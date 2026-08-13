The Sinking City 2 fait le point à J-5

La semaine prochaine, le 18 août précisément, sortira The Sinking City 2, une suite que vous pourrez prendre totalement indépendamment et c'est d'autant plus préférable quand le style de jeu change totalement pour s'orienter vers du Mikami-esque avec une grosse dose d'action au cœur d'Arkham, ville sans aucun rapport avec l'asile du même nom si ce n'est les résidents pas très amicaux.
Une grosse bande-annonce vous fait le point complet à J-5 (PC, PS5, XBS).
Mais déjà ça fait plus envie que le 1
Je suis trop généreux cette année...
batipou
Ça sera à vingt balles alors - sauf si les droits sont rachetés pour produire une édition physique du jeu, ce reste possible comme cela pourrait ne jamais arriver.
Le studio a, en effet, eu des brouilles pas possibles avec son ancien éditeur, Nacon, pour récupérer sa licence et son droit d'édition sous on ne sait quelles conditions (à l'amiable, finalement), parce que Nacon avait amassé le flouz du premier The Sinking City, entre autres, sans rien reverser (ou si peu) de ses gains au studio.
Alors tu penses bien qu'après une brouille de cette ampleur (qui n'est que la dernière en date depuis une suite d'emmerdes, lesquelles, pour ainsi dire, leur colle à la peau depuis le début), les gars sont pas prêt à remettre une pièce pour un nouveau tour de manège. Ils gèrent leur truc eux-mêmes avec les moyens qui sont les leurs. Sont redevenus indépendants quoi, même si, en faite, ils n'ont jamais vraiment été d'avantage que cela.
sasquatsch
Non non mais y'a pas de sortie physique, en faite. Ça a jamais été envisagé. Tout du long de la vie de leur studio, les gars ont été niqués...
Maintenant qu'ils ont repris leur affaire en main, les mecs font ce qu'ils savent ou veulent faire : développer des jeux et instaurer un semblant de pérennité à leur activité trop souvent ennuyés par les ennuis avec les différents éditeurs qu'ils ont eu. Bref, les gars continuent seuls.
Comme je n'envisage pas investir dans un gros pc ... C'est con mais ils devront attendre pour mes sous alors
Si t'as pas de Xbox Series ou de PS5, oui, un PC plus ou moins puissant pourrait être nécessaire. Aux dernières nouvelles, ce serait celles-ci de configurations (minimale et recommandée) : http://fr.vgtimes.com/games/the-sinking-city-2/system-requirements/
« OKOK merci de ton retour car je n'étais pas au courant de ces détails importants... »
Y'a pas de quoi, c'est aussi fait pour ça l'espace commentaire