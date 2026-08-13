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The Witcher : le mystèrieux Project Sirius (multi/coop) perd plus de 20% de ses effectifs
Si on n'aura rien à redire des travaux effectués sur Cyberpunk 2077 depuis son lancement, et que les choses semblent bien progresser pour The Witcher IV qui mobilise actuellement la grande majorité des effectifs de CDPR, il en est toute autre pour le fameux Project Sirius, ce spin-off multi/coop dans l'univers de The Witcher justement.

Sur les 83 employés en charge du chantier, 9 ont été licenciés selon Kotaku, et 9 autres répartis dans les autres équipes de l'entreprise. Donc mine de rien plus de 20 % des effectifs. Cet ajustement « reflète les besoins du projet à ce stade du développement » selon les propos de l'éditeur se cachant bien d'apporter la moindre précision supplémentaire envers ce chantier annoncé en 2022, rebooté en 2023 avant que CDPR n'absorbe directement The Molasse Flood en 2025 pour apparemment mieux gérer les choses.

On notera d'ailleurs que si le communiqué passe très vite à The Witcher 3 : Songs of the Past (dont nous aurons des nouvelles à la fin du mois) et le fait que Cyberpunk 2 continue de prendre doucement forme, tout le monde semble avoir oublié l'existence d'un The Witcher Remake, lui aussi annoncé en 2022 et sans nouvelles depuis.
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publié le 13/08/2026 à 07:52 par Gamekyo
commentaires (2)
thauvinho publié le 13/08/2026 à 08:31
J'imaginais naïvement le remake arriver vers 2026 lors de l'annonce, avant le 4. Visiblement c'est mal barré

Par contre osef total de ce Project Sirius.

Je me contenterais d'une nouvelle run du 3 avec la nouvelle extension.
alucardhellsing publié le 13/08/2026 à 08:32
Franchement un monster hunter like sauce the witcher je dis pas non alors je dis pas que ce projet l'est mais l'idée m'est venu comme ça vu le bestiaire enorme (garou , vampire , gargain , goules , necrophages etc...)

On pourrait créer son propre sorceleur , des armes et armures , rang , etc...
Gras
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Fiche descriptif
The Witcher 3 : Traque Sauvage
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Nom : The Witcher 3 : Traque Sauvage
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : CD Projekt Red
Genre : RPG
Multijoueur : non
Sortie européenne : 19/05/2015
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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