona 4 en début d'année prochaine, et le producteur Wada Kazuhisa passe aux aveux dans une interview accordée à GamerBraves : le mec serait bien chaud pour poursuivre sur sa lancée en proposant à l'avenir des refontes des deux premiers épisodes de la franchise. « Je pense qu'on DOIT le faire », qu'il ajoute.
Alors c'est certain que Atlus devra bien trouver une manière de compléter son calendrier en dehors des 36 spin-off probables de Persona 6 (et une suite pour Metaphor ?) mais bonne chance néanmoins tant les Persona et Persona 2 (deux versions) sont des œuvres poussiéreuses où tout restait encore à faire comparé aux chapitres suivants.
En passant, pour en revenir à Persona 4 Revival (18 février 2027, PC/PS5/XBS/Game Pass), l'éditeur nous en propose une nouvelle bande-annonce pour revenir sur les principales améliorations de ce remake dont une ville entièrement refaite en 3D plutôt qu'en plans fixes, un système de combat enrichi ou encore un doublage intégral.
Du coup, s’ils font un remake du 1, il y a moyen de faire un truc de fou, et un max de pognon facile.
Je suis largement pour.
D’ailleurs, peu de personnes le savent, mais dans Persona 1, c’est "presque" comme s’il y avait deux jeux en un.
Car en faisant un certain nombre de choses dans un certain ordre (impossible à deviner tout seul), on a accès à un deuxième scénario qui change absolument tout le jeu : l’histoire, les donjons, les boss, ainsi que les musiques.
C’est vraiment un truc de fou.
Donc si un jour ils font le remake du premier, j’espère qu’ils intégreront cet élément.
Mais le scénario d’origine est quand même bien meilleur.
Pour les gens qui voudraient le faire un jour en anglais, je recommande la version PSP.
Ouais, j’ai halluciné quand j’avais vu ça à l'époque.
Par contre, attention, ce scénario est plus difficile.
Je n'ai fait que SMT IV A, le IV n'était qu'en demat en France
Bref, méga intéressé, mais par contre vu comment Atlus a réussi à édulcorer l'ambiance de son propre jeu sorti sur PS2, on va dire que je suis intéressé mais pas forcément impatient, même si j'aurais pour moi le fait de ne pas connaître le jeu d'origine, contrairement à Persona 3.
shirou
« Et les SMT IV ! On veut une version autre que la 3DS »
On veut du français, surtout - enfin en ce qui me concerne, hein. Y'avait pas d'ailleurs une rumeur à ce propos, sur un retour de SMT IV ?
Enfin bref, ça serait cool de voir les jeux ré-arrivé (mais cette fois-ci en français quoi, ça serait bien).
adamjensen
Putain mais comme tu donnes envie là...
Oui, parce que tu causes l'anglais. Mais je te parlais pas par rapport à... simplement je te demandais si je n'avais pas rêvé une rumeur à propos un retour possible de SMT IV sur quelque console actuelle que ce soit.
Je sais plus tout à fait quand elle a surgit, sûrement après le succès de SMT V et avant que Atlus fasse paraître Vengeance, encore non annoncé. Enfin bon, on verra bien à l'avenir ce qu'il en est, en espérant qu'Atlus ait bien repris confiance en la licence pour la reprendre de façon plus soutenue, à l'instar de Persona qui depuis le 5 a fait passé un nouveau cap à la licence.
1) Est-ce que qu’aux niveau des scerarios de chaque opus ont est bien sur des histoires/persos bien distinctes même si on pourrait retrouver ici et là des thématiques ou autres "clin d’œil" qu’ont retrouveras automatiquement sans que cela n’entrave à la bonne compréhension de la trame pour chaque opus (à l’image un peu des FF ou plutôt des DGQ’s je dirais) ???
2) Si à ma première question ont est plutôt dans les clous, est-ce que commencer par la version la plus aboutie de Personna 3 serait une bonne idée ? Sachant que pour moi faut qu’il soit en français (je parle des textes évidemment) et que ça tourne au moins sur PS4 ou Switch première du nom.
3) Si à ma première question ont est toujours sur du "positif" concernant une discontinuité entres les différents opus de la saga, mais que même la version la plus aboutie (remaster, remake ou que sais-je ?) de P3, serait pas l’idéal pour commencer question accessibilité pour un nouveau venu comme moi, quel opus me privilégieriez-vous pour bien commencer en douceur/accessibilité, confort de jeu et plaisir ?
Voilà, merci d’avance à tous ceux qui connaissent bien ici visiblement et qui prendront le temps de bien vouloir me répondre :-)
1) Chaque épisode est 100% indépendant, sans le moindre lien.
2) La nouvelle version du 3 est une bonne porte d'entrée effectivement. Et pour répondre à l'autre question en même temps, on pourrait également considéré Persona 5 Royal comme tel mais pour lui, il faut se préparer : il est bien plus massif en contenu. C'est large plus de 100h, sans la Platine.
Déjà merci pour ma première question, t’as réponse est tellement magnificat que je n’ai rien a demander de plus dans ma plus grande des joies ;-D
Concernant ma deuxième question, du coup ça va m’amener à te posée quelques question sur la version la plus aboutie en date de Persona 3. Déjà, est-ce que dans la dite version est-t’il traduit en français ? Si oui, sur quels plateformes il tourne. Et enfin, s’agit t’il d’un (gros) resmaster ou d’un remake comparer à celui de base ? Enfin et pour finir sur celui-là dans son ultime version à ce jour, quel est le titre exacte de cette version stp ?
