Le producteur de Persona 4 Revival ne lâche pas ses intentions de refaire les deux premiers

a déjà eu droit à son remake, il en sera de même pouren début d'année prochaine, et le producteur Wada Kazuhisa passe aux aveux dans une interview accordée à GamerBraves : le mec serait bien chaud pour poursuivre sur sa lancée en proposant à l'avenir des refontes des deux premiers épisodes de la franchise., qu'il ajoute.Alors c'est certain que Atlus devra bien trouver une manière de compléter son calendrier en dehors des 36 spin-off probables de(et une suite pour?) mais bonne chance néanmoins tant leset(deux versions) sont des œuvres poussiéreuses où tout restait encore à faire comparé aux chapitres suivants.En passant, pour en revenir à(18 février 2027, PC/PS5/XBS/Game Pass), l'éditeur nous en propose une nouvelle bande-annonce pour revenir sur les principales améliorations de ce remake dont une ville entièrement refaite en 3D plutôt qu'en plans fixes, un système de combat enrichi ou encore un doublage intégral.