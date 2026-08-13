The Sinking City 2 fait le point à J-5

La semaine prochaine, le 18 août précisément, sortira, une suite que vous pourrez prendre totalement indépendamment et c'est d'autant plus préférable quand le style de jeu change totalement pour s'orienter vers du Mikami-esque avec une grosse dose d'action au cœur d'Arkham, ville sans aucun rapport avec l'asile du même nom si ce n'est les résidents pas très amicaux.Une grosse bande-annonce vous fait le point complet à J-5 (PC, PS5, XBS).