J’avais d’autres question, notamment si après potentiellement avoir fait le 3 en fonction des réponses à mes questions concernant ce dernier, si c’était interressant pour moi d’attendre la sortie du futur 4eme opus revisité ou plutôt me contenter du 4 tout court sur la plateforme sur laquelle il tourne le mieux. Mais tous cela peut bien attendre. Et merci de ton conseil avisé de ne poindre commencer cette saga avec le pourtant très attirant Persona 5 Royal (pour avoir vus trailers et plus encore) pour les raisons complètement justifiées que tu as si bien en exergues. Merci encore pour cette grande mise en garde à commencer par celui-là pour quelqu’un qui débute complètement comme moi dans cette licence. Et j’en prend compte, tkt pas
Aucun prob, et pour les autres réponses :
- Persona 3 Reloaded
- Tous supports (même Switch 2, contrairement au 4 Revival pas encore annoncé dessus)
- Et oui, textes en FR
Ensuite, concernant ce qu'est le jeu lui-même, pour expliquer, il existe 3 versions :
- Persona 3 (l'original PS2, qui avait les textes FR me semble)
- Persona 3 FES (le portage PSP par la suite, uniquement en anglais)
- Persona 3 Revival, qui nous intéresse ici (également FR)
Persona 3 Revival est donc un remake et évidemment la version la plus aboutie, rien qu'en accessibilité MAIS (c'est là le grand vice d'Atlus), le contenu bonus de la version PSP n'y est pas, vendu à part dans un pack d'extension narrative + skins à 35 balles. C'est Atlus.
Bonne nouvelle néanmoins, cela n'arrivera pas avec le 4.
- Persona 4 (original PS2 en anglais)
- Persona 4 Golden (refonte PSP, en anglais)
- Persona 4 Revival à venir en février 2027, enfin en français et qui cette fois inclura de base tout le contenu inédit de la version Golden.
Voilà en gros.
Les dernières versions des Persona valent toujours plus le coup, donc quand t'es en retard, c'est parfait, mais quand un nouvel épisode sort, autant être prévenu.
Genre Persona 5 est sorti chez nous en anglais avant la version Royal gonflée en contenu et traduite.
Il est certain que Persona 6 sera de base en FR. Mais on est également certain qu'il y aura un jour un "Persona 6 XXX".
C'est Atlus
Personnellement, je te conseille de commencer par Persona 5 Royal.
Parce que les 3 et 4 n’ont pas de vrais donjons.
Enfin si, mais ils sont très peu nombreux et très minuscules.
Ensuite, il existe une sorte de donjon principal qui contient plusieurs centaines d’étages, et c’est surtout ça que tu vas te taper pendant tout le jeu dans le 3.
Je n’ai pas encore fait le 4, mais il me semble que c’est pareil.
Et les étages se ressemblent tous et sont sans inspirations : ils ont juste changé la couleur et le thème à chaque palier franchi.
Bref, du foutage de gueule.
Ensuite, les ennemis sont des ennemis à la con, sans intérêt et peu inspirés, alors que dans Persona 5, tu te bats vraiment contre les Personas.
Le scénario de Persona 5 est aussi beaucoup mieux, et il comporte de vrais donjons variés, ainsi que de bien meilleures musiques.
Lui aussi a son donjon principal comme le 3, mais comme je l'ai dit plus haut, il a beaucoup de vrai donjons.
Seul problème : très peu de musiques de combat, donc au bout de 150 heures (voire plus), ça saoule grave… même avant.
Sinon, si l’école et le quotidien d’un étudiant ne t’intéressent pas, ou moins, tu peux aussi t’orienter vers la série principale et d’origine qui s’appelle Shin Megami Tensei.
Si tu es intéressé, je te recommande de commencer par Shin Megami Tensei 3.
Pas mal de bonnes et différentes musiques, un tas de donjons différents, on se bat aussi contre les Personas, et c'est un scénario post-apo.
Et par effet de ricochet je vais te demander pour toi (voir plutôt factuellement en vrai) pourquoi m’orienter vivement la version Revival plutôt que la Reloaded ? Qu’elles sont les différences (voir sans doute La différence majeur, j’imagine) entres les deux pour me convaincre de préférer prendre la première cité ou la seconde ou inversement.
Pour le 4 à la vus de toutes les versions sortie avant en anglais, c’est sagement que je patienterais avec tout un tas de jeux à rattraper pour Persona 4 Revival officiellement annoncé ici-même pour être prévu au mois de février 2027 (je sors en vrai mon agenda !!).
De quoi gentillement patienter après coups, pour me lancer dans le fameux Persona 5 Royal, vu que d’ici là (donc dans un bout de temps !) je me serais fait suffisamment la main pour toucher à un jrpg à plus de 100h de jeux hors platiné; même si en vrai j’ai jamais de la vie chercher à platiner mes jeux, même au temps de la PS3 quand ce système a été mis en place.
Et pour finir, tu m’as fais délirer avec les futures versions ASSURÉS de «Persona 6 XXX»
Bah oui quoi, c’est comme t’as dit en vrai: C’est Atlus
Persona 3 Revival n'existe pas, j'ai confondu avec le sous-titre du 4
Reloaded est bien le nom de la version définitive/remake.
En résumé, ce qu'il faut acheter si intéressé :
- Persona 3 Reloaded (avec ou sans extension, toi qui vois)
- Persona 4 Revival (février 2027)
- Persona 5 Royal
Tous traduits, tous avec toutes les options d'accessibilité possibles.
Voilà
Du coup merci d’avoir rectifié le tire, je commencerai déjà par Persona 3 Reloaded et si j’accroche suffisamment bien à l’univers et le délire de cet opus dans sa globalité, après ce sera Persona 4 Revival février prochain, puis encore à la suite Persona 5 Royal. Dans l’ordre que tu m’as conseillé.
Merci de t’être investi jusqu’à pas d’heure pour me répondre. Bonne nuit et repose-toi bien Shanks